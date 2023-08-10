Spiegel: Подозреваемый в шпионаже на Россию офицер мог иметь доступ к секретам

  • Число без вести пропавших при взрыве в Сергиевом Посаде увеличилось до 12 человек
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    ЦБ остановил опасное падение рубля
    МИД: Microsoft поддерживает Киев и действует во вред России
    Генпрокуратуру попросили проверить Ахеджакову на предмет дискредитации ВС России
    Прекращено дело против оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z екатеринбуржца
    Украина попыталась атаковать беспилотниками Москву и Севастополь
    Пушилин: ВСУ с потерями отступили из Урожайного
    В ВСУ пожаловались на западных инструкторов
    МИД назвал условия урегулирования ситуации на Украине
    В Забайкалье заочно арестовали третьего обвиняемого в избиении участника СВО
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Смысл Майдана в том, чтобы жить за счет смертей других

    Результатом Майдана были не «гордость» и «достоинство», а вывороченные кишки, разбомбленные города, сожженные люди... И да, потерянный Украиной Крым. И потерянные Украиной миллионы людей, которые не захотели Майдана.

    17 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не делайте из куклы идеологический символ

    Барби настолько вызывающе гетеросексуальна, что ее вот-вот «отменят» на ее родине. Трудно найти персонаж, более противный современной повесточке, чем стройная блондинка, состоящая в отношениях со стройным же шатеном.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Саудовской Аравии провели ритуал американского самолюбия

    В международной политике часто бывает, что даже крупные события имеют значение совсем не в тех сюжетах, которым они официально посвящены. Зачем же вообще состоялись консультации по Украине в экономической столице самой крупной монархии Ближнего Востока?

    2 комментария
    Новости
    11:21ФСБ задержала преступную группу в Волгоградской области

    Сотрудники УФСБ по Волгоградской области задержали членов преступной группы, подозреваемых в даче взятки налоговому инспектору в Краснодаре, а также посредничестве во взяточничестве, сообщили в пресс-службе ведомства.

    11:12Спектакль «Страсти по Бумбарашу» театра Табакова показали на фестивале «Херсонес»

    Спектакль Московского театра Олега Табакова впервые показали на сцене Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес» в государственном историко-археологическом музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

    10:59«Обереги» Ростеха прошли испытания в зоне СВО

    Российские военные в зоне спецоперации опробовали первую партию новых бронежилетов «Оберег», останавливающих снайперские пули НАТО калибра 8,6 мм, сообщил первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума «Армия-2023».

    10:57Spiegel: Подозреваемый в шпионаже на Россию офицер мог иметь доступ к секретам

    Правоохранительные органы Германии пришли к выводу, что задержанный по подозрению в шпионаже в пользу России офицер бундесвера Томас Х. имел доступ к секретным данным и действовал по личным мотивам, сообщается в журнале Der Spiegel.

    10:43Мошенники придумали новый способ обмана с приложением для смартфонов

    Мошенники начали обзванивать потенциальных жертв от лица техподдержки банков с предложением установить на смартфон приложение якобы для поиска уязвимостей, но на самом деле вредоносное ПО дает злоумышленникам удаленный доступ к телефону, выяснили эксперты ВТБ.

    10:34Число без вести пропавших при взрыве в Сергиевом Посаде увеличилось до 12 человек

    Местонахождение 12 человек остается неизвестным после взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщают в экстренных службах.

    10:22Пушилин: ВСУ с потерями отступили из Урожайного

    Штурмовые подразделения ВСУ при поддержке бронетехники зашли в северную часть Урожайного в ДНР, но после удара российской артиллерии и авиации с потерями отступили из населенного пункта, сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

    10:09ФСБ задержала отправлявшего Киеву данные о военных эшелонах россиянина

    ФСБ задержала по подозрению в госизмене жителя Самарской области, отправлявшего украинским спецслужбам данные о движении российских воинских эшелонов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    10:05МИД: Корпорация Microsoft помогает Киеву

    Корпорация Microsoft поддерживает Киев и действует во вред России, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    09:55ГП признала нежелательной НПО «Сетевое объединение журналистов-расследователей»

    Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России НПО «Сетевое объединение журналистов-расследователей», которая связана с ФБК (признана экстремистской и запрещена в РФ).

    09:46В Эквадоре после убийства кандидата в президенты объявлено ЧП

    Действующий президент Эквадора Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в стране в связи с убийством кандидата на пост главы государства Фернандо Вильявисенсио.

    09:42В Забайкалье заочно арестовали третьего обвиняемого в избиении участника СВО

    Суд Нерчинско-Заводского района заочно арестовал третьего обвиняемого в избиении участника спецоперации в селе Нерчинский Завод в Забайкальском крае, сообщают в пресс-службе регионального суда.

    09:34В островной зоне Херсонской области уничтожены две лодки ВСУ

    Группировка войск «Днепр» за последние сутки уничтожила две лодки и гаубицу Д-30 ВСУ в островной зоне Херсонской области, сообщил представитель экстренных служб региона.

    09:28Российские и китайские корабли провели учения в Тихом океане

    Корабли ВМФ России и ВМС Китая отразили налет авиации условного противника в процессе совместного патрулирования в акватории Тихого океана, сообщили в Минобороны России.

    09:23При возгорании электросамоката в квартире Москвы пострадали три человека

    В квартире на западе Москвы загорелся электросамокат, из-за пожара пострадали три человека, сообщает источник в экстренных службах.

    10 августа 2023, 10:57

    Spiegel: Подозреваемый в шпионаже на Россию офицер мог иметь доступ к секретам

    Der Spiegel: Подозреваемый в шпионаже в пользу России офицер бундесвера Томас Х. мог иметь доступ к секретным данным

    Tекст: Александра Юдина

    Правоохранительные органы Германии пришли к выводу, что задержанный по подозрению в шпионаже в пользу России офицер бундесвера Томас Х. имел доступ к секретным данным и действовал по личным мотивам, сообщается в журнале Der Spiegel.

    По информации источников в структурах безопасности, мужчина мог иметь цель повысить свою значимость попыткой связаться с российской стороной, однако с самого начала контрразведка Германии серьезно отнеслась к его действиям, поскольку Томас Х. долгое время работал в Федеральном ведомстве вооружений, информационных технологий и применения, передает ТАСС.

    Как отмечает издание, правоохранительные органы Германии довольно быстро вышли на его след – по предварительным данным, при первой же попытке связаться с генконсульством России в Бонне.

    Отмечается, что туда он направил сообщение по электронной почте, на которое сразу обратила внимание германская контрразведка.

    Напомним, подозреваемого Томаса Х. задержали в городе Кобленце. По решению суда его арестовали. У него в квартире и на рабочем месте провели обыски.

    9 августа 2023, 19:43
    Экономист объяснил решение ЦБ РФ прекратить закупку валюты до конца года

    Экономист Любич: Решение ЦБ прекратить закупку валюты должно ослабить давление на курс рубля

    Экономист объяснил решение ЦБ РФ прекратить закупку валюты до конца года
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Банк России снижает давление на курс рубля, чтобы курс свыше 100 рублей за доллар не ухудшил благополучие населения, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее сообщалось, что ЦБ РФ до конца 2023 года не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке.

    «Банк России пытается снизить давление на курс рубля, осознав, что курс свыше 100 рублей за доллар резко отрицательно скажется на благополучии населения и социальной ситуации в стране», – пояснил экономист Антон Любич. «Кроме того, падение рубля, начавшееся в конце июня, следует остановить, пока оно не приняло характера биржевой паники», – указал собеседник.

    «На фоне повышения процентных ставок эта мера в целом сократит предложение рублей внутри страны и будет иметь выраженный дефляционный эффект (замедлит инфляцию) и стабилизирует курс рубля на текущих рубежах», – резюмировал аналитик.

    Ранее стало известно, что Банк России принял решение с 10 августа до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. Отложенные покупки могут быть осуществлены в течение 2024 года и последующих лет.

    «Решение о возобновлении Банком России операций на внутреннем рынке по покупке иностранной валюты в рамках механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках», – говорится в Telegram-канале регулятора.

    «При этом Банк России продолжит проводить на внутреннем рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с использованием средств Фонда национального благосостояния для их размещения в разрешенные финансовые активы в первом полугодии 2023 года, в объеме 2,3 млрд рублей в день», – указывается в сообщении.

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    9 августа 2023, 16:45
    Прекращено дело против оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z екатеринбуржца
    Прекращено дело против оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z екатеринбуржца
    @ URA.RU/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уголовное дело в отношении екатеринбуржца Александра Неустроева, оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z, прекращено, сообщил Ленинский райсуд города.

    В отношении Неустроева применена мера в виде штрафа в размере 7 тыс. рублей, сообщили в суде ТАСС.

    В апреле в региональном СУ СК сообщали, что на оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z екатеринбуржца заведено уголовное дело.

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    9 августа 2023, 18:32
    Мятежники в Нигере заявили об атаке французских военных
    Мятежники в Нигере заявили об атаке французских военных
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Мятежники в Нигере заявили, что французские военные атаковали нацгвардию и нарушили воздушное пространство страны.

    Представитель мятежников Амаду Абдраман заявил, что действия французских сил были осуждены за то, что те в одностороннем порядке освободили задержанных террористов, передает РИА «Новости».

    По словам мятежников, данные о пострадавших и погибших пока не установлены. Также мятежники заявляют, что французские силы подняли в воздух военный самолет из Нджамены. В связи с этим мятежники повысили уровень тревоги по всей территории страны.

    Ранее пришедшие к власти в Нигере мятежники отказались принимать делегацию ЭКОВАС. Начальники штабов и высокопоставленные военные ЭКОВАС сообщали, что разработали план на случай военной интервенции в Нигер.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему одна из беднейших стран мира, расположенная в Африке, стала причиной сильнейшей головной боли для элит коллективного Запада – как Европы, так и США.

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    9 августа 2023, 17:43
    Жертвой акулы на пляже в Нью-Йорке оказалась украинская активистка
    Жертвой акулы на пляже в Нью-Йорке оказалась украинская активистка
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Женщиной, на которую напала акула в Нью-Йорке, оказалась 65-летняя эмигрантка с Украины Татьяна Колтунюк, сообщает издание New York Post.

    Издание пишет, что пострадавшая регулярно плавала в этом районе. Акула напала на нее, когда та находилась всего в трех с половиной метрах от берега, передает РИА «Новости». Женщина находится в больнице в критическом состоянии.

    «Радости нет. Только фиксируем карму», – прокомментировал в своем Telegram-канале первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян, подразумевая реакцию украинцев на гибель россиянина от нападения акулы в Египте.

    Ранее сообщалось, что акула напала на женщину на пляже нью-йоркского района Куинс. Пляж немедленно закрыли для посетителей, в воздух подняли вертолет, но обнаружить акулу не удалось. Как подчеркнул Департамент парков и зон отдыха Нью-Йорка, нападения акул на этом пляже чрезвычайно редки.

    Напомним, гибель 22-летнего россиянина в египетской Хургаде от нападения акулы вызвала бурную радость в украинских СМИ и соцсетях.

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    9 августа 2023, 12:10
    Названа причина мощного взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

    Причиной взрыва в Сергиевом Посаде назвали нарушение техпроцесса на заводе

    Названа причина мощного взрыва на заводе в Сергиевом Посаде
    @ Прокуратура Московской области/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Взрыв в Сергиевом Посаде произошел, по предварительным данным, из-за нарушения техпроцесса на оптико-механическом заводе, сообщил источник в экстренных службах.

    Предварительной причиной взрыва считается нарушение технологического процесса, сказал собеседник РИА «Новости».

    Между тем в ГСУ СК по Московской области сообщили, что на место отправились следователи и криминалисты, передает ТАСС.

    В министерстве экологии и природопользования региона уточнили, что ближайший к месту взрыва пост контроля «Сергиев Посад – 5» пока не зарегистрировал превышений по загрязняющим веществам.

    Пост находится на улице Клубной, в трех километрах от места ЧП. Концентрация загрязняющих веществ, характерных для продуктов горения, по диоксиду азота 0,3 ПДК м. р., концентрации остальных ЗВ не превысили 0,2 ПДК м. р.

    До этого сообщалось, что из-за взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде пострадали 16 человек.

    Напомним, взрыв прогремел на территории завода в районе котельной, взрывной волной в нескольких домах поблизости выбило стекла.

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    9 августа 2023, 22:58
    Трансгендерный спикер ВСУ назвала шуткой отказ считать русских людьми

    Спикер ВСУ Эштон-Чирилло назвала шуткой слова о том, что «украинцы – люди, а русские – нет»

    Трансгендерный спикер ВСУ назвала шуткой отказ считать русских людьми
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Трансгендерная женщина Сара Эштон-Чирилло, которая стала спикером вооруженных сил Украины для западной аудитории, заявила, что ее отказ считать русских людьми был просто шуткой.

    Эштон-Чирилло пожаловалась, что на нее «набросились» из-за «шутки». Она утверждает, что говорила в данном случае не о «российских военных», а об их «картонных фигурах». Она обратилась к картонной фигуре, установленной рядом: «Вам есть что на это ответить?» «Ответить ему нечего, ведь он картонный», – приводит слова спикера ВСУ RT.

    «А еще мне нравится с картонными фигурами хулиганить», – заявила она, опрокинув изображение российского солдата.

    Напомним, Чирилло во время видеообращения рассказала, чем, по ее мнению, отличаются украинцы и россияне. «В чем разница между нами и ними? Кроме того, что мы под этим (украинским) флагом сражаемся за свободу, а они – за тиранию и диктатуру? В том, что мы люди, а они – нет», – сказала она, показывая на изображение российского солдата.

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    9 августа 2023, 14:32
    Путин обсудил с главой Тверской области развитие региона

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя обсудили вопросы социально-экономического развития региона.

    Глава страны попросил доложить ему о динамике валового регионального продукта, передает ТАСС.

    По словам Рудени, регион планирует прийти к отметке в 600 млрд рублей к концу 2023 года. Также президент поинтересовался, как в области обстоят дела с социальными вопросами и развитием здравоохранения.

    Губернатор рассказал о готовности сдать четыре новые высокотехнологичные детские поликлиники, а в городе Бежецке идет строительство центральной районной больницы.

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    9 августа 2023, 12:08
    CNN: Конфликт на Украине перешел в более тяжелую для Киева фазу
    CNN: Конфликт на Украине перешел в более тяжелую для Киева фазу
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Конфликт на Украине перешел в более тяжелую для Киева фазу, полагает американский канал CNN.

    Как сообщает канал, борьба Украины и тяжелые боевые потери частично связаны с оборонительными позициями, которые построила Россия, а также с реальностью поля боя, когда атакующим силам необходимо численное преимущество, война сейчас вступила в более сложную стадию для Украины, передает РИА «Новости».

    Телеканал отмечает, что на данный момент украинское «наступление» больше похоже на «тяжелую утомительную работу, а не на блицкриг», что повышает вероятность того, что конфликт может продлиться по крайней мере до следующего года.

    Ранее CNN сообщил, что через несколько недель после начала контрнаступления Украины западные официальные лица дают все более «отрезвляющие» оценки способности украинских сил отвоевать значительную территорию.

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    9 августа 2023, 18:07
    Генпрокуратуру попросили проверить Ахеджакову на предмет дискредитации ВС России
    Генпрокуратуру попросили проверить Ахеджакову на предмет дискредитации ВС России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру России проверить действия актрисы Лии Ахеджаковой на предмет дискредитации Вооруженных сил.

    Также Бородин попросил признать Ахеджакову иностранным агентом и лишить наград и званий из-за ее высказываний в отношении России, сообщает «ИА Регнум».

    Проверку попросили провести после того, как артистка вышла на сцену с украинским флагом.

    Напомним, весной актриса уволилась из столичного театра «Современник» по собственному желанию.

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    9 августа 2023, 12:36
    Онуфриенко: Киеву не хватает резервов на Купянском направлении

    Эксперт Онуфриенко: ВСУ под Купянском вынуждены вводить в бой резервы с Запорожского направления

    Онуфриенко: Киеву не хватает резервов на Купянском направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ в попытке остановить продвижение ВС РФ на Купянском направлении перебрасывают на этот участок фронта резервы, предназначавшиеся для так называемого контрнаступления. Однако сил противнику все равно не хватает, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно об освобождении российскими войсками пяти сел в Харьковской области.

    «На Краснолиманском и Купянском направлениях российские войска наступают. Причем основное движение идет севернее Купянска, в районе реки Оскол. Ведутся тяжелые бои между селами Первый Лиман и Синьковка, последняя постепенно берется в клещи. Также расширяется зона контроля вокруг Новоселковского, есть успехи западнее Первомайского», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Сам Купянск является важным логистическим центром, и противник не хочет его терять. В попытке остановить наше продвижение ВСУ перебрасывают на этот участок подкрепление. Часть новоприбывших – подразделения, предназначавшиеся для контрнаступления на Запорожском направлении», – подчеркнул эксперт.

    «Однако даже с учетом этого сил противника оказалось недостаточно. Мы уже освободили больше территорий, чем заняли ВСУ во время своего так называемого контрнаступления», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил об освобождении за последние несколько дней пяти населенных пунктов. Он назвал такой результат продвижения ВС России «серьезным показателем» и подчеркнул, что движение российских сил «вглубь территории противника происходит достаточно активно».

    На данный момент на Купянском направлении ведутся активные боевые действия. Накануне Минобороны РФ сообщило, что штурмовые отряды Западной группировки в ходе наступления на широком фронте заняли более выгодные позиции около Ольшан Харьковской области.

    В ходе активной обороны российские войска отразили девять атак и контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад ВСУ возле Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) и Синьковки Харьковской области.

    Ударами российской штурмовой авиации и огнем артиллерии были поражены скопления живой силы и техники противника рядом с Двуречной, Петропавловкой, Крахмальным и Купянском. Всего на этом направлении были ликвидировано около 110 военнослужащих, а также уничтожено две гаубицы Д-20.

    Коментарии (11)
    9 августа 2023, 13:05
    Шойгу назвал Польшу и Финляндию угрозами военной безопасности России
    Шойгу назвал Польшу и Финляндию угрозами военной безопасности России
    @ mil.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Из-за Польши и Финляндии угрозы военной безопасности России кратно выросли, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    «На западном и северо-западном стратегических направлениях угрозы военной безопасности России возросли кратно», – приводятся его слова в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Министр подчеркнул, что серьезным дестабилизирующим фактором для России является вступление в НАТО Финляндии, а в перспективе – Швеции.

    Он напомнил, что после присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу сухопутная граница России со странами НАТО увеличилась почти в два раза.

    Кроме того, на территории Финляндии вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО, которые могут поражать критически важные объекты на северо-западе России.

    Также риски выросли в связи с милитаризацией Польши, превратившейся в главный инструмент антироссийской политики США. Варшава объявила о намерении построить «самую мощную армию на континенте».

    Шойгу добавил, что с учетом вооруженных сил восточно-европейских стран в непосредственной близости от границ Союзного государства размещены около 360 тыс. военных, 8 тыс. единиц боевой техники, 6 тыс. артиллерийских систем и минометов, 650 самолетов и вертолетов.

    При этом численность формирований внерегиональных государств НАТО с февраля прошлого года возросла в 2,5 раза и превысила 30 тыс. человек.

    Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Финляндия, курируемая США, осознанно идет на конфронтацию с Россией.

    Коментарии (30)
    9 августа 2023, 19:15
    В Конгрессе США обвинили семью Байдена в получении денег из России
    В Конгрессе США обвинили семью Байдена в получении денег из России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Семья президента США Джо Байдена в годы его работы на посту вице-президента США получала миллионы долларов зарубежного финансирования от «олигархов» из России, Казахстана и Украины, говорится в меморандуме о банковских документах, опубликованном председателем комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей США Джеймсом Комером.

    В меморандуме приводится недавнее заявление бывшего делового партнера Хантера Байдена, а ныне осведомителя Конгресса – Девона Арчера – о том, что бывший вице-президент пользовался своим положением в качестве «бренда», направляя при необходимости «сигналы» о своих полномочиях и влиянии в интересах обогащения семьи, передает РИА «Новости».

    По заявлению Комера, возглавляемый им комитет выявил платежи в интересах семьи Байдена и их деловых партнеров на сумму свыше 20 млн долларов.

    В документе говорится, что семью Байдена финансировала российская предпринимательница Елена Батурина, она якобы перевела 3,5 млн долларов в подставную компанию, связанную и Байденом-младшим и Девоном Арчером.

    Ранее сообщалось, что сын президента США Хантер Байден с 2017 по 2018 год включительно получил доход на общую сумму свыше 5,5 млн долларов, в том числе от украинской энергетической компании Burisma Holdings.

    Коментарии (5)
    9 августа 2023, 14:22
    Стало известно о сотрудничестве одного из лидеров переворота в Нигере с США

    WSJ: Один из лидеров переворота в Нигере сотрудничал с США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Начальник генштаба вооруженных сил Нигера Мусса Салау Барму, назначенный военными после совершения переворота в стране, длительное время отвечал за элитные подразделения США по борьбе с терроризмом в Западной Африке, сообщает The Wall Street Journal.

    Отмечается, что Мусса Салау Барму остается основным дипломатическим каналом связи между США и мятежниками, передает «Коммерсант».

    Военные США, сообщает WSJ, почти 30 лет «ухаживали» за Муссой Салау Барму. Он проходил обучение в Национальном университете обороны в американской столице, после чего отвечал за элитные подразделения, участвующие в операциях США против «Аль-Каиды» и ИГИЛ (обе эти организации признаны террористическими и запрещены в РФ) в Западной Африке.

    По информации издания, после того, как Муссу Салау Барму появился в эфире национального телевидения Нигера среди военных, совершивших переворот американское военное командование было обеспокоено.

    Американские военные полагают, что сотрудничество с Муссой Салау Барму является лучшей возможностью остановить гражданскую войну в Нигере.

    Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США «сконцентрированы на дипломатии» в ситуации в Нигере.

    Коментарии (3)
    9 августа 2023, 18:24
    ЦБ объявил о прекращении закупок валюты до конца года

    ЦБ объявил о прекращении закупок валюты для зеркалирования операций Минфина

    ЦБ объявил о прекращении закупок валюты до конца года
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Центробанк с 10 августа и до конца года не планирует закупать валюту на внутреннем рынке для зеркалирования операций Министерства финансов, сообщил регулятор.

    Речь идет о зеркалировании регулярных операций Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила, сообщили в ЦБ, передает ТАСС.

    Такое решение принято для снижения волатильности финансовых рынков и стабилизации курсов валют. При этом операции по продаже иностранной валюты на внутреннем рынке продолжатся.

    Ранее сообщалось, что курс доллара на Мосбирже превысил 98 рублей, евро – 107 рублей.

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    10 августа 2023, 06:44
    Украина попыталась атаковать беспилотниками Москву и Севастополь

    Минобороны России сообщило о попытках киевского режима атаковать беспилотниками Москву и Севастополь

    Украина попыталась атаковать беспилотниками Москву и Севастополь
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя пресечены попытки киевского режима устроить с помощью беспилотников террористические атаки, сообщило Минобороны России.

    ПВО уничтожило два летевших к Москве беспилотника над Малоярославским районом Калужской области и над Одинцовским районом Подмосковья, сообщило ведомство в Telegram.

    Кроме того, два беспилотника сбили у Севастополя. Еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, они упали в акватории Черного моря.

    Никто не пострадал, разрушений нет.

    Московские аэропорты Внуково и Домодедово сообщили, что в ночь на четверг вводили ограничения на прием и выпуск самолетов, в настоящее время они работают штатно, передает РИА «Новости».

    Напомним, мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что российскими силами противовоздушной обороны сбиты два ударных беспилотника, которые летели к Москве.

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