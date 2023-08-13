Выбить фашистов из ложной и злой мифологии можно только в одном случае – в случае резкого и бескомпромиссного отрезвления. Такую операцию и следует осуществить, победив в войне.2 комментария
ЗРС С-300В4 получила броню
ЗРС С-300В4 получила необходимую в условиях СВО броню
Мытищинский машиностроительный завод (входит в «Калашников») разработал бронированное шасси для зенитной ракетный системы С-300В4, необходимость такой защиты подтверждается опытом спецоперации, сообщил представитель завода.
По его словам, старый образец шасси С-300В4 имел открытую спереди кабину.
Как отметил представитель ММЗ, теперь машина забронирована, на заводе начали делать это до СВО, и спецоперация подтвердила такую необходимость, передает РИА «Новости». Он сообщил, что в новом шасси введена бортовая информационно-управляющая система. Также у нового шасси повышена эргономика.
Напомним, ММЗ впервые продемонстрировал на форуме «Армия-2022» новую улучшенную линейку гусеничных бронированных машин для различных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) противовоздушной обороны (ПВО).