Посол США встретилась с обвиняемым в шпионаже Гершковичем

WSJ: Посол США Трейси встретилась с обвиняемым в шпионаже Гершковичем

Американский посол Линн Трейси получила консульский доступ и в понедельник встретилась с журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, обвиняемым в России в шпионаже.

Как отмечает WSJ, это второй визит дипломата к журналисту. Издание напоминает также, что арест Гершковича продлен до 30 августа, передает РИА «Новости».

В американском посольстве подтвердили эту информацию.

Напомним, Гершкович был задержан ФСБ в Екатеринбурге, а затем арестован по подозрению в шпионаже. Он по заданию США осуществлял сбор сведений об одном из предприятий российского ВПК, составляющих гостайну.

Москва подчеркивала, что подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге «не имеет отношения к журналистике».