Песков заявил о необходимости «полной тишины» для обмена заключенными в России и США

Российская и американская стороны сохраняют контакты по обмену заключенными, но такие коммуникации должны проводиться «в полной тишине», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы говорили, что определенные контакты на этот счет есть, но мы не хотим никак их выносить в публичную плоскость. Они должны осуществляться и продолжаться в полной тишине», – ответил Песков на вопрос о возможном обмене заключенными, передает ТАСС.

Говоря о посещении послом США Линн Трейси арестованного в России журналиста Эвана Гершковича, представитель Кремля отметил, что право на консульские контакты должно обеспечиваться как со стороны России, так и со стороны Соединенных Штатов.

Напомним, Трейси получила консульский доступ и в понедельник встретилась с журналистом Wall Street Journal Эваном Гершковичем.

В 2021 году в Южной Корее задержали россиянина Владимира Дунаева, его экстрадировали в США. Там его обвиняют в кибермошенничестве. Минюст США отмечал, что российский гражданин якобы создавал ПО для вымогательства под названием Trickbot.