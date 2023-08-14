То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.0 комментариев
МИД: Работу торгпредства и культурного центра в Молдавии ограничат
МИД: Работу торгпредства и центра науки и культуры в Молдавии ограничат
Деятельность российских торгового представительства и центра науки и культуры в Кишиневе вынужденно приостановят, за это ответственны молдавские власти, сообщил МИД России.
Деятельность торгпредства и центра науки и культуры в молдавской столице вынужденно ограничат, сообщили в министерстве, передает ТАСС.
«Будет вынужденно ограничена деятельность торгового представительства и российского центра науки и культуры в Кишиневе», – указали на Смоленской площади.
Ответственность за это «полностью ложится» на сами власти Молдавии, поскольку они приняли необоснованное решение существенно сократить численность персонала российских загранучреждений в стране.