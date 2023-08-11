Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.6 комментариев
Суд арестовал фигурантов дела о коррупции в ЖКХ Белгородской области
Басманный суд Москвы арестовал четырех фигурантов дела о коррупции в ЖКХ Белгородской области, их обвинили в получении взяток на сумму более 60 млн рублей.
Заключены под стражу до 30 сентября начальник управления финансов и работы с собственниками Фонда содействия реформированию ЖКХ Андрей Внуков, начальница отдела фонда Юлия Овчарова, гендиректор Центра экологической безопасности Даниил Медведев и его заместитель по экономике Кирилл Попов, передает РИА «Новости».
Сообщалось, что руководители придумали преступную схему и регулярно получали взятки в особо крупных размерах от коммерческих структур. Общая сумма взяток превысила 60 млн рублей.
Задержание связано с расследованием уголовного дела в отношении бывшего замгубернатора области Константина Полежаева. Сейчас он находится под домашним арестом.