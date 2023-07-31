Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.10 комментариев
Число жертв обстрела Донецка со стороны ВСУ выросло до четырех человек
Число погибших при обстреле Донецка в понедельник утром увеличилось до четырех человек, еще десять человек получили травмы, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации.
Кроме того, еще один мирный житель погиб при обстреле Горловки, передает РИА «Новости».
В свою очередь мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле Куйбышевского района города возле строительного гипермаркета «Галактика» повреждения получили четыре автобуса.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что при обстреле центра Донецка уничтожен автобус, погибли два человека, еще шестеро ранены.