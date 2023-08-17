Агроном дал дачникам советы по улучшению качества урожая в жаркий период

Tекст: Татьяна Косолапова

«Погода, которая на данный момент наблюдается в средней полосе России, считается благоприятной для формирования урожая. То есть это дневная температура в 28–30 градусов, ночная – 20–24. Естественно, это лишь при достаточном увлажнении, когда за огородом регулярно ухаживают. В противном случае урожай пересохнет или будет мельчать», – говорит Викулов.



Огурцы – культура, которая очень любит тепло и солнце, поэтому этот урожай спеет достаточно активно, продолжает собеседник. Однако из-за недостатка воды в почве плоды могут начать горчить, поэтому требуется специальный уход. Также он советует своевременно собирать урожай, не доводя огурцы до перезрелого пожелтевшего состояния. Это необходимо для формирования новых плодов, чтобы растение не расходовало свою энергию на уже созревшие или перезревшие огурцы, а отдавало ее потомству. Проверять поспевающий урожай он рекомендует ежедневно, либо хотя бы через день. Все эти советы помогут улучшить качество последующего урожая.

Жаркую погоду любят и пасленовые: перец, баклажан, томаты, делится эксперт. Если нет перегрева, растения находятся не в теплице, присутствует регулярный полив, то урожай спеет быстрее. Но при температурах выше 35 градусов у растений не происходит опыления, не завязываются плоды. Также жара хороша для тыкв и кабачков – такие температуры позволяют плодам вызреть, набрать сахар и получить очень качественный урожай.

«Особое внимание в такую погоду следует уделить таким растениям, как картофель и капуста, потому что для них это неблагоприятная погода. При высоких температурах, даже при достаточном увлажнении, корнеплоды перестают увеличиваться. Соответственно, урожай при жаре в 30 градусов может замедлить рост, новые плоды мельчают», – предупреждает Викулов.

Капуста, по его словам, может остановиться в развитии, либо будет расти крайне медленно. Здесь очень важно обеспечивать достаточное увлажнение и не позволять ей пересыхать. При этом средние и поздние сорта капусты еще будут сформированы после спада жары, поэтому за ними тоже нужен уход в виде полива.

В конце прошлой недели синоптики предупредили жителей Центральной России, что ожидается очередной виток тропической жары до плюс 33 градусов. При этом они отметили, что зной продержится лишь пару дней.

Ранее биолог и агроном Михаил Воробьев в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, как в условиях жары и засухи дачники могут спасти свой сад.