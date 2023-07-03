Посол США встретилась с обвиняемым в шпионаже Гершковичем

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3 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 18:11  |  vz.ru
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Когда падение рубля остановится

Рубль упал до минимума марта 2022 года Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Российская валюта продолжает падение – теперь за один доллар дают почти девяносто рублей. С чем связан процесс девальвации рубля, при каких условиях в дело может вмешаться российский Центробанк и каким в итоге будет курс российской валюты к концу текущего лета? Подробности...
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Зачем худший для РФ кандидат в президенты США приехал в Киев

Пенс раскритиковал Байдена за затягивание поставок оружия Украине REUTERS
Майкл Пенс, занимавший при Трампе пост вице-президента США, призвал поставлять ВСУ еще больше оружия и раскритиковал Вашингтон за медлительность. Причем сделал он это в Киеве, куда прибыл с необъявленным визитом. Это противоречит позиции Трампа, но он и Пенс теперь враги – бывший «зам» решил сам баллотироваться в президенты и стал самым антироссийским кандидатом из всех. Зачем ему это?  Подробности...
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Как ликвидировать украинскую угрозу на реке Днепр

Антоновский мост обнажил проблему с наличием речных лодок для ВС РФ РИА Новости
Волонтеры начали по всей стране срочный сбор средств на решение проблемы, от которой прямо сейчас несут потери наши бойцы, сражающиеся в зоне СВО – дефицита лодок и лодочных моторов для боевой работы на Днепре. Что нужно сделать, чтобы эту проблему решить, и почему она имеет сегодня такое большое значение? Подробности...
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Польское руководство нашло применение американскому ядерному оружию

Ядерная авиабомба. Именно их хочет видеть на своей территории Польша ZUMA Press/Global Look Press
США крайне прохладно отреагировали на мольбы польского руководства о размещении в их стране ядерных бомб. Казалось бы, странно, что Варшава продолжает проталкивать эту идею, с военной точки зрения для США бессмысленную. Однако для поляков смысл есть, и он имеет отношение к начавшейся в Польше избирательной гонке. Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Переход к новому миропорядку займет десятилетия

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Яркая лексика статьи Дмитрия Медведева не должна затенять ее серьезное содержание, где ядерный аргумент – не единственный и даже не главный. Более важен тезис о том, что спецоперация, проводимая Россией, стала не причиной, а следствием «мощнейшего цивилизационного разлома». Подробности...

Российскому футболу нужно уходить от госфинансирования

Денис Миролюбов
Денис Миролюбов, Главный редактор InVoice Media
Главным отечественным примером, каким должен быть настоящий клуб, стал «Краснодар» Сергея Галицкого. Бывший владелец «Магнита» построил не только лучший парк в стране, но и едва ли не лучший футбольный стадион на планете. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Как и зачем СССР возвращал земли Российской империи

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
3 июля 1940 года завершился Бессарабский поход Красной армии. Итогом стало образование новой республики в составе Советского Союза и увеличение еще одной. Земли Российской империи медленно, но верно возвращались обратно под контроль. Подробности...
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Сколько Запад потратил на Украину

Подростки и арабы сжигают Францию

Зеленский узаконит язык своих хозяев

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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
Подробности...

Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Беспорядки во Франции:
  • Выгодны России

  • Вредны России

  • Не играют никакой роли для России
Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
  • Тревога

  • Спокойствие

  • Равнодушие

  • Интерес

  • Другое (укажите в комментариях)

  • Затрудняюсь ответить
Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
  • Мало

  • Много

  • Достаточно
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    Эксперты назвали проблемы ВСУ для осуществления второго этапа контрнаступления

    боевые действия


    В зоне спецоперации погиб командир отряда «Ахмат»

    демилитаризация Украины


    Шойгу объявил об уничтожении почти всех переданных Украине танков Leopard

    режиссер «Экипажа»


    СМИ сообщили о госпитализации режиссера Митты

    Видео

    дефицит лодок


    Как ликвидировать украинскую угрозу на реке Днепр

    геополитика угроз


    Польское руководство нашло применение американскому ядерному оружию

    ракеты ATACMS


    США создают новые риски для сухопутного коридора в Крым

    операция Пентагона


    Войну между США и Мексикой ждут по убедительной причине

    волна насилия


    Французы в ярости от результатов миграционной политики

    яркая лексика


    Игорь Караулов: Переход к новому миропорядку займёт десятилетия

    главный пример


    Денис Миролюбов: Российскому футболу нужно уходить от госфинансирования

    бессарабский поход


    Тимур Шерзад: Как и зачем СССР возвращал земли Российской империи

    карикатура


    Российское общество скинуло Пригожина с пьедестала

    Посол США встретилась с обвиняемым в шпионаже Гершковичем

    WSJ: Посол США Трейси встретилась с обвиняемым в шпионаже Гершковичем

    3 июля 2023, 18:08

    Текст: Ольга Никитина

    Американский посол Линн Трейси получила консульский доступ и в понедельник встретилась с журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, обвиняемым в России в шпионаже.

    Как отмечает WSJ, это второй визит дипломата к журналисту. Издание напоминает также, что арест Гершковича продлен до 30 августа, передает РИА «Новости».

    В американском посольстве подтвердили эту информацию.

    Напомним, Гершкович был задержан ФСБ в Екатеринбурге, а затем арестован по подозрению в шпионаже. Он по заданию США осуществлял сбор сведений об одном из предприятий российского ВПК, составляющих гостайну.

    Москва подчеркивала, что подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге «не имеет отношения к журналистике».

    Пентагон предсказал «очень кровавое» наступление ВСУ
    Глава комитета начальников штабов ВС США Милли предсказал «очень долгое и кровавое» наступление ВСУ
    		   
    1 июля 2023, 01:37
    Фото: REUTERS/Gleb Garanich
    Текст: Антон Антонов

    Контрнаступление вооруженных сил Украины будет «очень сложным, очень долгим и очень-очень кровавым», заявил глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.

    Милли отметил, что уже говорил об этом. По его словам, наступление «займет от шести до десяти недель». Он призвал не стоить «иллюзий». «Происходит ли это медленнее, чем предсказывали расчеты на компьютере или разные люди? Да», – приводит его слова ТАСС.

    Милли не удивлен, что контрнаступление ВСУ «идет медленнее, чем предсказывали», ведь «война на бумаге» отличается от настоящего конфликта. При этом Милли подтвердил, что «победой» будет считаться «свободная, независимая, суверенная Украина с территорией в полном составе».

    «Президент США, госсекретарь и министр обороны, генеральный секретарь НАТО и все лидеры НАТО говорят одно и то же. Украина стала свободной, суверенной и независимой страной в 1991 году и была независимой и свободной с тех пор», – сказал он.

    Напомним, в пятницу координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби объяснил замедление контрнаступления украинской стороны плохой погодой и хорошей подготовкой российских войск.

    Коментарии (38)
    Вашингтон объяснил трудности ВСУ с контрнаступлением
    		   
    30 июня 2023, 20:24
    Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
    Текст: Алексей Дегтярев

    Замедление контрнаступления украинской стороны связано с плохой погодой и хорошей подготовкой российских войск, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Российская армия потратила месяцы на подготовку к украинскому наступлению, в некоторых местах она «очень глубоко окопалась», сказал Кирби, передает РИА «Новости».

    Также он добавил, что погода для наступления была не самой подходящей.

    Ранее советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ испытывают нехватку боеприпасов и сталкиваются с оборонительными барьерами.

    Коментарии (27)
    В Европу прибыл спецсамолет США для ядерного мониторинга
    Flightradar24: В Европу прилетел американский спецсамолет для ядерного мониторинга
    		   
    2 июля 2023, 01:07
    Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Американский самолет радиологического контроля WC-135R Constant Phoenix, предназначенный для ядерного мониторинга и взятия проб атмосферного воздуха с целью контроля за радиоактивными выбросами, прибыл в Европу, свидетельствуют данные портала Flightradar24, отслеживающего полеты самолетов в режиме реального времени.

    Спецсамолет ВВС США, как утверждается, 30 июня прибыл на авиабазу Ханья на Крите, откуда в Черноморский регион часто вылетают разведывательные дроны RQ-4B Global Hawk и самолеты RC-135W Rivet Joint, пишет «Московский комсомолец».

    Сенатор Константин Долгов ранее призывал ожидать любых провокаций со стороны противника. По его мнению, последние заявления президента Украины Владимира Зеленского могут свидетельствовать о реальной подготовке ВСУ к разработке собственного ядерного арсенала или к предстоящему удару по Запорожской атомной станции.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в свою очередь отмечал, что в преддверии саммита НАТО украинские власти могут перейти к нагнетанию ядерной истерики. Он обращал внимание, что попытки организовать диверсии на ЗАЭС уже имеют место.

    Газета ВЗГЛЯД писала о пяти способах, которыми ВСУ могут попытаться навредить России в преддверии саммита НАТО.

    Коментарии (25)
    Американский журналист восхитился новыми домами в Мариуполе
    Американский журналист Хинкл восхитился новыми красивыми домами в Мариуполе

    2 июля 2023, 06:49

    Текст: Ольга Никитина

    Американский журналист Джексон Хинкл отреагировал на опубликованное в Сети видео, на котором житель Мариуполя показал квартиру в новом жилом комплексе.

    Хинкл написал на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что президент России Владимир Путин «построил красивые <...> многоквартирные дома для жертв войны в Мариуполе», передает РИА «Новости».

    Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что в городе планируется ввести 500 тыс. квадратных метров жилья. Кроме того, в Мариуполе восстанавливают и реставрируют учреждения культуры, в том числе Художественный музей им. Куинджи и Мариупольский драмтеатр. Также в городе начали восстанавливать железнодорожный вокзал.

    Коментарии (22)
    Действия Байдена против России назвали нарушением Конституции США
    Washington Times: Байден нарушил Конституцию, отправив технику и солдат на Украину
    		   
    2 июля 2023, 04:38
    Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Отправив на Украину технику и солдат для борьбы с Россией, президент США Джо Байден нарушил американскую Конституцию, пишут СМИ.

    Эндрю Наполитано в статье, опубликованной изданием Washington Times, задается вопросами о том, соблюдают ли Конституцию США Конгресс и президент. Ответы он считает очевидными. По его словам, Конституция США была передана на хранение «бесчестным, лживым, продажным политиканам», которые игнорируют требования основного закона. В итоге погибли невинные люди, возникли «бесконечные долги», многие потеряли личную свободу, передает РИА «Новости» текст публикации.

    Наполитано напомнил, что, согласно Конституции, Конгресс не вправе объявлять России войну, поскольку с военной точки зрения на это нет оснований. Однако законодательный орган уполномочил президента США вести необъявленные войны, отметил автор статьи, напомнив про Афганистан и Ирак.

    Капитолий, продолжает американский журналист, дал Байдену 113 млрд долларов и позволил хозяину Белого дома потратить их на технику для украинских вооруженных сил. Помимо этого, тайно из США отправили на Украину американских солдат, которые эксплуатируют эту технику, пишет автор.

    В Кремле ранее подчеркивали, что Запад каждый день все больше вовлекается в противостояние на украинской территории.

    Коментарии (22)
    В США ответили на вопрос о поставках Украине кассетных боеприпасов и ATACMS
    Генерал Милли: Решение о поставках Украине кассетных боеприпасов и ATACMS принимать Байдену
    		   
    30 июня 2023, 20:41
    Фото: U.S. Army
    Текст: Ольга Никитина

    Решение о поставках Украине кассетных боеприпасов и дальнобойных ракетных комплексов ATACMS примет президент США Джо Байден, заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли.

    Милли отметил, что это решение находится в компетенции американского президента, передает ТАСС.

    Ранее военный эксперт Айтеч Бижев, комментируя обсуждение в США поставки Украине оперативно-тактических ракет ATACMS, напомнил, что американская сторона не впервые отправляет ВСУ вооружения, которые якобы способны изменить ход СВО. Тем не менее ВС РФ всегда приспосабливаются к изменчивой ситуации на фронте, подчеркивал аналитик.

    Коментарии (9)
    Посла США заметили за странными сигналами Кремлю
    Посла США Трейси сфотографировали подающей знаки Кремлю из резиденции британского посла
    		   
    3 июля 2023, 06:50
    Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Москвич сфотографировал посла США в России Линн Трейси на балконе дома посла Британии в России на Софийской набережной, она подавала какие-то знаки в сторону Кремля.

    Автор снимков рассказал РИА «Новости», что в прошлый четверг ехал по Кремлевской набережной, когда в резиденции британского посла проходил прием по случаю празднования дня рождения короля.

    Трейси, находясь на балконе, как рассказал житель Москвы, «периодически вытягивала руки с листом бумаги и текстом в сторону Кремля». Он сообщил, что успел сделать снимки, находясь в автомобиле.

    Москвич добавил, что объяснений происходившему на балконе у него нет, со стороны Кремля никаких ответных сигналов он не заметил.

    Трейси начала работать в России в начале апреля.

    Коментарии (12)
    Директор ЦРУ похвастался возможностями вербовки на фоне конфликта на Украине
    Директор ЦРУ Бернс: Конфликт на Украине улучшил возможности для вербовки агентов в России
    		   
    1 июля 2023, 22:45
    Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что благодаря конфликту на Украине у американской стороны появилась уникальная возможность для вербовки агентов в России.

    Бернс, выступая с лекцией в Великобритании, рассуждал о том, что якобы имеющее место недовольство ходом специальной военной операцией со стороны людей в российском руководстве дает ЦРУ – разведывательной службе, «работающей с людьми», – возможность, которая «выпадает раз в поколение», передает РИА «Новости».

    «Мы не позволяем себе ее упустить», – приводит слова Бернса Reuters.

    Ранее сенатор Константин Долгов заявил, что американские спецслужбы постоянно пытаются вербовать российских дипломатов, поскольку главная цель Вашингтона – развалить Россию изнутри. Нашим сотрудникам необходимо быть внимательными, бдительными и не поддаваться на провокации, предупреждал он.

    Коментарии (20)
    Американский экс-разведчик описал положение ВСУ в зоне СВО
    Американский экс-разведчик Скотт Риттер описал положение ВСУ в зоне СВО

    3 июля 2023, 11:05

    Текст: Александра Юдина

    Американский экс-разведчик Скотт Риттер рассказал о положении украинских военных в зоне спецоперации словами «Украина спешит и проигрывает».

    В своих соцсетях он написал, что российская сторона в украинском конфликте в большей степени «руководствуется объективностью», а киевское командование постоянно допускает ошибки – теперь Россия контролирует поле боя, а Украина проигрывает, передает «Царьград».

    Риттер добавил, что Москва «начала спецоперацию, глядя на часы, пытаясь заставить Украину прийти к урегулированию путем переговоров».

    «Это прекратилось 1 апреля прошлого года – с тех пор Россия руководствуется объективностью, а Украина спешит и проигрывает», – подчеркнул он.

    Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил о преимуществе российских сил в воздухе, объяснив тем самым низкие темпы наступления вооруженных сил Украины.

    В США предупреждали, что украинское наступление будет «очень сложным, очень долгим и очень-очень кровавым».

    Коментарии (3)
    Бои на Украине показались наемникам из США страшнее Ирака и Афганистана
    DB: Наемники из США назвали бои на Украине более жестокими, чем в Ираке и Афганистане

    1 июля 2023, 23:12

    Текст: Ольга Никитина

    Американские наемники, участвовавшие в боях на Украине на стороне ВСУ, оказались шокированы жестокими столкновениями и обстановкой на передовой, пишут СМИ США.

    Так, «солдат удачи» с позывным «Бам» сказал изданию Daily Beast, украинский конфликт «намного страшнее» войн в Ираке и Афганистане, где он также участвовал.

    «Худший день в Афганистане и Ираке – это спокойный день на Украине», – приводит его слова РИА «Новости».

    Также наемник считает, что у украинских военнослужащих слабый уровень подготовки. По его словам, в ВСУ много «тупых добровольцев», которым на поле боя делать нечего.

    Морской пехотинец Оффенбекер со своей стороны назвал события на фронте «ужасным дерьмом». Российские войска, рассказал он, давят противника артиллерией и танками. Оффенбекер признался, что отговаривал друзей вступать в ряды наемников, которые воюют на стороне украинских националистов.

    Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил, что российские войска уничтожили в Краматорске огромное количество американского военного персонала.

    Коментарии (9)
    В США предупредили о последствиях желания ввести войска НАТО на Украину
    Экс-конгрессвумен Габбард раскритиковала Байдена за приближение ядерной войны с Россией
    		   
    2 июля 2023, 03:21
    Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Политика, которую проводит действующий президент США Джо Байден и его администрация, приблизила мир к ядерной войне, заявила бывшая конгрессвумен Тулси Габбард.

    Габбард в видеообращении в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) отметила, что опосредованное противостояние США с Россией, которое, по ее словам, ведется за счет украинского народа, продолжает обостряться, передает РИА «Новости».

    Она обратила внимание за заявления о том, что НАТО хочет ввести на Украину свои войска, что, по оценке американского политика, только увеличит вероятность прямой конфронтации между странами альянса и Россией. При этом она указала, что Россия обладает «самым большим в мире» ядерным потенциалом.

    Отметим, по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), лидером по числу развернутых ядерных боеголовок являются США. У Вашингтона, по данным на начало 2023 года, их 1770 единиц, а у Москвы развернуто 1674 единиц. При этом, как отмечал SIPRI, ядерные державы модернизируют и наращивают число ядерных боеголовок на фоне конфликта на Украине.

    Габбард добавила, что Байден и его соратники говорят в своих выступлениях о ядерной войне так, будто это очередной локальный конфликт. «Мы делаем то-то, они – то-то, бла-бла-бла... а затем мы побеждаем», – спародировала она. Вместе с тем, считает американский политик, мнение чиновников далеко от реальности.

    Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что Байден подводит свою страну на грань Третьей мировой войны.

    Москва подчеркивала, что США совершат историческую ошибку, если разместят войска НАТО на Украине, так как это будет иметь опасные последствия.

    Коментарии (0)
    Появились данные об уничтожении в Краматорске ветерана морской пехоты США
    CBS: Ветеран морской пехоты США Торторичи погиб в Краматорске

    2 июля 2023, 22:53

    Текст: Ольга Никитина

    Ветеран корпуса морской пехоты США Ян Торторичи, участвовавший в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, погиб в зоне проведения российской спецоперации, сообщают американские СМИ.

    По данным телеканала CBS, американский наемник был уничтожен во время ужина в ресторане Краматорска, пишет «Российская газета».

    Сообщается, что американец прибыл на Украину 15 месяцев назад, в боях участвовал в составе интернационального легиона. Родственники Торторичи подтвердили сообщение о его гибели.

    Ранее CNN сообщал, что в результате удара российской армии по Краматорску пострадали по меньшей двое иностранных наемников.

    В Минобороны сообщали, что в ходе удара по Краматорску в ВС России уничтожили двоих украинских генералов.

    Коментарии (7)
    Медведев заявил о возможности ядерного Апокалипсиса
    Медведев: Ядерный Апокалипсис не только возможен, но и вполне вероятен
    		   
    2 июля 2023, 22:33
    Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Тектонический разлом, образовавшийся в том, как понимают будущее в разных частях мира, будет лишь нарастать, и не надо быть провидцем, чтобы понять, что фаза противостояния будет очень долгой, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в статье для «Российской газеты» прогнозирует, что противостояние в мире будет длиться десятилетиями, а одним из способов его завершения является третья мировая война.

    При этом зампред СБ России признает, что этот способ «очевидно плох», поскольку процветание не гарантируется победителю, как это бывало после прежних мировых войн. Выигравших, считает Медведев, попросту не будет, поскольку рассматривать как победу мир, в котором наступила ядерная зима, а города-миллионники лежат в руинах, нельзя. В таком мире нет электричества, царствуют жуткие эпидемии и голод, а огромное множество людей погибло, добавляет он.

    Между тем политики не любят признавать, что такой Апокалипсис не только возможен, но еще и вполне вероятен, продолжает Медведев.

    Во-первых, это связано с тем, что нынешнее противостояние в мире куда хуже периода Карибского кризиса, поскольку противники нашей страны задумали разгромить крупнейшую ядерную державу. «Они, без сомнения, конченые придурки, но это именно так», – пишет Медведев.

    А во-вторых, добавляет он, никакого табу на применение ядерного оружия нет, поскольку оно уже применялось ранее, напомнил зампред СБ РФ.

    Кроме третьей мировой, есть еще один способ разрешить тотальные противоречия – искать труднейшие компромиссы, пишет Медведев. Это, по его словам, подразумевает формирование нового уважительного миропорядка, основанном на балансе интересов всех стран. На это уйдут годы и даже десятилетия, однако, по мнению Медведева, это точно лучше, чем «окочуриться всем вместе в день Апокалипсиса».

    Ранее в США заявили, что политика, которую проводит действующий президент США Джо Байден и его администрация, приблизила мир к ядерной войне.

    Коментарии (2)
    Британский журналист объяснил, зачем США поддерживают Украину
    GT: За поддержкой Украины США скрывают увеличение военного присутствия в Европе

    2 июля 2023, 03:54

    Текст: Ольга Никитина

    Под прикрытием якобы поддержки киевского режима Вашингтон наращивает американское присутствие в Европе, пишут СМИ.

    Британский журналист Марк Блэклок в статье для китайского издания Global Times отметил, что США расширяют и укрепляют свое военное присутствие в Европе. По его словам, действия Вашингтона еще больше приближают часы Судного дня к полуночи.

    Блэклок считает, что американская политика грозит привести к «ускоряющемуся водовороту действий и ответной реакции, пока не останется выхода, кроме как продолжать конфликт», передает РИА «Новости».

    Североатлантический альянс, по оценке автора публикации, «замкнулся в порочном кругу», из которого нельзя вырваться. НАТО не испытывает интереса к разговорам о мире на Украине, а действия блока только усугубляют конфликт, резюмировал Блэклок.

    В Кремле ранее отмечали, что степень вовлеченности США и НАТО в конфликт на Украине значительно выросла, но это не повлияет на результаты спецоперации.

    Коментарии (3)
    В Белом доме отказались говорить о размещении в Польше ядерного оружия
    		   
    30 июня 2023, 19:59
    Фото: thebulletin.org
    Текст: Кристина Цыцура

    Власти США не стали уточнять, обсуждают ли с Польшей возможность размещения на ее территории ядерных вооружений.

    «Мы ничего не говорим о развертывании ядерных систем, так что начинать это делать с сегодняшнего дня я не буду», – передает ТАСС слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби в ответ на соответствующий вопрос.

    При этом Кирби подчеркнул, что США не видят никаких намерений России применить ядерное оружие на фоне украинского конфликта. По его словам, США не планируют повышать уровень боевой готовности своих ядерных сил.

    Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша желает размещения в своей стране ядерного оружия США.

    Коментарии (2)
     
     
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