Государство, в том числе и во время войны, выстраивается не только сверху, но и снизу. Принцип «начальнику виднее» не всегда хорош в армии и всегда плох в гражданской жизни. А при репрессивной политике, помимо атмосферы общего доносительства, этот принцип становится тотальным.0 комментариев
Киев арестовал активы России и Белоруссии почти на 2 млрд долларов
Украинские власти арестовали и конфисковали активы России и Белоруссии почти на 2 млрд долларов, поддерживая за их счет военные расходы, сообщает министр кабмина Украины Олег Немчинов.
По его словам, общая стоимость арестованных активов составляет более 70 млрд гривен (1,915 млрд долларов), сюда же входят активы, которые находятся в управлении национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, передает ТАСС со ссылкой на украинский канал «Рада».
При этом уточняется, что за счет части активов происходит финансирование украинской армии и силовых структур, другая часть помогает дофинансировать Фонд госимущества.
Немчинов добавил, что с аукциона уходят такие активы, как биотопливо и аммиак, а вырученные средства вкладываются в облигации, за счет которых также финансируются военные расходы.
Кроме того, по словам Немчинова, на Украине арестованы или конфискованы крупные имущественные комплексы – Демуринский горно-обогатительный комбинат, владельцем которого, по информации украинских властей, является российский бизнесмен Михаил Шелков, а также активы российского бизнесмена Олега Дерипаски и активы трех российских банков.
Министр украинского кабмина пояснил, что имеются активы разного рода: вагоны, транспортные средства, несколько авиационных судов, а также более 3,5 тыс. объектов жилой недвижимости и почти 4 тыс. объектов нежилой недвижимости.
В заключение Немчинов отметил, что процесс конфискации проходит медленно, так как Киев стремится соблюдать юридические процедуры, чтобы после окончания военных действий владельцы активов не смогли обратиться в суд и оспорить их изъятие.
Напомним, в Европе поняли, что вряд ли смогут на законных основаниях конфисковать российские активы, в связи с чем собрались сосредоточиться на временном использовании этих средств.