Новый офис VK открылся в казанском IT-парке имени Башира Рамеева. Пространство площадью более 1500 квадратных метров включает в себя опенспейсы, переговорные, лаунж-зоны, кофе-поинт и открытый лекторий.

В офисе уже находится 30 разработчиков VK, в том числе команда Movika, развивающая технологии и продукты для создания и потребления интерактивного контента «ВКонтакте». Всего в казанском хабе смогут разместиться до 120 сотрудников компании со всей России, говорится на сайте VK.

В новом пространстве будут регулярно проводиться мастер-классы и митапы с участием спикеров компании и приглашенных экспертов – как для сотрудников, так и для участников профессионального сообщества в Татарстане: только в IT-парке работает более 3500 резидентов. Первый митап состоится в день открытия: на нем выступят топ-менеджеры VK Tech, ВКонтакте, Одноклассников и Дзена.

«IT-хаб VK – место встречи людей и технологий. Расширяя географию наших офисов, мы думаем о комфорте наших сотрудников и поощряем их работу в разных городах, будь это командировка или внутренний туризм. Мы также хотим стать ближе к пользователям, поэтому делаем хаб открытым, проводим здесь мероприятия и приглашаем в гости. Благодарны Казани за теплый прием», – комментирует вице-президент VK по персоналу и образовательным проектам Надежда Серова.

«Мы рады, что первым городом, где появился IT-хаб VK, стала Казань. Его открытие повлияет на IT-отрасль как города, так и республики. IT-парк им. Башира Рамеева, в котором расположился офис компании, это не только инфраструктурная площадка, но и экосистема, центр притяжения для IT-специалистов, цифровых предпринимателей и креативных сообществ. Условия, созданные здесь, помогут VK быть ближе к регионам и своим пользователям, и запустить еще много крутых форматов», – сказал министр цифровизации Татарстана Айрат Хайруллин,

Кроме нового IT-хаба, у VK есть восемь офисов в Моcкве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Сочи. Всего в компании работает более 11 тысяч сотрудников.