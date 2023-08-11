Суд арестовал фигурантов дела о коррупции в ЖКХ Белгородской области

Tекст: Кристина Цыцура

Заключены под стражу до 30 сентября начальник управления финансов и работы с собственниками Фонда содействия реформированию ЖКХ Андрей Внуков, начальница отдела фонда Юлия Овчарова, гендиректор Центра экологической безопасности Даниил Медведев и его заместитель по экономике Кирилл Попов, передает РИА «Новости».

Сообщалось, что руководители придумали преступную схему и регулярно получали взятки в особо крупных размерах от коммерческих структур. Общая сумма взяток превысила 60 млн рублей.

Задержание связано с расследованием уголовного дела в отношении бывшего замгубернатора области Константина Полежаева. Сейчас он находится под домашним арестом.