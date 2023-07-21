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Бывшего белгородского вице-губернатора задержали по делу о взятке
Белгородского экс-вице-губернатора Полежаева задержали по делу о взятке
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Бывшего вице-губернатора Белгородской области Константина Полежаева заподозрили в получении взятки в особо крупном размере, сообщил источник в силовых структурах.
Полежаев задержан, в деле присутствуют несколько эпизодов получения взяток, сообщил собеседник РИА «Новости».
В 2019 году Полежаева назначили замглавы региона, он возглавил департамент по ЖКХ. С 2015 по 2019 годы он руководил администрацией Белгорода.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в начале июля сообщал о снятии Полежаева с должности из-за некачественной организации восстановления объектов в Шебекино и Новой Таволжанке.
Снявшаяся для Playboy госсекретарь Франции отправлена в отставку
BFMTV сообщил об отставке снявшейся для Playboy госсекретаря Франции Шьяппы
Госсекретарь Франции по вопросам социальной экономики и общественных организаций Марлен Шьяппа, которая снялась для Playboy, уходит в отставку, сообщают СМИ.
Как пишет BFMTV, отставка стала «расплатой за появление ее фотографий на обложке Playboy», передает РИА «Новости».
Напомним, Шьяппа дала журналу интервью о «женской свободе и феминизме». Журнал вышел с ее фото на обложке. Отмечалось, что это произошло в разгар недовольства пенсионной реформой.
Подтверждена утечка секретных данных саммита НАТО в Литве
Литовский Национальный центр управления кризисами подтвердил связь ИТ-систем Литвы с утечкой данных о саммите НАТО
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Литовский Национальный центр управления кризисами (НЦУК) подтвердил, что утечка данных о саммите НАТО на прошлой неделе связана со взломом правительственных систем Литвы.
Глава НЦУК Вилмантас Виткаускас подтвердил Baltic News Service (BNS), что был зафиксирован киберинцидент, масштабы ущерба от которого еще определяются. По его словам, глубина проблемы, скорее всего, больше, чем предполагалось сначала. Он заявил, что хакерами были использованы определенные слабые места, уязвимости в ИТ-системах, передает «Интерфакс».
Виткаускас также сообщил, что канцлер правительства Литвы обратился в Координационную комиссию по защите тайн с просьбой оценить подлинность, секретность и полноту опубликованных документов. Полиция ведет досудебное расследование.
Напомним, 10 июля появились данные, что в НАТО впервые со времен холодной войны согласовали планы атаки на Россию. Позже стали известны детали согласованного странами НАТО плана атаки на Россию.
Взрывы прогремели в Одессе
Взрывы и воздушная тревога прозвучали ночью в Одессе
В Одесской области Украины объявлена воздушная тревога, в Одессе прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.
Позднее украинские СМИ сообщили о мощных взрывах и в Одесской области, передает ТАСС.
Воздушная тревога в регионе была объявлена в 03.21 мск.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что «тревога включилась уже после взрывов».
Воздушная тревога также объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.
Напомним, российские войска в последние дни нанесли серию мощных ударов по портам Одессы и Николаева. Так, в ночь на четверг были нанесены удары по цехам производства и местам хранения беспилотных катеров в Одессе и Ильичевске.
Жителям Берлина запретили выходить из дома
В немецкой столице заметили дикое животное, предположительно львицу, жителей предупредили об опасности, сообщило германское федеральное ведомство по защите населения и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Дикий зверь замечен на окраинах Берлина, берлинская и бранденбургская полиция призвала жителей не выходить из дома, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Опасность грозит прежде всего южным районам столицы (Штеглиц, Мариенфельде и Нойкельн), также осторожными следует быть в общинах Кляйнмахнов, Тельтов и Штансдорф на границе Берлина.
Пока правоохранители не смогли установить, как животное попало в столицу, зоопарки, Цирки и приюты не сообщали о сбежавшем животном. Начата операция по поиску зверя.
F-16 активировали системы наведения в отношении самолета ВКС над Сирией
Контр-адмирал Гуринов сообщил о воздействии F-16 системами наведения на самолет ВКС над Сирией
Истребители F-16 возглавляемой США международной коалиции воздействовали системами наведения на самолет ВКС России, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
Гуринов сообщил, что российский самолет совершал плановый полет вдоль южной границы Сирии. Кроме того, в районе Эт-Танф, где находятся международные воздушные трассы, истребители F-16 и Rafale совершили десять нарушений воздушного пространства Сирии. Также Гуринов сообщил о 12 нарушениях коалицией протоколов деконфликтации – нарушения связаны с полетами беспилотников, которые не были согласованы с Россией, передает РИА «Новости».
В конце мая Гуринов рассказал, что пилоты ВВС США активируют системы вооружений при сближении в воздухе с самолетами ВКС России. Он указывал, что коалиция США «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии.
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков задержан в Москве
Силовики задержали бывшего главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) в Москве, сообщила его супруга Мирослава Регинская.
По ее словам, его обвинили в экстремизме, передает ТАСС.
Регинская заявила, что не знает, где находится ее муж, а в момент задержания ее дома не было.
В правоохранительных органах подтвердили информацию о задержании, отмечается, что с ним проводятся следственные действия, допрос проводится по факту заявления на Стрелкова.
Стрелков – гражданин России, бывший сотрудник ФСБ. С мая по август 2014 года он возглавлял Минобороны ДНР, позже сложил полномочия и вернулся в Россию.
Ранее Гаагский суд признал Стрелкова виновным в уничтожении малайзийского MH-17.
Умер актер Вячеслав Голубков
Актер Вячеслав Голубков умер в Санкт-Петербурге на 74-м году жизни
Российский актер Вячеслав Голубков умер на 74-м году жизни в Петербурге, сообщил Новомосковcкий театр драмы.
Театр выразил соболезнования близким, коллегам и почитателям артиста. Прощание состоится в Санкт-Петербурге, передает РИА «Новости».
Голубков родился в 1949 году, еще в школе посещал драмкружок. В девятом классе прошел отбор на роль Японца в картине режиссера Геннадия Полоки «Республика ШКИД».
С 1977 по 2018 год актер служил в Новомосковском драмтеатре, им сыграно более ста ролей в пьесах современной и классической драматургии.
С 2018 года проживал в Петербурге.
Пригожин отреагировал на введенные против него санкции Канады
Иосиф Пригожин: Санкции Канады против нас с Валерией – выстрел в пустоту
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«Ни я, ни Валерия не имеем никаких дел с Канадой и ехать туда не собирались. Кроме того, наше творчество никогда не было пропагандой чего бы то ни было. Поэтому санкции Канады непонятны и беспочвенны», – сказал газете ВЗГЛЯД музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Ранее Канада ввела санкции против российских деятелей культуры и искусства, обвинив их в «пропаганде российского вторжения на Украину».
«Мы однажды уже были в Канаде – Валерия там выступала, я был ее сопровождающим, занимался организацией концертов. Мы побывали на Ниагарском водопаде, в Торонто, в других городах. Это красивая страна, но, учитывая нынешнюю обстановку, мы в ближайшее время не планировали туда снова ехать», – пояснил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
«Более того, Канада – это визовая страна. Если власти не хотят нас видеть, то достаточно было просто не давать визы, если б мы за ними обратились. Нам с Валерией не очень приятно становиться объектом таких новостей. Мы не дали ни одного комментария, порочащего какого-то отдельного человека, группу людей или какую-либо страну, и в нашем творчестве не делали ничего подобного», – подчеркнул он.
«Хочу отдельно коснуться запрета на любые имущественные и финансовые отношения на территории Канады или с канадскими гражданами. У нас нет ни того, ни другого. Вряд ли в надзорных органах Канады этого не знают. Это похоже на выстрел в пустоту. Это как запретить есть сахар человеку, который его и так не употребляет. Согласитесь, это выглядит как-то странно», – отметил собеседник.
«Ни творчество Валерии, ни мои проекты не являются и никогда не были пропагандой чего бы то ни было. Мы – люди искусства. Искусство объединяет людей. Творческие личности – это люди мира, добра и любви», – сказал Пригожин.
В четверг Канада объявила о введении санкций против 19 россиян, которые, как говорится в сообщении канадского кабмина, «используют свое искусство (музыку, актерское мастерство, кино) для пропаганды российского вторжения на Украину». Среди попавших под ограничения: певица Валерия, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, актер Иван Охлобыстин, режиссер Никита Михалков, музыкант Тимати.
Также рестрикции были введены в отношении ряда деятелей культуры и образования, включая директоров музеев, которые якобы «причастны к повреждению или полному уничтожению культурных ценностей на Украине». Среди попавших под санкции – министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр культуры Ольга Любимова, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие.
Рестрикции были введены и против российских сотовых операторов «Билайн», МТС, «Мегафон», Tele2, банков «Точка» и «Тинькофф», платежных систем «Мир» и Yandex Pay, а также Московского общества казаков.
Кроме того, в четверг Совет Евросоюза принял решение продлить действие экономических санкций против России еще на полгода – до 31 января 2024 года. Таким образом, санкции против России в связи с ситуацией на Украине, впервые введенные в 2014 году и значительно расширенные в феврале 2022 года, продлены до конца января 2024 года.
Командир «Ташкент» не дожил один день до присвоения звания Героя России
Командир с позывным «Ташкент» не дожил день до указа президента Владимира Путина о присвоении ему звания Героя России, сообщил глава управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.
В Тамбовской области в четверг проходит прощание с «Ташкентом», ему присвоено звание Героя России посмертно, сказал Новиков, передает ТАСС.
Он добавил, что командир не дожил до своего статуса один день. Его представили к званию героя, указ был на подписи, но «Ташкент» погиб. «И указ переделали с пометкой «посмертно», – продолжил Новиков.
Генерал-майор, командир 123-й бригады 2-го армейского корпуса под позывным «Ташкент» погиб в зоне СВО в результате удара дрона-камикадзе, когда проверял боевые позиции подразделения.
Военкоры показали неудачную эвакуацию ВСУ с поля боя с «Призраками»
Военкоры опубликовали видео попытки украинских боевиков эвакуироваться с позиций под Артемовском, где им противостояли бойцы батальона «Призрак».
Видео публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».
Ранее военкоры опубликовали видеозапись, на которой показано, как украинских военных уничтожают в Пятихатках «дедовскими» Т-54.
В Магадане наградили турецкого строителя за спасение сброшенной с моста беременной женщины
Власти Магаданской области наградили гражданина Турции за спасение сброшенной с моста подростками беременной женщины
Губернатор Магаданской области Сергей Носов вручил благодарность гражданину Турции Имаму Аталаю за спасение беременной женщины, которую сбросили с моста подростки.
Парень и девушка скинули знакомую беременную 18-летнюю девушку с моста не реке Ола, чтобы завладеть квартирой. При этом они попытались инсценировать самоубийство: подруге отправили сообщение, что девушка пытается покончить с собой, передает РИА «Новости».
Случайным свидетелем стал турецкий строитель, который приехал на строительство аэропорта в Соколе. Он рыбачил рядом, тут же бросился в воду, спас беременную.
Глава региона Носов, вручая благодарность, отметил, что это поступок настоящего мужчины.
Ранее российский боец смешанного стиля (ММА) Джахар Мажидов спас жизнь человеку с приступом эпилепсии.
Politico: На Украине из-за недовольства солдат ВСУ может вспыхнуть бунт
Politico: Недовольство в рядах ВСУ может спровоцировать общественные конфликты на Украине
Украинские медики предупредили о возможных общественных конфликтах из-за зреющего недовольства в рядах украинских вооруженных сил, сообщила газета Politico.
Издание со ссылкой на украинского военного медика пишет, что солдаты ВСУ недовольны, почему одни украинцы воюют, а другие избежали мобилизации, передает RT со ссылкой на Politico.
Медик предупредил, что украинские власти должны внести изменения в порядок участия каждого жителя Украины в конфликте, иначе в стране возникнут беспорядки.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ложные надежды о вступлении Украины в НАТО, которые преследовал Владимир Зеленский, обернулись серьезным расколом внутри страны.
Волонтеры пытаются остановить депортацию русской гражданки Узбекистана с рожденным в РФ ребенком
Глава фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Альшанская рассказала о выдворении русской гражданки Узбекистана с новорожденным из России
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«По закону все правильно – девушка нарушила, и ее должны депортировать, но кроме закона есть еще и человеческое измерение», – сказала газете ВЗГЛЯД глава фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, комментируя решение властей выдворить из страны русскую по национальности гражданку Узбекистана с родившимся в России младенцем.
В своем блоге Альшанская ранее написала, что сейчас в спецприемнике Твери находится женщина с новорожденным ребенком, которая приехала год назад в Россию на заработки на стройку. Здесь она забеременела, но отец будущего ребенка отказался от ответственности. В результате женщина просрочила выезд из страны – и суд обязал ее покинуть Россию. Однако делать этого на последнем месяце беременности она не стала. В результате состоялся второй суд, где на нее наложили штраф, отправили с младенцем в спецприемник и вскоре должны выдворить из страны. В Узбекистане у нее нет ни нормального жилья, ни родни, ни возможности заработка.
«Истории, которые происходят у нас каждый день, разные, но обычно мы их не выносим в публичное пространство, потому что справляемся сами. Однако в этом случае та ситуация, где по закону все правильно – девушка нарушила, и ее должны депортировать. Но кроме закона есть еще и человеческое измерение», – объяснила свою публикацию в соцсети Альшанская.
Она рассказала, что сейчас сотрудники фонда думают, каким образом можно задержать депортацию девушки с младенцем на руках. В качестве идеи рассматривается возможность предоставления ей гражданства Российской Федерации, ведь этнически девушка русская: в советское время ее семья переехала в Узбекистан, поэтому в момент распада СССР они оказались гражданами этого государства.
Собеседница отмечает, что в России существуют облегченные форматы получения российского гражданства, причем не только для украинцев. Но в данном случае этот механизм применить нельзя – женщина уже получила предписание суда и обязана покинуть страну. Кроме того, есть большая вероятность того, что из-за нарушения миграционного законодательства въезд в Россию ей будет запрещен.
«Закон действительно не на ее стороне. Нам нужны какие-то исключения из правил, какие-то решения, которые нам можно будет найти, исходя из желания наших государственных органов ей помочь. У нас бывают случаи присвоения гражданства, но эти решения принимаются на уровне президента», – говорит Альшанская.
Собеседница посетовала, что из-за распада страны в прошлом русские люди оказались в разных республиках. Но пока полноценная защита наших соотечественников за рубежом не выстроена, считает Альшанская.
Путин напомнил Польше о подарке Сталина
Путин назвал западные территории нынешней Польши «подарком Сталина»
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Польша получила значительную часть своих западных земель благодаря решению Иосифа Сталина, однако Варшава, кажется, подзабывала об этом, заявил президент Владимир Путин, добавив, что Россия готова напомнить об этом.
«Именно благодаря Советскому Союзу, позиции Сталина Польша получила значительные земли на западе, земли Германии. Это так, западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним», – предупредил он на оперативном совещании с Совбезом, передает ТАСС.
Российский лидер также заявил, что польско-литовско-украинское воинское соединение планируют использовать для оккупации территорий Западной Украины.
«Не могу не прокомментировать то, о чем сейчас было сказано, и появившиеся сообщения в прессе о планах создания некоего так называемого польско-литовско-украинского соединения. То есть речь не о каком-то сборище наемников – их достаточно, и они уничтожаются, – но именно о регулярном, сколоченном, оснащенном воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины», – указал Путин.
«В том числе для якобы обеспечения безопасности современной Западной Украины, а по сути, если называть вещи своими именами, для последующей оккупации этих территорий. Ведь перспектива очевидна – если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то они там и останутся. Причем останутся навсегда», – добавил российский лидер.
Кроме того, Путин заявил, что результатов украинского контрнаступления нет. Глава государства отметил, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим.
В США умер один из самых известных в мире хакеров
NYT: Один из самых известных в США компьютерных преступников, «исправившийся хакер» Кевин Митник умер в возрасте 59 лет
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«Исправившийся хакер», который когда-то был одним из самых разыскиваемых компьютерных преступников в Соединенных Штатах, Кевин Митник умер в воскресенье, говорится в заявлении похоронного бюро в Лас-Вегасе и компании по кибербезопасности, соучредителем которой был покойный, пишет The New York Times.
Причиной смерти Митника стали осложнения, связанные с раком поджелудочной железы. По данным Мемориальной часовни и кладбища короля Давида в Лас-Вегасе, Митник проходил лечение в медицинском центре Университета Питтсбурга после того, как ему поставили диагноз более года назад. Смерть Митника подтвердила Кэти Уоттман, пресс-секретарь тренинговой компании KnowBe4, сообщила The New York Times.
Как сообщает издание, Митник получил известность в 1990-х годах, после кражи тысяч номеров кредитных карт с компьютеров в США. В статье утверждается, что он использовал свои навыки для проникновения в сети телефонной и сотовой связи, правительственные, корпоративные и университетские компьютерные системы. Следователи называли Митника «самым разыскиваемым» компьютерным хакером в мире, отмечается в материале.
В 1995 году Митник был задержан ФБР и обвинен в незаконном использовании устройства телефонного доступа и компьютерном мошенничестве. Кент Уокер, бывший помощник прокурора США в Сан-Франциско заявил, что Митник якобы имел доступ к коммерческим секретам стоимостью в миллионы долларов и представлял собой очень большую угрозу.
В 1999 году мистер Митник признал себя виновным в компьютерном и телеграфном мошенничестве в рамках соглашения с прокуратурой и был приговорен к 46 месяцам тюремного заключения. Ему также было запрещено пользоваться компьютером или мобильным телефоном без разрешения сотрудника службы пробации в течение трех лет после его освобождения.
Отбыв тюремный срок за взлом корпоративных компьютерных сетей и вмешательство в их работу, он был освобожден в 2000 году и начал новую карьеру в качестве консультанта по безопасности, писателя и оратора, сообщает издание.
В своих мемуарах мистер Митник опроверг многие выдвинутые против него обвинения, в том числе в том, что он взломал правительственные компьютерные системы.
Напомним, в четверг хакерская группировка RaHDit в рамках ответа на совершенный киевским режимом теракт на Крымском мосту опубликовала данные еще на 1,7 тыс. сотрудников Службы безопасности Украины и на 2 тыс. военнослужащих ВМФ Украины.