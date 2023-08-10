Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.5 комментариев
Белорусские военные пресекли попытки проникновения на охраняемые объекты
Военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии за последние две недели пресекли ряд попыток проникновения на охраняемые территории и объекты, сообщила пресс-служба Минобороны.
По сообщению пресс-службы, также был задержан оператор БПЛА, осуществивший попытку запуска летательного аппарата над территорией одной из воинских частей, все задержанные переданы органам охраны правопорядка, передает ТАСС.
По информации министерства, «средствами радиоэлектронной борьбы пресечено несколько попыток полетов летательных аппаратов над охраняемой территорией.
Ранее белорусские пограничники выявили беспилотный летательный аппарат, пересекший границу со стороны Украины в Гомельской области.