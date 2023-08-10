Содержание ядовитого газа в Омске превысило допустимые концентрации

Выбросы ядовитого хлорида водорода выявлены в двух округах Омска

Tекст: Вера Басилая

Содержание хлорида водорода составило 2,1 ПДК в Октябрьском округе и 2,7 ПДК в Советском округе, что говорит о повышенном уровне загрязнения воздуха.

Между тем в Омске накануне ночью был объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий, при котором промышленные предприятия обязаны снизить выбросы минимум на 15-20%, а предприятия тепло- и электрогенерации – на 5-10%, передает ТАСС.

Согласно данным, в Омске неоднократно выявляли выбросы сероводорода. Так, 2 августа было зафиксировано 1,89 ПДК, 3 августа – 1,5 ПДК этого вещества, а также 1,6 ПДК изопропилбензола.

Ранее в июле 2021 года из-за аварии с выбросом хлора в Ижевске возбудили дело.