Spiegel: Подозреваемый в шпионаже на Россию офицер мог иметь доступ к секретам

Der Spiegel: Подозреваемый в шпионаже в пользу России офицер бундесвера Томас Х. мог иметь доступ к секретным данным

Tекст: Александра Юдина

По информации источников в структурах безопасности, мужчина мог иметь цель повысить свою значимость попыткой связаться с российской стороной, однако с самого начала контрразведка Германии серьезно отнеслась к его действиям, поскольку Томас Х. долгое время работал в Федеральном ведомстве вооружений, информационных технологий и применения, передает ТАСС.

Как отмечает издание, правоохранительные органы Германии довольно быстро вышли на его след – по предварительным данным, при первой же попытке связаться с генконсульством России в Бонне.

Отмечается, что туда он направил сообщение по электронной почте, на которое сразу обратила внимание германская контрразведка.

Напомним, подозреваемого Томаса Х. задержали в городе Кобленце. По решению суда его арестовали. У него в квартире и на рабочем месте провели обыски.