На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.14 комментариев
Guardian: Санкции Запада против России привели к катастрофическим последствиям
Запад попал в ловушку из-за введения антироссийских санкций, катастрофические последствия затронули миллионы людей, заявил обозреватель Саймон Дженкинс в статье для издания The Guardian.
Он отметил, что санкции совершенно неэффективны в плане влияния на ход и возможный итог конфликта на Украине. Европейские потребители энергоресурсов страдают от повышения цен в результате ответных мер с российской стороны, передает РИА «Новости».
Дженкинс считает, что Запад попал в ловушку из-за того, что гордость не позволяет ему остановиться. По мнению автора статьи, западные страны не сделали прогноз последствия санкций до их введения. «Элементарный анализ должен был натолкнуть их на мысль, что от серьезного ущерба российскую экономику защитят огромные долларовые резервы», – пишет автор статьи.
Обозреватель считает, что сейчас наступило время для переговоров с Москвой, даже если это подорвет веру США и Европы в излюбленное оружие агрессии – экономические санкции.
Ранее президент России Владимир Путин продлил до конца 2025 года срок ответных мер на санкции.