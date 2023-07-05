В Минобороны назвали «вселенским враньем» утверждения британского адмирала Радакина о потерях и небоеспособности ВС России

В Минобороны назвали «вселенским враньем» утверждения британского адмирала Радакина о потерях российской бронетехники и якобы утрате половины боеспособности Вооруженными силами РФ.

В заявлении Минобороны, опубликованном в Telegram-канале российского военного ведомства, подчеркивается, что опубликованные изданием Financial Times оценки британского адмирала Радакина потерь российской бронетехники, да вкупе еще и с якобы утратой российскими вооруженными силами «половины своей боеспособности» обескураживают вселенским масштабом вранья.

В российском военном ведомстве отметили, что все это говорится Радакином на фоне стенаний других британских военачальников и даже министра обороны Бена Уоллеса о тотальном опустошении собственных запасов оружия и сотнях единиц техники, отправленных для украинского «контрнаступа», но «неожиданно» сгоревших, едва соприкоснувшись с якобы «потерявшей боеспособность» Российской армией.

В Минобороны также заявили, что перехваленные ракеты Storm Shadow все чаще попадают по объектам гражданской инфраструктуры, вызывая, к сожалению, жертвы среди мирного населения, либо падают плашмя, не разрываясь, и пугают «лишь степных тушканов».

В российском оборонном ведомстве выразили уверенность, что весь этот поставленный киевскому режиму британский «металлолом» после переплавки еще послужит новым российскими регионам неплохим сырьем в ходе восстановительных работ, а «выковырянные из ракет микросхемы, вероятно, можно будет вставить в российские «стиральные машинки», о чем не так давно рассказывала сказки [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен».

В Минобороны подчеркнули, что логика и цели пропагандистских заявлений адмирала Радакина в британском парламенте очевидны – выбить деньги из оскудевшего бюджета на закупку нового вооружения для армии вместо хлама, отправляемого на Украину.

По мнению российского военного ведомства, проблема властей Соединенного Королевства заключается лишь в том, что необходимо убедить британских налогоплательщиков, что военные поставки Киеву имеют хоть какой-то смысл и для чего-то пригодились.

«В отсутствие каких-либо результатов украинской армии на поле боя, а теперь уже все более ясно – даже их перспектив, остается только фантазировать об «утрате боеспособности» Российской армии…» – заявили в Минобороны.

В заключение в российском ведомстве отметили «самое главное»: «Британский штаб обороны давно уже переквалифицировался из органа стратегического анализа и планирования в нештатный филиал «Би-Би-Си». «С таким аналитическими способностями, как у адмирала Радакина, у обороны Соединенного Королевства и фута не будет под килем», – резюмировали в Минобороны России.

Отметим, в среду британская Daily Mail сообщила, что Соединенное Королевство не сможет вести военные действия против России, так как у Британии осталось всего 40 танков.