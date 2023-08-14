То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.0 комментариев
Российская станция «Луна-25» передала первые снимки
Институт космических исследований РАН показал первые снимки с «Луны-25»
Институт космических исследований (ИКИ) РАН опубликовал первые снимки с автоматической межпланетной станции «Луна-25», которая совершает перелет к естественному спутнику Земли.
В сообщении на сайте ИКИ РАН говорится, что камерами бортового телевидения СТС-Л были получены первые снимки из космоса, которые войдут в историю отечественной космонавтики, передает ТАСС.
Отмечается, что на этих снимках показаны элементы конструкции аппарата «Луна-25» на фоне Земли и на фоне Луны. В ИКИ РАН уточнили, что на третьем снимке видна эмблема миссии и ковш бортового манипулятора.
В институте добавили, что экспресс-анализ телеметрии и данных измерений научных приборов завершен, все приборы показали полную работоспособность и готовность к исследованиям Луны. Как указали в ИКИ РАН, их аналоговые и цифровые узлы и блоки отработали на отлично.
В понедельник Роскосмос сообщил, что станция «Луна-25» провела вторую коррекцию траектории во время перелета к Луне, все системы работают штатно.