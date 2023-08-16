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Львова-Белова открыла Всероссийский подростковый слет «РосПодрос»
В рамках национального проекта «Образование» в Москве проходит Всероссийский подростковый слет «РосПодрос» – II встреча членов Федерального детского общественного совета при детском омбудсмене Марии Львовой-Беловой.
В работе слета принимают участие 162 делегата из 85 субъектов РФ, включая новые регионы – Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую область. Председатели детских общественных советов приехали в сопровождении родителей, региональных уполномоченных по правам ребенка или членов их аппарата. К событию также присоединились представители федеральных и региональных органов власти, общественных организаций, эксперты, говорится на сайте детского омбудсмена.
В программе слета – встречи и общение с экспертами, проектная деятельность, тренинги, мастер-классы, командообразующие и культурные мероприятия.
На панельной дискуссии «Искусство вести за собой», открывшей слет, Львова-Белова поделилась личным опытом формирования команды. «Самое важное – цель, к которой ты идешь вместе со своей командой. Она должна быть максимально амбициозной, никогда не нужно бояться, что то, что ты задумал, не исполнимо. Очень важно, чтобы люди, которые находятся рядом, разделяли твою миссию», – отметила она.
Помимо этого, по словам детского омбудсмена, в команде необходимо создать доверительную атмосферу. «Крайне важна атмосфера в коллективе. Никогда не работаю в вертикали, всегда работаю в горизонтали и всегда отношусь с уважением ко всем», – сказала уполномоченный.
Своим опытом в рамках дискуссии поделились приглашенные эксперты. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев выделил пять принципов работы с командой.
«Первое – вера в идею. Помогайте вашим членам команды верить в то же, что и вы, и тогда вы будете объединять больше людей вокруг себя. Второе важное качество – готовность брать ответственность. Третье – взаимопомощь. Культура, которую важно создавать внутри команды, должна быть основана на взаимопомощи. Четвертое – открытость и доверие. Если в команде культура непризнания ошибок и все боятся сказать, что что-то не получилось, – провал будет неизбежен. Пятое – постоянное обучение и совершенствование себя и своей команды», – рассказал депутат.
Слет продлится до 18 августа. В течение этого времени делегаты продолжат получать рекомендации и консультации экспертов по проектной деятельности. «Мы будем помогать ребятам с продвижением проектов. Это наш кадровый резерв. Уверена, что среди этих ребят – будущие уполномоченные, сотрудники государственных органов власти, те, кто уже в таком юном возрасте начинают менять нашу страну к лучшему», – заявила Львова-Белова.
Помимо обучающих мероприятий, в рамках форума подростки примут участие в формировании гуманитарного конвоя акции Уполномоченного «Детям – в руки» в поддержку детей из новых регионов страны.