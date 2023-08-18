США более чем вдвое нарастили импорт удобрений из России

«Росконгресс» указал на рост поставок удобрений из России в США в 2023 году более чем в два раза

Tекст: Антон Антонов

Рост закупок удобрений произошел «несмотря на риторику нынешней администрации Белого дома», отмечается в исследовании. В списке главных экспортных рынков для российских удобрений США занимают третью строчку после Индии и Бразилии. Все три страны нарастили импорт в 2023 году.

Сильнее всего закупки увеличила Индия – в первом квартале 2021 года импорт удобрений оценивался в 78 млн долларов, то в первом квартале 2023 года – почти в 708 млн, передает РИА «Новости».

Однако на европейском рынке доля России снизилась – ее место стали занимать поставщики из Алжира, Египта, Тринидада и Тобаго и США. При этом на данном рынке падает и общий объем спроса на удобрения.

Будущее поставок из России в исследовании связывают со скоростью расширения экспортных мощностей на побережье Балтийского моря и в Краснодарском крае. Эксперты полагают, что Россия удержит «ведущие позиции на рынках Латинской Америки и в Индии, на которую приходится 15% мирового потребления удобрений и 80% в южноазиатском регионе».

Напомним, государства Африки добиваются быстрейшего разблокирования в портах Европы более 200 тыс. тонн российских удобрений, чтобы они поступили на мировой рынок.