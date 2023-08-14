Украина опровергла отмену безвизового режима для Израиля

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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Украинский сценарий буксует в Нигере

    То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.

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    Григорий Михайлов Григорий Михайлов Российский газ обеспокоил Туркмению

    Реакция Ашхабада показывает, что «Газовый альянс», который ранее хоронили некоторые, развивается, обретая все более явные черты. Дай Бог, на пользу всем его участникам.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов В США началась «война без перчаток»

    Самое замечательное в нынешней американской избирательной кампании – это осознание американским избирателем, привыкшим доверять своей политической и судебной системе, что оба главных претендента на пост президента к моменту выборов могут оказаться под следствием, а то и в тюрьме.

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    Новости
    21:21В Госдепе допустили военную интервенцию в Нигер

    Власти США исходят из того, что военная интервенция в Нигер должна быть последним средством, заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

    21:09Москва потребовала от Варшавы разъяснений по поводу задержания двух россиян

    Посольство России в Польше направило в МИД республики ноту с требованием предоставить информацию о задержании двух россиян, которые якобы расклеивали в Варшаве и Кракове листовки о ЧВК «Вагнер», сообщил посол России в Польше Сергей Андреев.

    20:57В США бывшие полицейские признались в издевательствах над чернокожими

    В американском штате Миссисипи шесть экс-сотрудников полиции признали вину в пытках и жестоком обращении с двумя чернокожими мужчинами, совершенных ранее в 2023 году, сообщили СМИ.

    20:48На Украине предложили разрешить порнографию

    Группа депутатов Верховной рады подготовила законопроект о декриминализации порнографии, сообщает агентство УНИАН.

    20:39Украина опровергла отмену безвизового режима для Израиля

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора со своим израильским коллегой Эли Коэном пообещал, что Киев не станет отменять безвизовый режим для Израиля, сообщил посол еврейского государства на Украине Михаил Бродский.

    20:30ЦБ сделал инфляционный прогноз на год

    Годовая инфляция в России по итогам года составит 5–6,5%, говорится в материалах Банка России.

    20:21МИД: Работу торгпредства и культурного центра в Молдавии ограничат

    Деятельность российских торгового представительства и центра науки и культуры в Кишиневе вынужденно приостановят, за это ответственны молдавские власти, сообщил МИД России.

    20:12Red Wings решила направить за пассажирами в Анталью резервный борт

    Авиакомпания Red Wings в ближайшее время планирует отправить в Анталью резервный борт для возвращения застрявших в Анталье туристов, сообщили в Росавиации.

    20:04Камаз дал прогноз резкого роста рынка тяжелых грузовиков в России

    В этом году рынок тяжелых грузовиков (массой 14–40 тонн) в России может резко вырасти минимум до 120 тыс. штук, сообщил гендиректор компании Сергей Когогин кулуарах форума «Армия-2023».

    19:55В МИД указали на последствия для Молдавии после высылки российских дипломатов

    Решение Молдавии о высылке российских дипломатов из страны будет иметь последствия для отношений между Москвой и Кишиневом, сообщили в МИД России.

    19:46Роспотребнадзор заявил о малой вероятности завоза чумы из Китая

    Вероятность привоза чумы с китайской территории на российскую минимальна, санитарный контроль на границе усилен, заявили в Роспотребнадзоре.

    19:38Доллар на Мосбирже завершил торги падением ниже 98 рублей

    Рубль по итогам торгов понедельника вырос к доллару и к юаню на фоне сообщений о внеочередном заседании ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи.

    19:29Администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка» оставили под стражей

    Мосгорсуд оставил под стражей администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка» Михаила Полякова, которого подозревают в вымогательстве, сообщили в суде.

    19:20В США подросток выжил после падения со скалы в 30 метров

    В американском национальном парке Гранд Каньон несовершеннолетний Уайатт Кауффман рухнул со скалы в 30 метров, но сумел выжить, хотя и получил многочисленные травмы.

    19:11Турецкий пассажирский самолет пролетел над территорией Украины

    Самолет турецкой авиакомпании BBN Airlines, следовавший рейсом Осло – Анталия, пролетел над территорией Украины, сообщается на сайте телеканала NRK.

    14 августа 2023, 20:39

    Украина опровергла отмену безвизового режима для Израиля

    Глава МИД Украины Кулеба опроверг информацию об отмене безвизового режима для Израиля

    Tекст: Валентина Григоренко

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора со своим израильским коллегой Эли Коэном пообещал, что Киев не станет отменять безвизовый режим для Израиля, сообщил посол еврейского государства на Украине Михаил Бродский.

    Бродский в своем Telegram-канале указал, что во время разговора с Кулебой Коэн отметил, что Израиль в ближайшее время решит вопрос с медицинскими страховками для беженцев Украины, которые находятся в стране, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что украинские власти могут отменить безвизовый режим с Израилем, в частности, из-за отмены в Израиле медицинского страхования для беженцев Украины.

    14 августа 2023, 14:08
    На Украине испугались нового наступления армии России на Киев
    На Украине испугались нового наступления армии России на Киев
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ пытаются повысить свою боеспособность из-за страха нового наступления российской армии на Киев, заявил командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев.

    По его словам, на Украине опасаются наступления на Киев российской армии, его вероятность существует. Наев считает, что пока она «не подкреплена силами и средствами», передает RT со ссылкой на «РБК-Украина».

    Между тем ВСУ делают все, чтобы повысить боеготовность на Киевском направлении, но по-прежнему остается сложной задачей сбивать российские беспилотники: трудно прогнозировать их маршруты, особенно в ночное время.

    Ранее замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский заявил, что ВСУ не смогли прорвать оборону ВС России с ходу, завязнув в своем ползучем наступлении.

    Между тем Киев объявил обязательную эвакуацию в Купянском районе Харьковской области.

    Коментарии (38)
    14 августа 2023, 07:58
    Несколько пожаров вспыхнуло в Одессе

    Мэр Одессы Труханов сообщил о пожарах в городе после ночных взрывов

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе, где ночью прозвучало несколько серий взрывов, начались пожары, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

    Труханов сообщил, что в городе «вспыхнуло несколько пожаров», передает РИА «Новости».

    «Военкоры Русской весны» сообщали, что в Одессе ночью были «стрельба и мощные взрывы», украинские войска вели «воздушный бой против «Гераней».

    Кроме того, украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне, который удерживают вооруженные силы Украины.

    Напомним, в Одессе ночью произошло несколько серий взрывов. Также взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

    Коментарии (17)
    14 августа 2023, 16:15
    ВС России нанесли высокоточный удар по месту дислокации морских дронов ВСУ

    Минобороны заявило о ракетном ударе по месту производства и хранения водных дронов ВСУ

    ВС России нанесли высокоточный удар по месту дислокации морских дронов ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в ночь на 14 августа ударили высокоточными ракетами по месту производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ, сообщило Министерство обороны России.

    Групповой ракетный удар наносился высокоточным оружием большой дальности морского базирования, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Поражены места производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак. Цель ударов достигнута.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВСУ попытались атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков».

    Коментарии (14)
    14 августа 2023, 10:51
    В офисе Зеленского пригрозили России ответом за осмотр сухогруза

    Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Украина ответит на осмотр Россией сухогруза

    Tекст: Вера Басилая

    Украина сделает все необходимые выводы и выберет наилучший ответ на «преступный досмотр» направляющегося в Измаил сухогруза «Сукра Окан», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Он назвал этот случай прецедентом с попыткой введения «каперского права». Подоляк потребовал признания от международного сообщества факта совершения преступления Россией и установления всех причастных, пообещав ответ со стороны Киева на досмотр сухогруза «Сукра Окан», пишет «Коммерсант».

    Ранее патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков», контролирующий судоходство, принудил остановиться сухогруз под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил.

    Коментарии (19)
    14 августа 2023, 05:26
    Депутаты Рады предложили изменить закон о нацменьшинствах на Украине

    В Раду внесено предложение по изменению закона о нацменьшинствах Украины из-за критики со стороны Венецианской комиссии

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с критикой со стороны Венецианской комиссии в адрес закона о национальных меньшинствах Украины ряд депутатов Верховной рады внесли законопроект о его изменении. При этом дискриминацию русскоязычных предлагается сохранить.

    Как сообщается в пояснительной записке, документ вносится с целью уточнения критериев, по которым должны разрабатывать методологию использования языков нацменьшинств при общении с органами власти и при использовании топонимики. Кроме того, депутаты хотят уточнить процесс определения населенных пунктов, где нацменьшинства традиционно проживают или составляют значительную часть населения, передает ТАСС.

    Указывается, что права и свободы нацменьшинств могут ограничивать «в интересах национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка», а также для «предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения, защиты прав и свобод других лиц, если такое ограничение необходимо в демократическом обществе».

    При этом предлагаемые послабления – в частности, использование языка меньшинства на публичных мероприятиях и в рекламе – не собираются распространять на язык «государства-агрессора, а также в течение пяти лет после снятия этого статуса», то есть на русский.

    Ряд прав нацменьшинств, которые «идентифицируют свою принадлежность по этническому происхождению» с «агрессором», предлагается не защищать во время военного положения и в течение шести месяцев после его отмены. Речь идет о мирных собраниях, центрах национальных меньшинств и консультативных институтах при органах власти.

    Напомним, Венецианская комиссия при Совете Европы сообщила, что ряд законопроектов Верховной рады, включая закон о национальных меньшинствах, вызывает «серьезную озабоченность» в связи с несоответствием Конвенции о правах человека. Венецианская комиссия – консультативный орган при Совете Европы, который рассматривает законы и законопроекты и выдает рекомендации по ним.

    Коментарии (8)
    14 августа 2023, 15:52
    У Белогоровки в ДНР взяли в плен шестерых украинских десантников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Под поселком Белогоровка в Донецкой народной республике в плен взяты шестеро украинских военнослужащих, сообщили в группе военно-гражданского взаимодействия 2-го армейского корпуса ВС России.

    Бойцы ВС России взяли шестерых украинских военных из 81-й аэромобильной бригады ВСУ, сообщили в группе ТАСС.

    Один из пленных заявил, что его подразделение направили на штурм опорного пункта, часть бойцов погибла в ходе обстрела артиллерии, уцелевшие сдались российским военным.

    Коментарии (6)
    14 августа 2023, 00:18
    Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост

    Зеленский сообщил об ответственности украинских военных за попытку атаковать Крымский мост в субботу

    Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост
    @ CNN/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Ответственность за атаку на Крымский мост в субботу и связанное с этим «задымление» несут украинские войска, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Отметим, что речь идет о защитной дымовой завесе, мост повреждений не получил.

    Зеленский сказал, что вооруженные силы Украины каждый день отвечают на действия российских сил. В качестве примера он привел «очень красноречивое задымление» на Крымском мосту, передает РИА «Новости».

    Напомним, в субботу Украина попыталась атаковать Крымский мост ракетами, но те были перехвачены средствами ПВО. Сам мост повреждения не получил. При этом на Крымском мосту поставили защитную дымовую завесу.

    Коментарии (13)
    14 августа 2023, 08:59
    Болтон обвинил Байдена в оттягивании поражения Украины

    Экс-помощник Трампа Болтон заявил, что политика Байдена в отношении Украины оттягивает провал ВСУ

    Болтон обвинил Байдена в оттягивании поражения Украины
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Политика, проводимая администрацией президента США Джо Байдена в отношении Украины, лишь оттягивает поражение ВСУ, заявил бывший помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

    Он считает, что нерешительность Байдена сорвало украинское наступление, которое просто заглохло, передает RT со ссылкой на The Wall Street Journal.

    По его словам, Вашингтон должен отказаться от санкций и пересмотреть свою политику по поставкам вооружений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в США и Польше признали провал контрнаступления ВСУ, однако разошлись в оценках причин этого провала.

    Коментарии (5)
    14 августа 2023, 01:30
    Взрывы прогремели в Одессе

    В Одессе раздались звуки взрывов

    Взрывы прогремели в Одессе
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Одесской области Украины объявлена воздушная тревога, в Одессе слышны взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Позднее в городе прозвучали еще три серии взрывов, передает ТАСС.

    Взрывы произошли и в подконтрольном Киеву городе Запорожье, передает РИА «Новости».

    Воздушная тревога также объявлена в Киеве, в Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях Украины. Кроме того, воздушная тревога прозвучала на той части Запорожской области, которую удерживают украинские войска.

    Напомним, российские войска нанесли серию мощных ударов по портам Одессы и Николаева.

    Коментарии (0)
    14 августа 2023, 18:37
    Минобороны показало уничтожение украинского С-300 в Николаевской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ликвидация батареи зенитно-ракетного комплекса С-300 украинских вооруженных сил снята на камеру беспилотника, ролик опубликовало Минобороны России.

    На видеозаписи запечатлено уничтожение батареи ЗРК С-300 ВСУ в Николаевской области, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. На кадрах видно, как боеприпас поражает ракетную установку, раздается сильный взрыв, один заряд, вероятно, сдетонировав, устремляется в небо.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС России на Донецком направлении за минувшие сутки отразили шесть атак ВСУ в ЛНР и ДНР.

    Коментарии (3)
    14 августа 2023, 04:23
    Трофейную технику НАТО решили показать на форуме «Армия – 2023»

    Стало известно о планах показать на форуме «Армия – 2023» захваченную в ходе СВО трофейную технику НАТО

    Трофейную технику НАТО решили показать на форуме «Армия – 2023»
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    На международном военно-техническом форуме «Армия – 2023» планируется показать трофейную технику НАТО, которую российские военные захватили в ходе специальной военной операции на Украине, сообщил источник.

    В частности, собираются показать «несколько образцов западной бронетехники», включая боевые машины пехоты, сказал источник РИА «Новости».

    Напомним, форум «Армия – 2023» состоится 14–20 августа в Кубинке. На форуме также планируют показать БМПТ «Терминатор» на базе Т-72, полет дрона-камикадзе самолетного типа «Привет-82», улучшенный вертолет Ка-52М, модернизированный АК-12.


    Коментарии (6)
    14 августа 2023, 00:57
    В США Украине указали на угрозу «крупнейшего провала»

    Американский полковник Канчиан назвал возможную потерю Украиной территорий под Харьковом крупнейшим провалом ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Если вооруженные силы Украины потеряют контроль над территориями под Харьковом, это окажется крупнейшим провалом на фоне застрявшего контрнаступления ВСУ, заявил полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан.

    Канчиан призвал «обратить внимание» на ситуацию в Харьковской области, поскольку успех России в регионе станет «важным событием», которое разочарует западных союзников Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hill.

    Напомним, российские военные продвигаются на Купянском направлении. Украина начала эвакуацию из Купянского района Харьковской области.

    Коментарии (56)
    14 августа 2023, 07:10
    Подпольщики помогли войскам России уничтожить склад боеприпасов ВСУ в Херсоне

    Подпольщики из организации «Русский Херсон» помогли российским артиллеристам уничтожить объекты ВСУ в Херсонской области

    Tекст: Антон Антонов

    Подпольщики из организации «Русский Херсон» сообщили, что в июле помогли российским артиллеристам уничтожить военные объекты вооруженных сил Украины в поселке Садовое, склад боеприпасов и несколько единиц военной техники в Херсоне.

    Организация предоставила видео, на котором помимо соответствующего заявления подпольщика видны кадры, снятые в Садовом и Херсоне. Активист рассказал, что подпольщики определили военные объекты в Садовом, по которым позднее отработала российская артиллерия. В результате ВСУ потеряли около 30 человек. Кроме того, российским войскам были переданы координаты склада боеприпасов и военной техники в ангаре на территории завода Петровского.

    Также «Русский Херсон» распространил «прокламации, которые должны помочь открыть глаза на истинное положение вещей запуганной и колеблющейся части населения». По словам подпольщика, организация расширяется, активисты есть не только в Херсоне, но и в других районах Херсонской области, которые удерживаются украинскими войсками, передает РИА «Новости».

    Как заявил подпольщик, у организации «теперь достаточно сил для того, чтобы приступить к активным действиям». В качестве основной цели он назвал «избавление Украины от нацистов, а также наемников, которых сюда отправляют финансирующие войну олигархи, зарабатывающие на смертях украинцев».

    Напомним, о создании организации «Русский Херсон» было объявлено в апреле. В апреле они сообщили, что помогли российской артиллерии поразить цели в Камышанах и во Львово. В конце мая подпольщики помогли уничтожить склад с боеприпасами, четыре автомобиля и около 30 украинских военных, в июне – место расположения украинских войск в Херсоне, склады боеприпасов и речной буксир.

    Коментарии (7)
    14 августа 2023, 08:20
    Маск согласился с мнением британского аналитика о провале наступления ВСУ
    Маск согласился с мнением британского аналитика о провале наступления ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Американский миллиардер Илон Маск согласился с мнением британского аналитика Александра Меркуриса о провале контрнаступления ВСУ и срыве США переговоров по украинскому кризису.

    Меркурис обвинил США в срыве переговоров между Россией и Украиной в Турции, отметив, что Вашингтон «требует продолжения бойни».

    «Точно», – прокомментировал пост аналитика Маск, передает RT.

    Ранее СМИ писали, что Илон Маск ответил отказом на запрос украинских военных о включении его сети спутниковой связи Starlink в районе Крыма.

    Коментарии (2)
    14 августа 2023, 06:26
    Стало известно о проблемах бельгийских Leopard с системой управления огнем

    Forbes сообщил о проблемах с системой управления огнем у предназначенных для Украины танков Leopard

    Tекст: Антон Антонов

    У танков Leopard 1A5BE, которые немецкий оборонный концерн Rheinmetall приобрел у Бельгии для передачи Украине, есть проблемы с системой управления огнем, сообщил обозреватель Дэвид Экс.

    На этих танках установлена система SABCA бельгийской разработки – она немного увеличивает точность по сравнению со стандартной немецкой, но требует «платы за уникальность». Система нуждается в особом уходе и технической поддержке. Кроме того, как указывает Экс, их «наперечет», передает РИА «Новости» со ссылкой на Forbes.

    По словам Экса, SABCA на приобретенных Rheinmetall танках, судя по всему, «находятся в плохом состоянии». Он объясняет намерение Германии передать Украине только 30 из купленных 50 танков тем, что 20 хотят разобрать на запчасти для ремонта тех машин, которые предназначены Киеву. Экс подозревает, что «каннибализацию замыслили как раз ради средств управления огнем».

    Однако это «не самая большая проблема», добавляет он, поскольку гораздо больше должна беспокоить «тонкая стальная броня», которая не в состоянии «обеспечить надежную защиту ни от чего мощнее крупнокалиберного пулемета русских».

    Напомним, германский оборонный концерн Rheinmetall приобрел 50 списанных танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems.

    Коментарии (3)
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