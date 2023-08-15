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    Выказывать неукротимую воинственность и непримиримость, сидя на диване, стало не только способом «отвести душу», но и неплохой возможностью, как писал баснописец, «без драки попасть в большие забияки».

    6 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Расчеловечивание не зависит от ориентации

    «Орда в лаптях», «так называемое быдло» какого-нибудь Невзорова мало отличается от ЦИПСОшного изобретения «это орки». Эти же люди, которые «за все хорошее», потом улыбались над подростковыми радостями типа «москаляку на гиляку». Ну и, собственно, празднование с шампанским покушения на Прилепина.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Украинский сценарий буксует в Нигере

    То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.

    4 комментария
    15 августа 2023, 14:52

    Рар: Германия в состоянии расследовать теракт на «Северных потоках»

    Рар: Германия в состоянии расследовать теракт на «Северных потоках»
    @ Janine Schmitz/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    В Германии, скорее всего, уже провели некое предварительное расследование диверсии. При этом часть данных засекретят под предлогом «вопросов национальной безопасности», сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что дело о подрыве «Северных потоков» должно быть передано в суд ФРГ.

    «Германия способна провести независимое расследование терактов на «Северных потоках». Скорее всего, правительство ФРГ уже располагает его предварительными результатами. Тем не менее Берлин вполне может засекретить некоторые выводы, сославшись на «вопросы национальной безопасности». Подобные прецеденты уже случались», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Вместе с тем слова Шольца о том, что преступники будут найдены и наказаны, в большей степени предназначены для привлечения протестного электората. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) сильно отстает по рейтингу от ультраправой АдГ. Правящей коалиции приходится в срочном порядке исправлять ситуацию», – подчеркивает собеседник.

    «Общество критикует власти за пассивную политику и чрезмерное преклонение перед США. На этом фоне Шольц пытается продемонстрировать собственную дееспособность. Канцлер хочет показать немцам, что правосудие в Германии не бездействует», – акцентирует эксперт.

    «Что касается отсутствия «скидок» для виновных, если выяснится, что организаторы взрывов были связаны с американцами, ФРГ готова погрозить США пальчиком. Однако последним канцлером, который пошел против интересов Вашингтона, был Герхард Шредер. Пойдет ли Берлин на такой риск сегодня – большой вопрос», – резюмирует Рар.

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что дело о подрыве «Северных потоков» должно быть передано в суд Германии. Об этом сообщает издание Deutche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).

    Шольц добавил – если результат расследования не понравится властям ФРГ, они не откажутся от иска и злоумышленникам не стоит рассчитывать на какие-либо «скидки». Он также отметил, что в настоящий момент доказательства того, что за атаками стоят США или Британия, отсутствуют.

    Напомним, чуть больше месяца назад Германия заявила о подозрительном судне, на котором могли перевозить взрывчатку для терактов на «Северных потоках». Эти данные страна представила в ООН в письме Дании, Швеции и ФРГ. Следствие установило, что некая парусная яхта была зафрахтована на имя лица, использовавшего предоставленные документы для сокрытия личности настоящего владельца судна. Пока не известно, действительно ли это лицо находилось на борту.

    Точный курс яхты не выяснен. Корабль могли использовать для транспортировки взрывчатки, которой подорвали газопроводы 26 сентября 2022 года. В образцах с судна также нашли следы подозрительных веществ. Эксперты пришли к выводам, что обученные водолазы могли прикрепить устройство на трубах, которые проложены по морскому дну на глубине примерно 70–80 метров.

    14 августа 2023, 19:02
    Российская станция «Луна-25» передала первые снимки

    Институт космических исследований РАН показал первые снимки с «Луны-25»

    Российская станция «Луна-25» передала первые снимки
    @ iki.cosmos.ru

    Tекст: Валентина Григоренко

    Институт космических исследований (ИКИ) РАН опубликовал первые снимки с автоматической межпланетной станции «Луна-25», которая совершает перелет к естественному спутнику Земли.

    В сообщении на сайте ИКИ РАН говорится, что камерами бортового телевидения СТС-Л были получены первые снимки из космоса, которые войдут в историю отечественной космонавтики, передает ТАСС.

    Отмечается, что на этих снимках показаны элементы конструкции аппарата «Луна-25» на фоне Земли и на фоне Луны. В ИКИ РАН уточнили, что на третьем снимке видна эмблема миссии и ковш бортового манипулятора.

    В институте добавили, что экспресс-анализ телеметрии и данных измерений научных приборов завершен, все приборы показали полную работоспособность и готовность к исследованиям Луны. Как указали в ИКИ РАН, их аналоговые и цифровые узлы и блоки отработали на отлично.

    В понедельник Роскосмос сообщил, что станция «Луна-25» провела вторую коррекцию траектории во время перелета к Луне, все системы работают штатно.

    Коментарии (46)
    14 августа 2023, 22:24
    Опубликовано редкое видео сброса с бомбардировщика авиабомбы с УМПК
    Опубликовано редкое видео сброса с бомбардировщика авиабомбы с УМПК
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В Сети опубликовали видео сброса авиабомбы ФАБ, оснащенной универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

    Кадры размещены в Telegram-канале «Взгляд человека в лампасах».

    Эксперты канала подчеркнули, что оснащение авиабомб ФАБ-500/1000/1500 УМПК стало «одним из крупнейших козырей российской армии в ходе спецоперации и «одним из самых неприятных сюрпризов для ВСУ».

    Канал также обратил внимание на момент раскрытия «крылышек». Именно они позволяют бомбе планировать до цели десятки километров, чтобы самолет-носитель не входил в зону поражения средств ПВО противника, пояснили эксперты.

    Ранее американские СМИ писали, что украинское военное руководство не понимает, как работают российские планирующие авиабомбы, пробивающие оборонительные укрепления.

    Кроме того, летчик ВКС России, участвующий в спецоперации, рассказывал газете ВЗГЛЯД, что Россия с помощью нового средства УМПК превратила еще советские авиабомбы в современные, дальнобойные, они по спутниковой навигации наводятся на цель.

    Коментарии (22)
    14 августа 2023, 16:15
    ВС России нанесли высокоточный удар по месту дислокации морских дронов ВСУ

    Минобороны заявило о ракетном ударе по месту производства и хранения водных дронов ВСУ

    ВС России нанесли высокоточный удар по месту дислокации морских дронов ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в ночь на 14 августа ударили высокоточными ракетами по месту производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ, сообщило Министерство обороны России.

    Групповой ракетный удар наносился высокоточным оружием большой дальности морского базирования, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Поражены места производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак. Цель ударов достигнута.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВСУ попытались атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков».

    Коментарии (29)
    14 августа 2023, 21:59
    Медведев задался вопросом о лояльности «Яндекса» России

    Зампред Совбеза Медведев задался вопросом о лояльности «Яндекса» России

    Tекст: Ольга Иванова

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев задался вопросом о лояльности «Яндекса» после того, как нейросеть компании «Шедеврум» «отказалась» нарисовать вооруженного украинца.

    В своем Telegram-канале Медведев написал, что попросил программу сгенерировать картинку. По запросу «русский с автоматом в руках» – сделала», а по запросу «украинец с автоматом в руках» программа отказалась генерировать изображение. Зампред СБ РФ отметил, что отказ обоснован тем, что это «противоречит политике приложения».

    «И теперь не знаю – хорошо ли это или плохо. С одной стороны, вроде как плохо. Типа русские – агрессоры и варвары, поэтому с автоматом их рисовать можно. С другой стороны – нормально. Мы отвесим хороших любому придурку, а враги, получается, и автомат держать не способны», – написал Медведев.

    Ранее Медведев рассказал анекдот о вступлении в НАТО и угрозах от русских.

    Коментарии (23)
    15 августа 2023, 11:22
    Шольц: Никто не получит скидки в суде по делу о взрывах на «Северных потоках»
    Шольц: Никто не получит скидки в суде по делу о взрывах на «Северных потоках»
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дело о подрыве «Северных потоков» должно быть передано в суд Германии, уверен канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он подчеркнул, что «никаких скидок» ответственным за диверсию не будет.

    Как передает Deutche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов), Шольц высказался за проведение в Германии судебного процесса по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» и пообещал выяснить, «кто это был, насколько это возможно».

    Он добавил, что если результат расследования не понравится властям Германии, они не откажутся от иска и «никто не может рассчитывать на скидки». Шольц заметил: нет никаких доказательств, что за атаками стоят США или Британия, а расследование немецкой генпрокуратуры продолжается.

    Ранее Германия заявила о подозрительном судне, на котором могли перевозить взрывчатку для терактов на «Северных потоках», эти данные страна представила в ООН в письме Дании, Швеции и ФРГ.

    Коментарии (36)
    14 августа 2023, 21:45
    Экс-командующий объяснил задачу воссоздания 104-й дивизии ВДВ

    Генерал Шпак: Мы вернулись к пониманию, что ВДВ – это уникальный род войск

    Экс-командующий объяснил задачу воссоздания 104-й дивизии ВДВ
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    104-я дивизия в составе ВДВ в свое время пользовалась уважением, и эти традиции еще сохранились. Воссоздание формирования улучшит обороноспособность России, потому что данное соединение сможет выполнять широкий спектр задач, сказал газете ВЗГЛЯД экс-командующий ВДВ Георгий Шпак. Ранее стало известно, что к декабрю в России будет воссоздана легендарная 104-я дивизия в составе ВДВ.

    «Я великолепно знаю бригаду, которая дислоцировалась в Ульяновске. Она когда-то была 104-й воздушно-десантной дивизией, там служил мой сын, который погиб за Родину. И мы пытались добиться того, чтобы дивизию не превращали в бригаду, но, к сожалению, к нам не прислушались», – вспоминает Георгий Шпак, генерал-полковник запаса, экс-командующий ВДВ.

    «Решение о воссоздании 104-й дивизии в составе ВДВ – это шаг, направленный на улучшение обороноспособности наших Вооруженных сил, в том числе и Воздушно-десантных войск. Сама по себе дивизия в свое время пользовалась уважением, и традиции эти еще сохранились», – продолжает он.

    «Важно понимать, что бригада и дивизия – две абсолютно разные величины даже по банальному арифметическому подсчету. То есть воссоздание дивизии должно привести к увеличению боеспособности соединения. Мы наконец вернулись к пониманию, что ВДВ – это уникальный род войск, который необходимо держать в высочайшей степени боевой готовности», – убежден военный.

    «Последние события в Казахстане и на Украине говорят о том, что без Воздушно-десантных войск очень сложно сохранить обороноспособность нашего государства. Сложно угадать, как будут развиваться события, но с уверенностью можно сказать, что 104-я дивизия может использоваться при наступлении, быть в обороне и прикрывать фланги», – рассуждает генерал.

    «Если обратиться к прошлому, то можно увидеть, что операция по взятию Гостомеля вошла в историю военного искусства. Все действия были продуманны, проводились грамотно и слаженно. В другой период времени, уже при Горбачеве, если бы не ВДВ, наша страна могла полыхнуть так, что мало не показалось бы никому», – акцентирует собеседник.

    «Надеюсь, что в дальнейшем, когда от оборонительных действий в СВО наши уверенно перейдут в наступление, именно десантно-штурмовые подразделения выйдут на первый план. Они смогут высаживаться и захватывать командные пункты, уничтожая подходящие резервы противника», – предполагает Шпак.

    «Замечу: мнения о том, что время ВДВ прошло, в корне не верны. Воздушно-десантные войска предназначены не только для действий после непосредственного прыжка для десантирования. Разве они не могут действовать посадочным способом или наступлением на боевых машинах? Казахстан мы спасали, не десантируясь парашютным способом», – с иронией отмечает он.

    «При этом, да, ВДВ испытывают некие трудности из-за того, что арсенал этого вида войск легче, чем у тех же сухопутчиков. Сухопутные войска обладают очень мощной броневой силой для ударов, тарана, для продавливания противника», – рассуждает собеседник.

    «Но основа применения Воздушно-десантных войск – оказание помощи в выполнении этих и других задач путем захвата тыловых объектов, перехвата путей подхода резервов, уничтожение складов с боеприпасами и техникой, командных пунктов. Перед ВДВ стоят тысячи задач, просто тысячи! И естественно, сравнивать огневую мощь сухопутчиков и десантников нельзя», – подчеркнул Шпак.

    Ранее стало известно, что 104-я дивизия будет воссоздана в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) к 1 декабря 2023 года. Об этом ТАСС в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2023» сообщил источник, близкий к российскому военному ведомству. «Причем воссоздание дивизии пройдет на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады», – сказал собеседник.

    При этом как ранее сообщал президент Российской ассоциации Героев, бывший командующий ВДВ, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов, новая дивизия будет трехполкового состава, речь идет о парашютно-десантных полках. Также в ее составе будут артиллерийский и зенитно-ракетный полки.

    Сама дивизия была основана в декабре 1944 года. Окончательно ее сформировали в 1946 году, тогда 104-ю гвардейскую стрелковую дивизию реорганизовали в 104-ю гвардейскую воздушно-десантную ордена Кутузова дивизию. В 1998 году дивизию реформировали и сократили до бригады. Она получила название 31-й отдельной воздушно-десантной ордена Кутузова бригады.

    Коментарии (16)
    14 августа 2023, 17:35
    Автоэксперт указал на «обходные варианты» обслуживания отключенных от западного ПО иномарок

    Партнер агентства «Автостат» Моржаретто: Отключение от западного ПО доставит неудобства только владельцам самых дорогих авто

    Автоэксперт указал на «обходные варианты» обслуживания отключенных от западного ПО иномарок
    @ Bulkin Sergey/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Обновления для продвинутых автомобилей будут привозить из-за границы на флешке либо в России разработают свое собственное программное обеспечение, сказал газете ВЗГЛЯД партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто, комментируя полное отключение российских дилеров Mercedes-Benz от ПО.

    СМИ сообщили, что автоконцерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своих онлайн-систем программного обеспечения (ПО), с помощью которых в том числе проводились техобслуживание и выявление проблем. Отмечается, что теперь обслуживание автомобилей будет проводиться на основе «накопленного опыта и знаний».

    «Без обновления ПО обойтись практически невозможно. Это, конечно, неприятная новость, но, с другой стороны, об этом было уже давно объявлено. Причем об аналогичных намерениях говорит и BMW, и Audi, и Volkswagen. Будем учиться жить в новых условиях», – говорит Моржаретто.

    При этом он отмечает, что отключение от ПО доставит неудобства лишь обладателям лишь наиболее технически сложных автомобилей, которые были выпущены за последние пять лет. А владельцы более старых моделей окажутся в итоге в выигрыше. В их машинах не так много сложных комплектующих, поэтому без специального программного обеспечения при диагностике можно будет обойтись, воспользовавшись ручной диагностикой мастеров.

    «Сами дилеры, которые перестали быть официальными, теперь пытаются как-то решить этот вопрос. И выход, на самом деле, есть. Компания Tesla Motors, например, никогда не имела представительства в России, но эти машины у нас ездили, а обновления ПО привозили из Европы на флешках, условно говоря. Так и здесь будет: что-то привезут на флешках, а что-то наши умельцы сами разработают. Уже есть попытки разработать обходные варианты, свое программное обеспечение внедрить», – делится эксперт.

    Собеседник призывает очень внимательно следить за ключами от современных автомобилей, поскольку при их утере будет крайне сложно сделать новые. Также он предупредил, что мастерам тяжело будет заниматься ремонтом продвинутых машин, увеличится время диагностики. А в случае поломки какого-то элемента будет труднее оперативно найти и заказать деталь, ведь единая сеть, которой были связаны официальные дилеры, разорвана.

    Ранее дилерская группа «Автодом» закрыла сделку по приобретению российских активов немецкого автоконцерна Mercedes-Benz, включая подмосковный автозавод «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус».

    Коментарии (22)
    15 августа 2023, 11:46
    Заслуженный спасатель назвал абсолютно недопустимым складирование селитры возле АЗС в Махачкале
    Заслуженный спасатель назвал абсолютно недопустимым складирование селитры возле АЗС в Махачкале
    @ t.me/mchs_official

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Удобрение селитра сама по себе имеет склонность к слеживанию, после чего становится взрывоопасной, поэтому ее необходимо хранить лишь в специальных помещениях с особыми правилами хранения, а не напротив автозаправки, рассказал заслуженный спасатель России, бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн, комментируя мощный взрыв на АЗС в Махачкале.

    В ночь с понедельника на вторник в Махачкале на автозаправке взорвались две цистерны с топливом из восьми, в результате инцидента погибли 35 человек, пострадали более 100. Открытое горение на месте происшествия ликвидировано. Спасателям удалось устранить возгорание на площади в 600 кв. метров.

    Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что место изначального взрыва предположительно находилось в автосервисе, который расположен напротив АЗС, а затем возгорание перекинулось на заправку. Соучредитель АЗС рассказал, что в здании напротив хранилось «почти 100 тонн удобрения селитры», отметив, что об этом ранее не было известно.

    «Во-первых, строительство автозаправок в оживленной городской застройке – это совершенно недопустимое дело. И в Москве, кстати говоря, много заправок находится прямо чуть ли не в центре города. Такие меры обусловлены тем, что любые происшествия, которые происходят на заправке, обязательно сопровождаются тяжелыми последствиям, потому что бензин – жидкость, которая может разлетаться, разливаться на большие расстояния, пролетать, обжигать и приносить очень много вторичных поражений (дополнительные пожары и страдания людям)», – говорит Гофштейн.

    Во-вторых, продолжает собеседник, загадочное расположение заправки – рядом со складом селитры, которая применяется в качестве удобрения. Очевидно, вещества, которые могут самопроизвольно взорваться, не могут находиться в черте города, и тем более напротив АЗС. Для собеседника абсолютно непонятно, как вообще могло быть допущено такое «соседство».

    «Селитра сама по себе имеет склонность к слеживанию, после чего она становится взрывоопасной. Если были нарушены правила хранения селитры, то вполне мог возникнуть самопроизвольный взрыв без видимых причин», – делится спасатель. Он уточняет, что к помещениям, в которых складируют селитру, предъявляются особые правила хранения, соблюдается специальная маркировка, а сами склады должны быть взрывоустойчивы. «А версия вторичного взрыва на заправке несколько сомнительная, потому что все резервуары на АЗС, как правило, заглублены: емкости с бензином, сжиженным топливом углубляются под землю. Это как раз делается для исключения масштабных происшествий. Взорвать такую конструкцию очень сложно», – рассказывает Гофштейн.

    По его словам, взрыв на заправке может произойти по причине обрыва шланга, но такого рода авария на АЗС будет незначительной, ведь в этом случае будет небольшая утечка бензина. Второй вариант, который может стать причиной взрыва на заправке, это небольшая утечка топлива, которая произошла при переливании его в канистру или любую другую емкость. «Сейчас жарко, бензин очень интенсивно испаряется, люк для контроля открыт, и малейшая искра (удар металла о металл, камня о камень, и я молчу о сигарете) может вызвать вот такой взрыв», – рассуждает эксперт.

    Следствию, по его словам, для установления ситуации предстоит выяснить, в какой момент произошло происшествие, что стало причиной трагедии, были ли нарушены правила безопасности. Что касается склада с селитрой, его в принципе там не должно было быть, налицо очевидное нарушение и, скорее всего, преступление, считает собеседник.

    Сразу после ЧП со взрывом на автозаправке в Дагестане объявили день траура. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а в региональной прокуратуре начали следствие, чтобы выяснить насколько тщательно соблюдались требования законодательства о пожарной и промышленной безопасности.

    Коментарии (9)
    14 августа 2023, 15:52
    У Белогоровки в ДНР взяли в плен шестерых украинских десантников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Под поселком Белогоровка в Донецкой народной республике в плен взяты шестеро украинских военнослужащих, сообщили в группе военно-гражданского взаимодействия 2-го армейского корпуса ВС России.

    Бойцы ВС России взяли шестерых украинских военных из 81-й аэромобильной бригады ВСУ, сообщили в группе ТАСС.

    Один из пленных заявил, что его подразделение направили на штурм опорного пункта, часть бойцов погибла в ходе обстрела артиллерии, уцелевшие сдались российским военным.

    Коментарии (7)
    14 августа 2023, 18:37
    Минобороны показало уничтожение украинского С-300 в Николаевской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ликвидация батареи зенитно-ракетного комплекса С-300 украинских вооруженных сил снята на камеру беспилотника, ролик опубликовало Минобороны России.

    На видеозаписи запечатлено уничтожение батареи ЗРК С-300 ВСУ в Николаевской области, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. На кадрах видно, как боеприпас поражает ракетную установку, раздается сильный взрыв, один заряд, вероятно, сдетонировав, устремляется в небо.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС России на Донецком направлении за минувшие сутки отразили шесть атак ВСУ в ЛНР и ДНР.

    Коментарии (5)
    15 августа 2023, 02:51
    США сорвали участие представителей России на мероприятиях АТЭС

    Антонов: США не выдали представителям России визы на мероприятия по линии АТЭС

    США сорвали участие представителей России на мероприятиях АТЭС
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты вновь грубейшим образом злоупотребляют статусом принимающей стороны, на этот раз дискриминируют участие российской стороны в мероприятиях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале диппредставительства, сообщил, что американской стороной не были выданы въездные визы представителям сразу нескольких министерств и ведомств, представляющих Россию на мероприятии, которое проходит в Сиэтле.

    Российские дипломаты направлены на форум, где они «прикрывают» наиболее опасные дискуссии и твердо отстаивают интересы нашей страны, компенсируя отсутствие коллег из профильных министерств и ведомств, подчеркнул Антонов.

    Глава российской дипломатической миссии напомнил, что Россия и США являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и несут особую ответственность за дела мира. При этом между странами накопилось огромное множество раздражителей, касающихся вопросов безопасности: противодействие международному терроризму, проблемы изменения климата, арктическая проблематика и так далее. По линии АТЭС картина взаимодействия Москвы и Вашингтона также крайне негативная, отметил Антонов.

    Он подчеркнул, что США ведут себя абсолютно неприемлемо как сторона, являющаяся председателем АТЭС.

    Российская сторона требует от администрации США ответственного исполнения взятых на себя обязанностей председателя форума и призвала выдать представителям РФ все разрешения на въезд в обозначенные сроки, а не в последний момент или для мероприятия, которое уже завершилось, заключил Антонов.

    Весной США сорвали сроки оформления виз для представителей России на Совете безопасности ООН. Тогда министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил США в злоупотреблении позицией страны – хозяйки штаб-квартиры ООН. Проблемы возникли с оформлением визы самого министра и членов его делегации, а российские журналисты визы так и не получили.

    Коментарии (18)
    14 августа 2023, 22:49
    На нефтяном месторождении в Югре прогремел взрыв

    На нефтяном месторождении в Югре прогремел взрыв, погибли два человека

    На нефтяном месторождении в Югре прогремел взрыв
    @ Артем Коротаев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате взрыва на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе погибли два человека, еще пятеро получили травмы, сообщили в правительстве региона.

    В Telegram-канале регионального правительства со ссылкой на данные ЦУКС МЧС сообщает, что информация о хлопке с последующим возгоранием в Октябрьском районе на 95 кусте Талинского участка поступило в 22.20.

    Пожар охватил площадь в 100 кв. м.

    В ликвидации задействованы четыре единицы техники. По предварительным данным, в очаге горения находятся баллоны с азотом.

    Коментарии (6)
    15 августа 2023, 08:57
    ВСУ перебросили «штрафбаты» под Кременную

    Марочко: ВСУ отправляют в атаки группы из «штрафников» и дезертиров без поддержки огнем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ отправляют в атаки на российские позиции на Краснолиманском направлении группы «штрафников» без поддержки бронетехники и артиллерии; как правило, эти штурмовые отряды состоят из украинских военных, понесших наказание за дисциплинарные поступки, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в районе Кременной-Сватово были замечены штурмовые отряды ВСУ, которые пытаются малыми группами захватить позиции ВС России без должной поддержки бронетехники или артиллерии. Позднее выяснилось, что такие отряды состоят из украинских военнослужащих, которые понесли наказание за серьезные дисциплинарные проступки, передает РИА «Новости».

    Марочко подчеркнул, что группы украинских «штрафников» не имеют ни достаточной выучки, ни мотивации, к тому же эффективность их крайне мала ввиду низкого морально-психологического состояния.

    Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что из-за отсутствия успехов в рядах ВСУ растет недовольство, иностранные наемники массово бежали с Украины, остались только поляки.

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    15 августа 2023, 03:58
    Состоялся первый полет новейшего ударного дрона «Сириус»

    АО «Кронштадт»: В России состоялся первый полет новейшего ударного дрона «Сириус»

    Состоялся первый полет новейшего ударного дрона «Сириус»
    @ t.me/kronshtadt_company

    Tекст: Ольга Никитина

    Новейший ударный беспилотный летательный аппарат «Сириус» совершил первый полет, сообщили в АО «Кронштадт».

    В компании сообщили ТАСС, что летные испытания беспилотника продолжаются. Заявление прозвучало в ходе форума «Армия-2023».

    Впервые макет «Сириуса» был представлен на авиасалоне «МАКС-2019». Серийные поставки дронов в российские войска планируется начать уже в этом году.

    В июне президент Владимир Путин заявлял, что Россия будет форсировать массовый выпуск беспилотных летательных аппаратов, хорошо зарекомендовавших себя в боевых условиях.

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    15 августа 2023, 07:53
    Число пострадавших от взрыва на АЗС в Махачкале превысило 100 человек

    Глава Дагестана Меликов: Число пострадавших в результате взрыва на АЗС в Махачкале превысило 100 человек

    Число пострадавших от взрыва на АЗС в Махачкале превысило 100 человек
    @ кадр МЧС России

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате взрыва и последующего пожара на автозаправочной станции в Махачкале пострадали 102 человека, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. Он также подтвердил число погибших – 27 человек.

    Меликов объявил 15 августа днем траура в Дагестане. В этот день будут приспущены государственные флаги, отменят развлекательные мероприятия и телепрограммы, сообщили в Telegram-канале администрации главы республики.

    На заседании оперштаба Меликов сообщил, что власти Дагестана выделят 1 млн рублей семьям погибших при взрыве на АЗС в Махачкале. Получившим тяжкий вред здоровью – 400 тыс. рублей. Легкий вред здоровью – 200 тыс. рублей.

    Напомним, число жертв взрыва и последовавшего за ним пожара на АЗС в Махачкале достигло 27 человек. Открытое горение на месте происшествия ликвидировано.

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