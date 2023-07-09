В Перми подросток поджег 15-летнюю девочку

Эксперт назвал условия для жесткого ответа Москвы на передачу «азовцев» Киеву

Востоковед Семенов: Если Анкара изменила позицию по отношению к Москве, нам придется сделать выводы

Передача Турцией Киеву пленных «азовцев» могла стать результатом торга о поставке турецких гаубиц. И в итоге если ВСУ не получат гаубицы, то в целом это не сильно ударит по отношениям между нашими странами. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее стало известно, что Турция передала Украине пленных командиров нацбата «Азов»*.

«Для полного понимания того, чем обусловлено такое решение турецкой стороны, нужно точно знать всю подоплеку. С одной стороны, это может быть результат давления на Турцию союзников по НАТО и Евросоюзу. Я также допускаю, что решение было обусловлено внутренними проблемами Турции, в решении которых Запад пообещал помочь», – сказал Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед.

«Вместе с тем я бы обратил внимание на тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский в преддверии визита в Анкару анонсировал поставки турецких гаубиц для нужд ВСУ. Если этого не произойдет в ближайшее время, то можно говорить, что был торг, а вместо гаубиц Украине отдали «азовцев», – отметил он.

«В таком случае я не вижу больших проблем для российско-турецких отношений. Все-таки отсутствие поставок оружия для нас, как мне кажется, приоритетнее. А в ситуации с «азовцами»* эффект больше медийный, нежели ощутимый на поле боя. Но нужно, конечно, смотреть тему в динамике», – полагает собеседник.

«Если же поставки гаубиц все-таки будут осуществлены, то тут можно делать вывод об изменениях в позиции Анкары и выяснять причины этого. В таком случае, конечно, нам придется реагировать достаточно жестко», – добавил эксперт.

«Я также допускаю, что это мог быть своего рода превентивный шаг турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, из-за того, что Россия не хочет продлевать зерновую сделку. Но в таком случае наш отказ от ее продления будет уже ответом на выдачу «азовцев»*, а не наоборот. Кроме того, Москва оставляет за собой право и на более жесткие ответы, в случае если турецкая сторона действительно перешла на проукраинскую позицию», – заключил Семенов.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что возвращается из Турции на Украину вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов»*. На видео, размещенном в Telegram-канале Зеленского, он вместе с главой офиса президента Андреем Ермаком встречают в одном из аэропортов Турции «азовцев» и вместе с ними садятся в самолет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее нарушением условий имевшихся договоренностей. «Причем в данном случае условия нарушила как украинская сторона, так и турецкая сторона», – отметил он. Согласно договору, боевики должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта, добавил представитель Кремля. Он также отметил, что Россию никто не поставил в известность о передаче боевиков.

Политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов отметил, что Россия должна чем-то ответить Турции на возвращение Киеву главарей «Азова»*, «благо линий чувствительного соприкосновения от Кавказа до Сирии достаточно». При этом ответ Москвы должен быть соразмерным.

Напомним, в сентябре 2022 года газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в результате сложного переговорного процесса по обмену с подконтрольной киевскому режиму территории Украины были возвращены 55 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Украинская сторона также передала России политика Виктора Медведчука, который с начала СВО содержался без суда в застенках СБУ.

Как утверждали западные СМИ, российские военнослужащие были обменены при посредничестве турецкой стороны и лично Реджепа Эрдогана на примерно 200 украинских военнопленных, в том числе на пятерых командиров «Азова»*.

Позже турецкие СМИ сообщали, что Россия при обмене настояла на том, чтобы пять командиров «Азова» остались на территории Турции. При этом турецкие СМИ сообщали, что командиры «Азова» находятся в Турции в качестве гостей.

*организация признана террористической и запрещена на территории РФ