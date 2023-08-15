Выказывать неукротимую воинственность и непримиримость, сидя на диване, стало не только способом «отвести душу», но и неплохой возможностью, как писал баснописец, «без драки попасть в большие забияки».0 комментариев
Нарышкин: На Западе докатились до запрета спутниковых тарелок
Создатели и поборники «Радио Свобода*» (признано в России СМИ-иноагентом) на Западе докатились до запрета декодеров и спутниковых тарелок для пресечения распространения иных точек зрения, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин на XI Московской конференции по международной безопасности.
Нарышкин заявил, что в США и Европе жестко пресекают распространение точек зрения, которые подрывают господствующий нарратив. По его словам, под санкции попадают не только крупные информационные агентства RT и Sputnik с масштабной аудиторией, но и запрещают небольшие медиаресурсы, передает ТАСС.
Кроме того, за просмотр «незаконного контента» введена ответственность. Таким образом, по словам Нарышкина, создатели и поборники «Радио Свобода*» (признана иноагентом) докатились до запрета спутниковых тарелок.
Также Нарышкин заявил о том, что на Украине физически уничтожают каноническую православную церковь по нарративу Запада, который считает себя поборником религиозной свободы, а на деле вседозволенности.
По его словам, на Западе действительно нельзя защищать свою веру, относиться к ней серьезно, зато разрешено богохульствовать, сжигать Коран и спиливать кресты. Он отметил, что глобалисты стремятся ликвидировать традиционные религии, чтобы лишить силы и суверенитета людей в эпоху крушения старых идеологий и борьбы за новый мировой порядок.
Нарышкин отметил, что такой подход используется на Украине, где уничтожается каноническая церковь, а красные линии в этом вопросе для него полностью отсутствуют.
Ранее Патрушев заявил, что СВО положила начало формирования феномена «мирового большинства».
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента