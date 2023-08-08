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Июль 2023 года назвали самым жарким месяцем в истории наблюдений
Copernicus: Июль 2023 года стал самым жарким месяцем в истории наблюдений
Прошедший июль стал самым жарким месяцем за 83 года истории наблюдений за погодой, когда по всему миру фиксировалась среднемесячная температура 16,95 градусов Цельсия, следует из заявления европейской службы Copernicus.
В сообщении указано, что на протяжении всей истории наблюдений с 1940 года не было зафиксировано более жаркого месяца, среднемесячная температура в 16,95 градусов превысила предыдущий рекорд июля 2019 года, когда средняя температура воздуха достигла 16,63 градуса, передает ТАСС.
Как отметила замдиректора Copernicus Саманта Берджесс для агентства Agence France-Presse, в июле зафиксирован рекорд как в воздухе, так и на поверхности океана по всему миру. Так, в июле температура воздуха была на 0,72 градуса Цельсия выше, чем в среднем в том же месяце в период с 1991 по 2020 год.
По словам Берджесс, 2023 год стал «третьим самым теплым годом» в истории наблюдений, когда температура поднялась на 0,43 градуса выше средних показателей в последнее время.
При этом эксперт подчеркнула, что подобные рекорды понесут катастрофические последствия для людей и для планеты, подверженных более частым и экстремальным температурным явлениям.
В августе также жителей десяти регионов России предупредили об экстремальной жаре.