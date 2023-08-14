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Рабочая группа по СВО обработала за полгода 28 тыс. обращений
За первое полугодие 2023 года Рабочая группа по СВО отработала около 28 тыс. обращений от участников спецоперации и членов их семей, сообщил глава группы Андрей Турчак.
«Решили много частных вопросов – от возвращения домой ошибочно мобилизованных до обеспечения снаряжением, выплатами, отправки в отпуск», – прокомментировал Турчак в Telegram доклад рабочей группы президенту России.
На основе обращений в группу подготовили десятки инициатив. Многие из них уже стали федеральными законами. Среди них – признание ополченцев Донбасса ветеранами боевых действий, право участников СВО на бесплатную юрпомощь, включение их самих и их детей в специальную квоту при поступлении в вузы и ряд других мер поддержки.
Рабочая группа продолжает работать над обеспечением учета боевого опыта и квалификации, полученных участниками СВО в составе добровольческих формирований, при переходе на контракт.
Также работа ведется над установлением «бесшовного механизма» перевода военнослужащих на лечение из военных в гражданские больницы и обратно, а также увеличение пропускной способности военно-врачебных комиссий.
Кроме того, требуется исключение из состава доходов, учитываемых при назначении детских пособий, выплат контрактникам и добровольцам, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, а также единовременных поощрений за награды;
Продолжается работа над внедрением Единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей, который включает бесплатное соцобслуживание для родителей и супругов бойцов; зачисление детей военнослужащих в кружки, секции, на продленку; сохранение льгот и статуса многодетной семьи при гибели в СВО одного из детей.