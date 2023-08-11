Курс доллара превысил 99 рублей

Tекст: Валентина Григоренко

Курс доллара на 16.22 мск растет на 1,49 рубля, до 98,95 рубля. А минутами ранее курс доллара максимально повышался до 99,0025 рубля. При этом курс юаня растет на 16 копеек, до 13,63 рубля, а евро – на 1,05 рубля, до 108,60 рубля, передает РИА «Новости».

Позже стало известно, что курс евро поднялся выше 109 рублей впервые с марта 2022 года.

В пятницу утром курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 13,25 копейки, составив 97,59 рубля.