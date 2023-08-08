Июль 2023 года назвали самым жарким месяцем в истории наблюдений

Copernicus: Июль 2023 года стал самым жарким месяцем в истории наблюдений

Tекст: Александра Юдина

В сообщении указано, что на протяжении всей истории наблюдений с 1940 года не было зафиксировано более жаркого месяца, среднемесячная температура в 16,95 градусов превысила предыдущий рекорд июля 2019 года, когда средняя температура воздуха достигла 16,63 градуса, передает ТАСС.

Как отметила замдиректора Copernicus Саманта Берджесс для агентства Agence France-Presse, в июле зафиксирован рекорд как в воздухе, так и на поверхности океана по всему миру. Так, в июле температура воздуха была на 0,72 градуса Цельсия выше, чем в среднем в том же месяце в период с 1991 по 2020 год.

По словам Берджесс, 2023 год стал «третьим самым теплым годом» в истории наблюдений, когда температура поднялась на 0,43 градуса выше средних показателей в последнее время.

При этом эксперт подчеркнула, что подобные рекорды понесут катастрофические последствия для людей и для планеты, подверженных более частым и экстремальным температурным явлениям.

В августе также жителей десяти регионов России предупредили об экстремальной жаре.