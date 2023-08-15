Рар: Германия в состоянии расследовать теракт на «Северных потоках»

Tекст: Евгений Поздняков

«Германия способна провести независимое расследование терактов на «Северных потоках». Скорее всего, правительство ФРГ уже располагает его предварительными результатами. Тем не менее Берлин вполне может засекретить некоторые выводы, сославшись на «вопросы национальной безопасности». Подобные прецеденты уже случались», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Вместе с тем слова Шольца о том, что преступники будут найдены и наказаны, в большей степени предназначены для привлечения протестного электората. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) сильно отстает по рейтингу от ультраправой АдГ. Правящей коалиции приходится в срочном порядке исправлять ситуацию», – подчеркивает собеседник.

«Общество критикует власти за пассивную политику и чрезмерное преклонение перед США. На этом фоне Шольц пытается продемонстрировать собственную дееспособность. Канцлер хочет показать немцам, что правосудие в Германии не бездействует», – акцентирует эксперт.

«Что касается отсутствия «скидок» для виновных, если выяснится, что организаторы взрывов были связаны с американцами, ФРГ готова погрозить США пальчиком. Однако последним канцлером, который пошел против интересов Вашингтона, был Герхард Шредер. Пойдет ли Берлин на такой риск сегодня – большой вопрос», – резюмирует Рар.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что дело о подрыве «Северных потоков» должно быть передано в суд Германии. Об этом сообщает издание Deutche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).

Шольц добавил – если результат расследования не понравится властям ФРГ, они не откажутся от иска и злоумышленникам не стоит рассчитывать на какие-либо «скидки». Он также отметил, что в настоящий момент доказательства того, что за атаками стоят США или Британия, отсутствуют.

Напомним, чуть больше месяца назад Германия заявила о подозрительном судне, на котором могли перевозить взрывчатку для терактов на «Северных потоках». Эти данные страна представила в ООН в письме Дании, Швеции и ФРГ. Следствие установило, что некая парусная яхта была зафрахтована на имя лица, использовавшего предоставленные документы для сокрытия личности настоящего владельца судна. Пока не известно, действительно ли это лицо находилось на борту.

Точный курс яхты не выяснен. Корабль могли использовать для транспортировки взрывчатки, которой подорвали газопроводы 26 сентября 2022 года. В образцах с судна также нашли следы подозрительных веществ. Эксперты пришли к выводам, что обученные водолазы могли прикрепить устройство на трубах, которые проложены по морскому дну на глубине примерно 70–80 метров.