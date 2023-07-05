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Военный аналитик: ВСУ безуспешно пытаются затормозить продвижение ВС РФ в ЛНР
Военный эксперт Онуфриенко: Переброска частей ВСУ в район Сватово и Кременной открывает для России путь на Кузьминовку в ДНР
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ВСУ пытаются замедлить продвижение российских войск в ЛНР. Для этого противник перебрасывает под Сватово и Кременную части с Купянска и Невского. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Украина усилила группировку в районе городов Сватово и Кременная.
«ВСУ перебрасывают подразделения в район Сватово и Кременной в связи с продвижением российских войск на данном направлении. ВС РФ практически вплотную подошли к селам Торское и Невское. Фактически наши военные отрезают группировку противника, расположенную ближе к Купянску, от основных путей снабжения», – сказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.
«ВСУ постепенно выдавливаются к излучине Северского Донца, в район Серебрянки и Григоровки. Это означает, что Северск оказывается под угрозой окружения. Теоретически в скором времени там можно будет сформировать огневое кольцо», – подчеркивает собеседник.
«В связи с этим последние две недели противник направляет под Сватово и Кременную подкрепления. Их цель – замедлить движение ВС РФ. Тем не менее российские войска шаг за шагом продолжают освобождать этот участок фронта. Кроме того, ВСУ пытаются отвлечь наши силы, в частности авиацию, с Запорожского направления», – отмечает эксперт.
«Подобную тактику противник использует в районе Антоновского моста. Украинское руководство относится к личному составу как к «пушечному мясу». Их буквально отправляют на убой, понимая, что направление наступления заведомо бесперспективное. На это указывают слова главы СНБО Украины Алексея Данилова о том, что в настоящий момент главная задача ВСУ – ослабление ВС РФ, а не продвижение вперед», – акцентирует аналитик.
«В район Сватово и Кременной уходят подразделения, расположенные между Купянском и Невским. Используются резервные части и силы территориальной обороны. Текущая ситуация открывает ВС РФ возможность нанесения удара в районе Кузьминовки в ДНР», – заключил Онуфриенко.
Ранее ВСУ усилили группировку своих войск в районе городов Сватово и Кременная. Об этом ТАСС сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Морочко. По его словам, на данном участке фронта за прошедшие сутки выросло количество попыток прорыва российской линии обороны со стороны противника.
Отмечается, что в штурмах принимают участия не только традиционные подразделения, но и свежие силы. В июне Марочко отмечал резкое увеличение действий украинских диверсионно-разведывательных групп в районе Сватово и Кременной. Он подчеркивал, что ВСУ на этом направлении пытаются пойти в контрнаступление и прорвать оборону РФ.
За минувшую неделю ВСУ потеряли порядка трех тысяч военных на Луганском направлении. ВС РФ удалось отразить более 50 атак противника. Кроме того, ликвидированы порядка трех тысяч боевиков и наемников, пресечены действия 14 диверсионно-разведывательных групп.
Также уничтожено 10 танков, 75 единиц автомобильной техники, 45 различных бронированных машин, в том числе иностранного производства, 40 различных буксируемых и самоходных артиллерийских систем.
Сообщалось, что вооруженные силы Украины не могут эвакуировать раненых и испытывают трудности с подвозом боеприпасов из-за размытых грунтовых дорог на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.
Названа дата удара Украиной ракетой с ядерными отходами по ЗАЭС
Карчаа: Украина намерена ночью 5 июля ударить ракетой с ядерными отходами по ЗАЭС
Украина ночью 5 июля намеревается ударить по ЗАЭС ракетой «Точка-У» с боеголовкой, начиненной ядерными отходами, заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
В эфире телеканала «Россия 24» он сообщил, что Украина также планирует сбросить с воздушного судна боеприпас, снаряженный радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южно-Украинской АЭС и использовать беспилотные летательные аппараты – камикадзе, передает ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что в Киеве установили дополнительные устройства для измерения радиации, отметив, что Украина собирается совершить теракт на Запорожской АЭС.
Макеевка получила «колоссальные повреждения» в результате удара ВСУ
Мэр Ключаров сообщил о «колоссальных повреждениях» в результате удара вооруженных сил Украины по Макеевке
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В результате удара вооруженных сил Украины по Макеевке «повреждения колоссальные», повреждены учреждения здравоохранения, есть раненые, сообщил глава администрации города Владислав Ключаров.
Ключаров сообщил в Telegram, что ВСУ обстреляли Червоногвардейский район. По предварительной информации, повреждены «учреждения здравоохранения и многоквартирные жилые дома (оконные блоки и стеклопакеты)». Сообщается, что в восьми медицинских организациях «взрывной волной повреждены остекление, двери, фасады».
Ключаров заявил РИА «Новости», что сейчас из-за темноты сложно оценить ущерб, «во многих районах повреждено городское освещение». Он указал, что «пострадало хирургическое отделение, вторая городская больница Макеевки».
«Пациентов переводят в другие больницы», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк из реактивных систем залпового огня, выпустив четыре ракеты.
Российские войска нанесли удар по «Кракену» и «Грузинскому легиону»
Нанесены удары по «Кракену» и «Грузинскому легиону» на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях
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Авиация и артиллерия нанесли удары по «Кракену» (признан террористической организацией и запрещен на территории России) и «Грузинскому легиону» на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев.
Ракетно-бомбовые удары по местам дислокации подразделений «Кракен» и 24-й механизированной бригады вооруженных сил Украины нанесены в районе Торецка. Артиллерия нанесла удар по пункту дислокации наемников «Грузинского легиона» в Константиновке. Также поражены объекты и позиции ВСУ у населенных пунктов Дылеевка и Белая Гора, Веселое, Северск и Ласточкино. Уничтожены украинские самоходки «Акация» (в Николаевке) и 2С7 «Пион» (у Маркова), пушка «Мста-Б» (в поселке Острое) и 120-мм миномет (у Старомихайловки), передает ТАСС.
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил об отражении атаки ВСУ севернее Урожайного и в районе Макаровки на Южно-Донецком направлении. Артиллерия уничтожила пикап с украинскими военными у Новомихайловки. Вертолеты нанесли удары по местам скопления украинских войск в районах Макаровки, Урожайного и Левадного, передает РИА «Новости».
На Запорожском направлении уничтожены две буксируемые гаубицы ВСУ у Преображенки и Лукьяновского, станция РЭБ у Новоданиловки. Авиация уничтожила украинские танки и БМП у Малой Токмачки. Нанесены удары по украинским войскам у Новоданиловки и Пятихаток. ТОС «Солнцепек» поразила живую силу украинцев у Дорожнянки. Кроме того, сбиты два украинских беспилотника «Валькирия». Севернее Нестерянки российский военный из ПЗРК «Верба» сбил самолет Су-25 ВСУ.
Чехов также рассказал, что военные Вооруженных сил России под непрерывным артогнем противника смогли доставить на передний край военную технику и эвакуировать подбитые машины, за счет чего российская оборона смогла действовать непрерывно.
Командир артиллерийского подразделения 200-й бригады сообщил, что российские военные отразили атаку украинских войск под Соледаром в ДНР, уничтожив две бронемашины с пехотой, а также основную часть группы противника, дошедшую до позиций.
Кроме того, Минобороны России опубликовало видео стрельбы расчетов 100-миллиметровых противотанковых орудий «Рапира» во время выполнения огневых задач в зоне специальной военной операции.
Напомним, накануне сообщалось, что Южная группировка войск на Донецком направлении отразила 10 атак у поселков Белогоровка, Орехово-Васильевка, Ягодное, Клещеевка, Первомайское, Опытное и Водяное в ДНР.
В МИД назвали соучастников Украины при атаке дронов на Москву
МИД заявил о причастности Вашингтона к атаке дронов на Москву
Атаки беспилотников на российскую столицу и область, проведенные киевским режимом, невозможно было осуществить без помощи Вашингтона и его помощников, заявил МИД России.
Украинскую территорию продолжают накачивать оружием, в том числе беспилотниками, проводится обучение пилотов дронов, заявили в министерстве, передает ТАСС.
Также для атаки используются полученные с помощью гражданских и военных спутников снимки земной поверхности. Такие нападения делают США и их сателлитов соучастниками подготовки и проведения терактов, проводимых Киевом.
Утром 4 июля в Москве сбили четыре беспилотника, еще один беспилотник самолетного типа упал в Подмосковье, в районе Кубинки. После этого Минобороны отчиталось о пресечении попытки Киева атаковать дронами Новую Москву.
ВСУ изменили стратегию контрнаступления
Секретарь СНБО Данилов заявил, что ВСУ изменили стратегию контрнаступления
Украинские военные изменят стратегию контрнаступления, продвижение вперед более не является их главной задачей, заявил секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
На данный момент продвижение не является основной задачей ВСУ, украинская армия считает своей главной задачей «максимальное уничтожение» живой силы и техники ВС России, заявил Данилов в Twitter (заблокирован в РФ), передает ТАСС.
По его словам, «война на уничтожение равна войне за километры».
Напомним, ВСУ с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тысяч. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.
В США допустили исчезновение НАТО из-за конфликта на Украине
Экс-советник Пентагона Макгрегор: НАТО может не пережить опосредованного конфликта с Россией на Украине
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Североатлантический альянс может не пережить опосредованного конфликта с Россией на Украине, как и правительства некоторых стран в Европе, выразил мнение экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в беседе с журналистом Джеймсом Патриком.
По словам американского офицера, в нынешних условиях развития украинского кризиса ему сложно разглядеть какие-либо позитивные последствия для самого Запада. Он выразил сомнения, что НАТО переживет это, передает РИА «Новости».
Кроме того, Макгрегор предположил, что европейцы выйдут из этого кризиса с новыми правительствами. По словам бывшего советника Пентагона, он не знает, произойдет ли это на следующей неделе или через полгода, но он выразил уверенность, что правительства в Европе сменятся, появятся новые лидеры, которые уже не будут слушать американцев.
Накануне экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен допустил возможность ускоренного вступления Украины в альянс по примеру Швеции и Финляндии. В прошлую субботу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о необходимости взять Украину в НАТО ради безопасности Европы.
Канцлер Германии призвал готовиться оказывать помощь Украине годами
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Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду на стремительность и успешность Вооруженных сил Украины (ВСУ) в наступательной операции на востоке и призвал Запад быть готовым поддерживать Киев годами, пока продолжается вооруженный конфликт.
Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку заявил, что страны Запада внесли свой вклад в помощь Украине насколько это было возможно, также он отметил, что еще предстоит оказание долгосрочной поддержки, передает ТАСС.
Канцлер призвал страны, которые хотят поддерживать Украину, такие как Германия и Румыния, принять для себя решение и быть в состоянии делать это еще год, два, три, а если нужно, то и дольше.
Касаясь повестки предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, канцлер Германии напомнил, что есть решение, принятое в свое время в Бухаресте (принятое в апреле 2008 года политическое заявление стран альянса о том, что Украина со временем станет членом НАТО), и которое необходимо дальше развивать.
При этом Шольц подчеркнул, что во время войны никто не может стать членом альянса. По его словам, к критериям вступления в НАТО относится в том числе отсутствие у страны-кандидата открытых пограничных конфликтов. При этом он пообещал Украине большую практическую поддержку со стороны альянса, отметив ее важность.
Накануне Германия пообещала Украине десятки немецких танков Leopard. В тот же день экс-глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер допустил переход НАТО на Украине к «защитной эскалации» в качестве возможного «ответа» на удары ВС России по Украине.
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Взрывы прогремели в Харьковской области
Несколько взрывов прозвучало в Харькове и Харьковской области Украины
Взрывы прогремели в Харькове и Харьковской области Украины, сообщают украинские СМИ. Российские военкоры сообщают о «прилете» по объекту под Харьковом.
Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в удерживаемых украинскими войсками районах ДНР и Запорожской области. Позднее тревога была отменена, передает ТАСС.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в пригороде Харькова, передает РИА «Новости».
Власти заявили о работе ПВО.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что в результате удара «Герани» по объекту под Харьковом прозвучал «мощный взрыв». Местные ресурсы подтверждают «как минимум один прилет».
Напомним, украинские войска нанесли удар по Макеевке в ДНР. Погиб мирный житель, пострадали 36 человек, в том числе двое детей.
Мощный взрыв прогремел в Макеевке
Мощный взрыв выбил стекла в сотнях домов в Макеевке
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В Макеевке в ДНР прогремел мощный взрыв, выбило стекла в сотнях частных и многоквартирных домов в нескольких районах, сообщили в экстренных службах города.
Звук мощного взрыва был слышен вечером во вторник в Донецке и Макеевке. В экстренных службах Макеевки сообщили, что жители нескольких районов города укрылись в подвалах, передает ТАСС.
Как передает «Донецкое агентство новостей», около 21.20 мск в Макеевке произошло несколько взрывов. Их ощутили жители всех районов, а также Донецка и ряда других близлежащих населенных пунктов. Мэр города Владислав Ключаров сообщил, что «обстрел продолжается». По его словам, «есть повреждения теплового контура районной администрации и нескольких домов».
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк из реактивных систем залпового огня, выпустив четыре ракеты.
По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, вооруженные силы Украины ведут огонь по Ворошиловскому и Калининскому районам города.
Напомним, на днях ВСУ обстреляли Горловку, они выпустили семь ракет из РСЗО. В США обсуждается вопрос передачи ВСУ ракет ATACMS, дальность которых достигает 300 км. До этого вооруженные силы Украины получили в свое распоряжение Storm Shadow и HIMARS.
Украинцам пообещали резкий рост цен на бензин
Министр экономики Украины Свириденко предупредила о значительном росте цен на бензин
Цены на автомобильное топливо на Украине в ближайший месяц могут вырасти на 20% после решения правительства вернуть НДС и акцизы на топливо на уровень января 2022 года, заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, на восемь гривен (0,21 доллара) должно подорожать дизельное топливо, а на 11 гривен (0,3 доллара) – бензин, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Рада».
Сейчас стоимость дизельного топлива на заправках страны составляет 46,15 гривны (1,26 доллара) за литр. По решению властей Украины, с 1 июля вернется НДС на топливо в размере 20%.
Медведев призвал передать конфискованные у браконьеров катера в зону СВО
Зампредседателя Совбеза Медведев предложил принять меры по оперативной передаче конфискованной техники войскам РФ в СВО
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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил принять меры по оперативной передаче конфискованной техники российским войскам, участвующим в специальной военной операции (СВО).
На совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил России контрактниками Медведев рассказал, что по имеющейся у него информации, а также по свидетельству журналистов и военкоров, в различных регионах нашей страны находится довольно много конфиската у браконьеров, разных контрабандистов и других нарушителей. Зампред Совбеза отметил, что эта техника может быть использована в зоне СВО, передает РИА «Новости».
Медведев уточнил, что речь идет о быстроходных катерах, автомобилях, гусеничной и иной технике. Зампред Совбеза России подчеркнул, что в таких средствах безусловно нуждаются ВС РФ, несмотря на то, что государство существенно нарастило темпы поставок вооружений.
По словам Медведева, по различным причинам, вполне формальным, этот конфискат не передается на нужды спецоперации. Он напомнил, что за реализацию конфискованных объектов отвечают федеральные ведомства, поэтому решение здесь должно быть принято на федеральном уровне, хотя в отдельных регионах об этом уже было сказано. В связи с этим зампред Совбеза РФ предложил Генеральной прокуратуре, Федеральной службе безопасности (ФСБ), Федеральной таможенной службе (ФТС) в необходимых параметрах и Росимуществу совместно с региональными органами власти в самый кратчайший срок разобраться с этой ситуацией и при участии Министерства обороны принять меры по оперативной передаче такой техники российским войскам.
Ранее глава Астраханской области Игорь Бабушкин отреагировал на поступившее обращение военкоров продумать механизм передачи российской армии конфискованных браконьерских лодок для специальной военной операции на Украине. Днем ранее глава Дагестана Сергей Меликов предложил передать браконьерские лодки военным в зоне СВО.
МИД заявил о пособничестве ЮНЕСКО в сокрытии культурных ценностей Украины
Захарова: ЮНЕСКО помогает скрывать незаконно вывезенные с Украины ценности
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Сотрудники ЮНЕСКО напрямую участвуют в незаконном вывозе художественных ценностей с Украины и помогают «пристраивать» их на территории стран Евросоюза, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, надежные источники подтверждают, что ЮНЕСКО помогает скрывать художественные ценности, которые вывозятся с территории Украины на территорию стран Европейского союза. «У нас есть такая информация, и такая информация есть еще и у Le Monde, которая об этом написала», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Она подчеркнула, что вывоз культурных ценностей с Украины с участием ЮНЕСКО происходит уже давно.
«На протяжении многих лет Украина, подвергаясь вмешательству со стороны США в свои внутренние дела, а потом это превратилось в разрушение государственности, по сути, разбазаривает свое собственное культурное достояние», – сказала Захарова.
Она напомнила, что на Украине разрушаются храмы, вывозят вещи из музеев и хранилищ.
«А чего вы хотите? Плодородную почву вывозят с территории Украины. А культурные ценности – само собой для них разумеющееся. … Но ведь в этом участвует еще и ЮНЕСКО, которая помогает, назовем это так, пристраивать культурные ценности и предметы искусства, вывезенные с территории Украины вне закона, … в огромном количестве по странам Европейского союза. Впрямую в этом участвует», – отметила Захарова.
Ранее представитель ЮНЕСКО Томас Маллар заявил, что Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры не участвует в перемещении реликвий Киево-Печерской лавры на Запад.
Сенатор: Атаками на Москву Украина пытается создать видимость «перемоги»
Сенатор Долгов: Атаками на Москву Украина пытается создать видимость «перемоги»
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У Украины нет почти никаких достижений в рамках контрнаступления, поэтому атаками на Москву они пытаются создать видимость «перемоги» для собственных граждан. России на международных площадках стоит остро поднять вопрос украинского террора, сказал газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее стало известно о пресечении новой попытки ВСУ ударить беспилотниками по объектам в Новой Москве и Московской области.
«Очередная попытка атаки дронов на Новую Москву и Московскую область – это акт терроризма. Аэропорт Внуково является гражданским объектом, который принимает и отправляет в том числе международные рейсы», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.
«Террористические акты уже стали излюбленной тактикой украинских властей. Так, они разрушили Каховскую ГЭС и наносят удары по Запорожской АЭС. Каждому очевидно, что это не решение каких-то политических или военных задач, а самые настоящие преступления», – отметил он.
«Однако все последние атаки показали – наша система ПВО хорошо справляется с угрозой. Мы учимся на прошлых инцидентах, и продолжает выполнение задач СВО, нанося удары по военным объектам на Украине», – добавил собеседник.
«Вместе с тем нашим дипломатам необходимо и дальше на международном уровне поднимать тему террористической угрозы, исходящей от украинской власти. Все действия ВСУ поддерживаются западными политиками. А слова о том, что США и ЕС якобы не поощряют атаки, наглая ложь», – убежден он.
«Совершенно очевидно, что украинские власти продолжают совершать теракты просто потому, что ничего другого не могут. На поле боя побед нет, заявленное контрнаступление оказалось неуспешным. Поэтому они повышают градус в российском обществе, пытаются раскачать ситуацию паникой и демонстрируют мнимую «перемогу» для своих граждан, разгоняя фейки о якобы результативных ударах по Москве», – добавил Долгов.
В свою очередь Алексей Рогозин, руководитель «Центра развития транспортных технологий», в своем Telegram-канале отметил, что «скорее всего, противник пытается бить по Внуково с одной целью – отвлечь с фронта дополнительные российские силы и средства на защиту этого комплекса». «Нельзя не заметить, что это не просто символический инфраструктурный объект – это правительственный аэропорт и база специального летного отряда «Россия». Это значит, что фактически предпринимаются попытки удара по стратегически важным объектам – к счастью, надежно защищенным», – написал он.
Ранее Минобороны России сообщило, что средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы пресечена попытка Киева ударить пятью беспилотниками по объектам в Новой Москве и Московской области. В ведомстве уточнили, что четыре украинских дрона уничтожены средствами ПВО на территории Новой Москвы, еще один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и рухнул на территории Одинцовского района Московской области.
Ранее утром во вторник сообщалось, что в Новой Москве сбиты четыре беспилотника, еще один аппарат самолетного типа упал в районе Кубинки Московской области. От обломков одного из дронов в Новой Москве загорелась хозяйственная постройка. Пострадавших в результате произошедшего нет, продолжается тушение.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы. Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах происшествий.
Спикер МИД Мария Захарова отреагировала на инцидент в своем Telegram-канале. Она написала, что «Украина совершила очередной акт терроризма, попытавшись атаковать район, где расположены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе аэропорт».
Напомним, в июне была пресечена попытка Украины осуществить террористическую атаку по объектам в Московской области с помощью трех беспилотников. В результате эффективной работы российской системы РЭБ все запущенные дроны потеряли управление и потерпели крушение. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие цели преследовал противник и что еще может сделать столичный регион для противодействия замыслам противника.
Аналогичный инцидент был и в конце мая. Тогда несколько дронов были замечены в Москве и Подмосковье. Беспилотники «попали» в верхние этажи жилых домов на улицах Профсоюзной и Атласова. Как сообщили экстренные службы, в первом случае «разрушены фасад и остекление здания», во втором – «произошло разрушение фасада и остекления верхних этажей». Позднее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале подтвердил атаку БПЛА.
Все эти атаки выгодны противнику в преддверии саммита стран НАТО, который пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, на что способен пойти противник незадолго до судьбоносной встречи и какие риски эти шаги несут для России. Эксперты отмечают, что Украина осознанно встала на путь «беспилотного террора», который ближе к саммиту НАТО может приобрести качественно иную форму.
Times назвала срок, оставшийся у НАТО на включение Украины в альянс
Times заявила, что у НАТО есть только год на включение Украины в альянс
На включение Украины в НАТО у Североатлантического альянса остается максимум год, так как потом к власти в США может вернуться Дональд Трамп, пишут британские СМИ.
Обозреватель Роджер Бойес указал, что в 2024 году НАТО отметит свое 75-летие, которое «планирует отпраздновать с должной пышностью». При этом, по его мнению, саммит 2024 года в Вашингтоне «может стать последним «ура» действующего главы американского государства Джо Байдена, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.
Бойес полагает, что в случае победы Трампа на президентских выборах в США Киев не сможет рассчитывать на сохранение такого же высокого уровня западной военной помощи, которую Украина получает сейчас.
Обозреватель Times призвал НАТО запустить ускоренное вступление Украины в альянс. Кроме того, по его мнению, Украина нуждается во временных гарантиях, которые будут действовать, пока процесс вступления в НАТО проводится «через парламенты и канцелярии».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашение Киева в НАТО зависит от президента США , и призвал Байдена принять такое решение уже сейчас. При этом Зеленский заявил, что понимает, что страна «никогда не будет в НАТО», пока не закончатся боевые действия.
В Белоруссии выразили готовность приютить монахов Киево-Печерской лавры
Белорусская церковь выразила готовность приютить монахов Киево-Печерской лавры
Белорусская православная церковь (БЦД) заявила о готовности поселить в своих обителях монашествующих Киево-Печерской лавры, если их выселят по решению украинских властей, заявил Синод БПЦ.
Также Синод обратился к властям Украины с просьбой не вывозить церковные реликвии и святыни, «столетиями пребывавшие в стенах Киево-Печерской лавры», передает ТАСС.
Члены Синода решительно осудили противоречащие украинскому законодательству и общечеловеческому нравственному закону действия властей Украины и Киева.
Ранее в Минкультуры Украины потребовали опечатать корпуса Киево-Печерской лавры.