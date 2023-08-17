В Запорожской области открылся форум «Юг Молодой»

Участников форума ждут образовательные и интерактивные сессии по семи направлениям, обсуждения добровольческих и творческих инициатив, молодёжного предпринимательства, роли новых медиа, вопросов поддержки педагогов и кадровых перспектив для молодых. Также участники разберут, как развиваются культура и туризм в четырех новых регионах России.



Кроме того, вместе молодые люди разработают концепцию образовательного центра «Маяк», который построят в Запорожской области, на берегу Азовского моря. В комплексе откроются площадки по направлениям современных технологий, медиа и безопасности. «Маяк» станет частью экосистемы Росмолодежи.

По словам заместителя руководителя Росмолодежи Дениса Аширова, жители новых регионов России в 2023 году подали 170 заявок на конкурс Росмолодежь.Гранты, из которых победителями стали 37 проектов на общую сумму 20 миллионов рублей. Одни из лидеров поо количеству заявок на грантовый конкурс стада Донецкая народная республика – 121 заявка.

«Тематика абсолютно разная. Это и волонтерские проекты, и патриотические проекты, и даже проекты, направленные на IT-направление. Это говорит о разноплановых интересах молодежи», – отметил он.

В первый день на форуме выступили заместитель генерального директора Российского общества «Знание», руководитель Центра Знаний «Машук» Антон Сериков, министры молодёжной политики и ректоры ведущих вузов новых регионов России, а также журналисты и лидеры общественного мнения.

«Уверен, что Бердянск станет одной из столиц молодёжного движения всей нашей большой России, а форум даст возможность многим неравнодушным, ярким и выдающимся молодым людям открыть и найти себя. Вы нужны своей стране. Открывайте новые горизонты, дерзайте», – обратился к участникам форума врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

18 августа форум продолжит работу в крымском Судаке, на площадке фестиваля молодого искусства «Таврида. АРТ».