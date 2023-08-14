В США бывшие полицейские признались в издевательствах над чернокожими

CNN: В США шесть экс-полицейских признались в издевательствах над двумя чернокожими

Tекст: Валентина Григоренко

Как пишет CNN, шесть бывших офицеров службы правопорядка Миссисипи признались во всех предъявленных им обвинениях в пытках и жестоком обращении с двумя чернокожими мужчинами в 2023 году, передает РИА «Новости».

Пятеро из признавших свою вину ранее являлись заместителями шерифа в местном округе Ранкин, в то время как шестой служил в департаменте полиции Ричланда.

По заявлению потерпевших, свое преступление бывшие полицейские совершили на расовой почве в январе 2023 года, незаконно вломившись в дом, где жили их жертвы. После этого на них надели наручники и пытали на протяжении двух часов, били, погружали головы в воду, применяли электрошоки и совершали попытки применения сексуального насилия. Затем один из полицейских, признавших вину, засунул пистолет в рот одному из пострадавших и выстрелил, «нанеся тяжелые увечья языку и разорвав челюсть».

Напомним, в 2020 году погромы и протесты под эгидой движения BLM начались в США после гибели якобы от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда.