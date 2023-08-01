Военный хирург рассказал об извлечении неразорвавшегося снаряда из ноги раненого десантника

Военный хирург Бровко рассказал, как извлекали неразорвавшийся снаряд из ноги раненого десантника

Tекст: Ольга Никитина

Бровко рассказал в интервью журналисту Владимиру Соловьеву в эфире «Соловьев Live», что проводил ежедневный обход, когда его вызвали для осмотра «паренька из 31-й бригады с Клещеевки». Военврач отметил, что молодой человек – «очень хороший, веселый парень» с позывным Цыба, контрактник – «зашел сам».

Сделали снимок, выяснили, что в верхней части бедра пациента застрял 30-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд. Входное отверстие раны составляло 5,45 см.

При этом у раненого десантника было «очень хорошее настроение», он «вел себя очень контактно, достойно, без паники». По словам хирурга, «подарок этот» десантник получил, когда их БМД подорвалась на мине, сам он сидел на башне. Само попадание он не запомнил.

Бровко рассказал, что операцию проводил начальник хирургического отделения, майор Александр Георгиевич. Сам же он встал на место вспомогательного персонала, попросив всех военнослужащих – женщин покинуть помещение. «У нас операционные медсестры все с детьми, поэтому их сразу убрали. Сами входили в бронежилетах и касках в операционную – все как полагается. (…) Я бы себе не представил такое, что я сейчас бы был в Луганске, а оперировала медсестра. И ребенок ее бы переживал. Или, не дай Бог, так случилось бы, что фатальный исход был. Если у меня возможность такая есть – отодвинуть, я сам встану», – рассказал медик.

Он сообщил, что после компьютерной томографии, когда убедились, что в ноге у десантника действительно снаряд, а не осколок или болванка, вызвали саперов. «Мы, знаете, чувства юмора не теряем. Они со своими шутками, мы со своими. Приступили уже [к операции] по их прибытии», – сказал Бровко, отметив, что саперы объяснили, как доставать снаряд, что его ни в коем случае нельзя брать за взрыватель. При этом деактивировать снаряд невозможно.

Цыбе перед операцией, как рассказал Бровко, показали снимок, потому что он сам не верил до конца, что это снаряд. «Сказал нам: «Успехов вам, мужики, удачи». Я ему говорю: «Все закончится. Мы тебе обязательно найдем где-нибудь, шампанского нальем. Ты счастливчик, все будет замечательно», – рассказал Бровко.

Снаряд, по словам военного хирурга, доставали «аккуратно, в течение часа». Вытащить снаряд было тяжело, поскольку он намотал на себя мышцы, рассказал он. В ходе операции в ноге не был задет ни один нерв или сосуд. Снаряд с погнутым взрывателем положили в специальную тару и передали саперам.

Взрыв прогремел, когда саперы несли его в безопасное место. В результате пострадали несколько медиков, включая самого Бровко, которому осколки залетели в бронежилет. «Единственное, что помню после взрыва, – это большое белое облако. Я его вдохнул и понял, что очень дышать тяжело. Реаниматологу прилетел осколок в шею, ему тоже оказали помощь, все в порядке, остальные просто оглушенные», – рассказал он.

В настоящее время медик находится в госпитале имени Вишневского в Москве. У раненого десантника с ногой все хорошо, обязательно будет бегать, сказал Бровко. «Мы с ним договорились, что мы теперь «обручены» жизнью в правильном понимании этого слова, что теперь детей крестить будем вместе», – отметил он.