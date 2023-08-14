То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.0 комментариев
Украина опровергла отмену безвизового режима для Израиля
Глава МИД Украины Кулеба опроверг информацию об отмене безвизового режима для Израиля
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора со своим израильским коллегой Эли Коэном пообещал, что Киев не станет отменять безвизовый режим для Израиля, сообщил посол еврейского государства на Украине Михаил Бродский.
Бродский в своем Telegram-канале указал, что во время разговора с Кулебой Коэн отметил, что Израиль в ближайшее время решит вопрос с медицинскими страховками для беженцев Украины, которые находятся в стране, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что украинские власти могут отменить безвизовый режим с Израилем, в частности, из-за отмены в Израиле медицинского страхования для беженцев Украины.