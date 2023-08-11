Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.6 комментариев
ЦБ решил публиковать прогноз курса рубля
ЦБ решил начать публиковать прогноз курса рубля с 2024 года
Банк России может начать публиковать прогноз по курсу рубля в первой половине 2024 года, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.
Отвечая на вопрос о планах ЦБ публиковать прогноз по курсу рубля, Заботкин заявил, что новые инициативы будут реализованы в первом полугодии следующего года, как в части расширения показателей в составе прогноза, так и в части других идей, передает РИА «Новости».
Ранее эксперты, оценивая последствия неожиданного решения Центробанка – поднять ключевую ставку сразу до 8,5%, заявили, что рубль может укрепиться на 15–20%. В ЦБ при этом предупреждали, что могут быть приняты решения о дальнейшем повышении ставки.