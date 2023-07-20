Путин продлил ответные меры России на санкции до конца 2025 года

Путин назвал условия для возвращения России в зерновую сделку

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заверил, что Москва может возобновить зерновую сделку, если будут полностью выполнены все ранее данные ей обещания.

«Мы не против самой сделки как таковой, тем более учитывая ее значение для глобального рынка продовольствия, для многих государств мира, и, безусловно, рассмотрим возможность вернуться в нее», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что «только при одном условии – если будут в полном объеме учтены, а главное реализованы все без исключения ранее согласованные принципы участия России в этой сделке». В качестве первого принципа Путин назвал «вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки».

«Базовое условие России для возвращения сделки – это восстановление ее изначальной гуманитарной сути», – сказал Путин.

Он напомнил о ряде обязательств перед Россией в рамках этих соглашений. «При исполнении всех этих условий, о чем мы раньше договаривались, они не сейчас мною придуманы <…>, мы незамедлительно в эту сделку вернемся», – добавил он.

Также Путин заявил, что страны Запада полностью «выхолостили и извратили» изначально гуманитарную суть зерновой сделки, сделали ее инструментом обогащения спекулянтов.

«Вместо того чтобы помогать действительно нуждающимся странам, [Запад] использовал зерновую сделку для политического шантажа, а кроме того, как я уже сказал, сделал ее инструментом обогащения транснациональных корпораций, спекулянтов на глобальном зерновом рынке», – добавил Путин.

По его словам, возобновление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса является одним из условий возвращения России в зерновую сделку.

«Должны быть обеспечены беспрепятственные условия для расширения поставок российских удобрений, сырья для их производства, в том числе должна быть восстановлена работа аммиакопровода Тольятти – Одесса, который был взорван, уничтожен явно по заказу киевского режима», – сказал он.

Напомним, Россия решила не продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов.

Газета ВЗГЛЯД писала, как отмена зерновой сделки облегчит жизнь российским экспортерам.