Жителей десяти регионов России предупредили об экстремальной жаре

Гидрометцентр: В десяти регионах России в ближайшие дни ожидается экстремально высокая температура

Tекст: Ольга Никитина

Вильфанд сообщил ТАСС, что температура на юге европейской части России будет очень высокая, «экстремально высокая» температура. Такая жара продлится до вторника включительно, уточнил эксперт.

Кроме того, добавил научный руководитель Гидрометцентра, в этих регионах ожидается очень высокий ультрафиолетовый индекс. Он посоветовал не находиться под Солнцем в полуденные часы, носить солнечные очки, головные уборы, одежду с длинным рукавом.

В столичный регион, между тем, придет резкое похолодание.