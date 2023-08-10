Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.5 комментариев
Содержание ядовитого газа в Омске превысило допустимые концентрации
Выбросы ядовитого хлорида водорода выявлены в двух округах Омска
Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) ядовитого газа хлорида водорода зафиксировано в двух округах Омска, жители города пожаловались на химический запах, сообщили в Обь-Иртышском УГМС.
Содержание хлорида водорода составило 2,1 ПДК в Октябрьском округе и 2,7 ПДК в Советском округе, что говорит о повышенном уровне загрязнения воздуха.
Между тем в Омске накануне ночью был объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий, при котором промышленные предприятия обязаны снизить выбросы минимум на 15-20%, а предприятия тепло- и электрогенерации – на 5-10%, передает ТАСС.
Согласно данным, в Омске неоднократно выявляли выбросы сероводорода. Так, 2 августа было зафиксировано 1,89 ПДК, 3 августа – 1,5 ПДК этого вещества, а также 1,6 ПДК изопропилбензола.
Ранее в июле 2021 года из-за аварии с выбросом хлора в Ижевске возбудили дело.