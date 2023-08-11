Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.6 комментариев
Курс доллара превысил 99 рублей
Курс доллара впервые с 25 марта прошлого года превысил 99 рублей, следует из данных торгов на Московской бирже.
Курс доллара на 16.22 мск растет на 1,49 рубля, до 98,95 рубля. А минутами ранее курс доллара максимально повышался до 99,0025 рубля. При этом курс юаня растет на 16 копеек, до 13,63 рубля, а евро – на 1,05 рубля, до 108,60 рубля, передает РИА «Новости».
Позже стало известно, что курс евро поднялся выше 109 рублей впервые с марта 2022 года.
В пятницу утром курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 13,25 копейки, составив 97,59 рубля.