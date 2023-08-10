Минпромторг распределил Единую региональную субсидию регионам России

Минпромторг распределил Единую региональную субсидию на новые регионы России

В этом году финансовую поддержку получат 73 субъекта России, в том числе новые регионы. Предполагается, что субсидия будет направлена на докапитализацию региональных фондов развития промышленности (РФРП), следует из сообщения в Telegram-канале правительства.

По словам главы ведомства Дениса Мантурова, ЕРС позволяет возместить часть затрат промышленных предприятий на техническое присоединение, выплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга, приобретение нового оборудования, а также докапитализировать региональные фонды развития промышленности.

Напомним, что софинансирование проектов по совместным программам с РФРП, происходит за счет 90% средств займа из федерального фонда, а 10% из регионального, это позволит субъектам привлекать финансирование в регион.