Киев арестовал активы России и Белоруссии почти на 2 млрд долларов

Tекст: Александра Юдина

По его словам, общая стоимость арестованных активов составляет более 70 млрд гривен (1,915 млрд долларов), сюда же входят активы, которые находятся в управлении национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, передает ТАСС со ссылкой на украинский канал «Рада».

При этом уточняется, что за счет части активов происходит финансирование украинской армии и силовых структур, другая часть помогает дофинансировать Фонд госимущества.

Немчинов добавил, что с аукциона уходят такие активы, как биотопливо и аммиак, а вырученные средства вкладываются в облигации, за счет которых также финансируются военные расходы.

Кроме того, по словам Немчинова, на Украине арестованы или конфискованы крупные имущественные комплексы – Демуринский горно-обогатительный комбинат, владельцем которого, по информации украинских властей, является российский бизнесмен Михаил Шелков, а также активы российского бизнесмена Олега Дерипаски и активы трех российских банков.

Министр украинского кабмина пояснил, что имеются активы разного рода: вагоны, транспортные средства, несколько авиационных судов, а также более 3,5 тыс. объектов жилой недвижимости и почти 4 тыс. объектов нежилой недвижимости.

В заключение Немчинов отметил, что процесс конфискации проходит медленно, так как Киев стремится соблюдать юридические процедуры, чтобы после окончания военных действий владельцы активов не смогли обратиться в суд и оспорить их изъятие.

Напомним, в Европе поняли, что вряд ли смогут на законных основаниях конфисковать российские активы, в связи с чем собрались сосредоточиться на временном использовании этих средств.

