Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.6 комментариев
Групповые поездки в Китай стали дешевле обычных
Групповые безвизовые поездки между Россией и Китаем стали дешевле обычных
Групповые безвизовые поездки между Россией и Китаем будут на 20-30% дешевле, чем обычные индивидуальные бронирования, заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев.
По словам Кондратьева, в групповых поездках всегда можно подобрать вариант туристических программ, которые будут отвечать запросу клиента, передает РИА «Новости».
Для того, что оформить групповой тур, добавили в Минэкономразвития, туристу просто необходимо обратиться в турагентство, которое занимается организацией таких поездок.
Напомним, российские туристы освобождаются от дачи отпечатков пальцев для получения визы в Китай до конца 2023 года.