Эксперт: Убийство кандидата в президенты Эквадора свидетельствует о победе преступности

Политолог Шинкаренко: Убийство кандидата в президенты Эквадора повергло в шок местное население

Tекст: Евгений Поздняков

«Фернандо Вильявисенсио долгое время считался вторым по популярности кандидатом на пост президента Эквадора. Он шел под лозунгами борьбы с коррупцией и неоднократно заявлял, что ему регулярно поступают угрозы от мафиозных объединений и наркокартелей. Так что политик избрал изначально рискованный путь», – сказал Александр Шинкаренко, старший научный сотрудник центра политических исследований Института Латинской Америки РАН.

«Однако убийство кандидата в президенты – событие ужасное и неожиданное. Произошедшая трагедия лишний раз демонстрирует прискорбный факт: Эквадор проиграл в войне с преступностью. Местные силовики не справляются со сложившейся в государстве ситуацией», – подчеркивает собеседник.

«Сейчас многие жители страны попросту боятся выходить на улицу. Сам факт вечерней прогулки по городу может обернуться для них риском для жизни. Нынешнее положение дел в стране может серьезно повлиять на политику нового главы государства», – отмечает эксперт.

«Интересно и то, что в связи с трагедией руководство страны решило не отказываться от проведения выборов. Все это вызовет ряд сложностей. Так, уже четверо из семи кандидатов заявили о приостановке кампаний до стабилизации ситуации в государстве. Кроме того, в Эквадоре ввели режим чрезвычайной ситуации сроком на 60 дней», – считает собеседник.

«Вместе с тем я не думаю, что убийство политика вызовет бурную реакцию со стороны других латиноамериканских государств. Сейчас в регионе у каждой страны много собственных проблем, а распылять силы на беды соседей – непозволительная роскошь в текущих реалиях», – подчеркивает Шинкаренко.

Однако произошедшее вызовет реакцию США, уверен Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. «Вашингтон наверняка осудит убийство. Произошедшее там назовут нападением на демократические институты в Латинской Америке», – пояснил он.

«Однако Соединенные Штаты пожинают плоды того, что сами посеяли. Именно они ввели в современную политику фактор насилия, который постепенно расходится по всей планете», – резюмирует Васильев.

Ранее после митинга был убит один из кандидатов на пост президента Эквадора Фернандо Вильявисенсио. В ходе нападения на политика также пострадали восемь человек, семь из которых были госпитализированы. Отмечается, что преступников было трое.

Позднее генпрокуратура Эквадора сообщила, что в ходе расследования убийства было задержано шесть человек. Действующий президент Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в государстве сроком на 60 дней. В течение этого времени вооруженные силы будут мобилизованы по всей территории страны с целью обеспечить «безопасность граждан, а также свободные и демократические выборы».

Кроме того, Лассо подписал указ о трехдневном национальном трауре. Издание Politico пишет, что убитый Фернандо Вильявисенсио был одним из самых критически настроенных противников коррупции. В частности, именно он подал множество судебных исков против высокопоставленных членов правительства предыдущего президента страны Рафаэля Корреа.

Газета The New York Times отмечает, что Вильявисенсио, будучи журналистом, долгое время проводил расследование о правительственной программе наблюдения, результаты которого самостоятельно опубликовал. В 2017 году он сбежал из Эквадора в Перу, надеясь найти там политическое убежище. Тем не менее, после ухода Корреа с поста президента, он вернулся на родину, где начал собственную политическую деятельность.