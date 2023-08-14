То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.0 комментариев
Администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка» оставили под стражей
Мосгорсуд оставил под стражей администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка» Полякова
Мосгорсуд оставил под стражей администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка» Михаила Полякова, которого подозревают в вымогательстве, сообщили в суде.
Как указал источник, постановление Тверского суда Москвы осталось без изменений, а апелляционная жалоба – без удовлетворения, передает РИА «Новости».
19 июля следствие МВД запросило ареста еще одному администратору «Кремлевской прачки» Денису Савинскому.
Ранее МВД обнародовало запись задержания москвичей, которых подозревают в вымогательстве через Telegram-каналы. Источник сообщал, что задержаны были администратор «Кремлевской прачки» Михаил Поляков и его помощник.