Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.0 комментариев
Жителей Центральной России предупредили о возвращении тропической жары
«Фобос»: Новый виток тропической жары до плюс 33 °C ожидается на следующей неделе в Центральной России
Очередной виток тропической жары до плюс 33 градусов на следующей неделе ожидается в Центральной России, однако зной продержится лишь пару дней, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, на следующей неделе в Центральной России ожидается очередной виток тропической жары, к четвергу столбики термометров покажут +30...+33 °C, что на 10 градусов выше климатической нормы, передает РИА «Новости».
Он отметил, что такие аномально высокие значения для 17 августа будут близкими к рекорду тепла плюс 33,5 °C, который держится с 1954 года, но зной продержится два дня, а к следующим выходным отступит.
Ранее июль 2023 года назвали самым жарким месяцем в истории наблюдений.