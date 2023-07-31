Снаряд ВСУ попал в автобус в центре Донецка

Украинские военные произвели удар по центру Донецка, загорелись автобус и два автомобиля

Tекст: Александра Юдина

По их данным, зафиксированы прилеты по центральной части, отмечены возгорания в районе автовокзала «Южный», есть пострадавшие, передает ТАСС.

Как отметил в своем Telegram-канале мэр Алексей Кулемзин, из-за прямого попадания снарядов в Ворошиловском районе горит автобус, который следовал по маршруту, также полностью сгорели два автомобиля.





По словам мэра, один человек погиб и трое пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ.

Как сообщают корреспонденты с места событий, в центре Донецка прогремело порядка десяти взрывов. Затронуты Буденновский, Калининский и Пролетарский районы города.

Как уточняет представительство региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, огонь по городу ведется из артиллерийских систем производства стран НАТО, а также реактивных систем залпового огня. С 9.25 по 9.50 ВСУ выпустили по городу три снаряда калибра 155 мм и семь реактивных снарядов.

Ранее сообщалось о гибели мирного жителя города Алешки на левом берегу Днепра из-за обстрела со стороны ВСУ.