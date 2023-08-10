Результатом Майдана были не «гордость» и «достоинство», а вывороченные кишки, разбомбленные города, сожженные люди... И да, потерянный Украиной Крым. И потерянные Украиной миллионы людей, которые не захотели Майдана.17 комментариев
Spiegel: Подозреваемый в шпионаже на Россию офицер мог иметь доступ к секретам
Der Spiegel: Подозреваемый в шпионаже в пользу России офицер бундесвера Томас Х. мог иметь доступ к секретным данным
Правоохранительные органы Германии пришли к выводу, что задержанный по подозрению в шпионаже в пользу России офицер бундесвера Томас Х. имел доступ к секретным данным и действовал по личным мотивам, сообщается в журнале Der Spiegel.
По информации источников в структурах безопасности, мужчина мог иметь цель повысить свою значимость попыткой связаться с российской стороной, однако с самого начала контрразведка Германии серьезно отнеслась к его действиям, поскольку Томас Х. долгое время работал в Федеральном ведомстве вооружений, информационных технологий и применения, передает ТАСС.
Как отмечает издание, правоохранительные органы Германии довольно быстро вышли на его след – по предварительным данным, при первой же попытке связаться с генконсульством России в Бонне.
Отмечается, что туда он направил сообщение по электронной почте, на которое сразу обратила внимание германская контрразведка.
Напомним, подозреваемого Томаса Х. задержали в городе Кобленце. По решению суда его арестовали. У него в квартире и на рабочем месте провели обыски.