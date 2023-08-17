Мужчина задержан после прыжка с парашютом с Эйфелевой башни

Tекст: Вера Басилая

Любитель экстремальных прыжков был задержан после приземления в связи с общественно опасным поведением, никакого ущерба своими действиями он не принес, передает ТАСС.

По данным BFMTV, из-за прыжка парашютиста доступ для посетителей на Эйфелеву башню для посетителей был немного задержан.

Французские СМИ пишут, что мужчина прыгнул с высоты примерно 280 метров, с третьего этажа, а приземлился на стадионе, расположенном на авеню де Сюффрен, передает РИА «Новости».

Уточняется, что прыгун попытался бежать, спрятав свое оборудование, но его быстро задержали и доставили в местное отделение полиции.

Ранее во Франции сотрудники полиции эвакуировали людей с Эйфелевой башни после поступления сообщения о бомбе.