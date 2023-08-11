Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.6 комментариев
В Мариуполе предложили собирать легкомоторные самолеты
База по сборке легкомоторных самолетов может появиться в Мариуполе в Донецкой народной республике, сообщает Министерство информации ДНР.
В Telegram-канале ведомства отмечается, что главе города Олегу Моргуну это предложил заместитель генерального директора АО «Северский аэропорт» и заслуженный пилот России из Петербурга Вадим Базыкин.
Так, легкомоторные самолеты можно будет использовать в России, Арктике и Антарктике как при пассажирских перевозках, так и в работе МЧС, медиков и других экстренных служб. Сумма инвестиций при этом может составить около 3 млрд рублей, а благодаря базе в городе появится около 400 новых рабочих мест.
В данный момент стороны определяют подходящие территории для строительства авиационного предприятия.
Ранее сообщалось, что восстановление мариупольской улично-дорожной сети завершено на 70%, дорожники «Автодора» уложили около 130 тыс. тонн асфальтобетонной смеси.