Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.0 комментариев
Силуанов назвал причину ослабления курса рубля
Глава Минфина Силуанов назвал причину ослабления курса рубля
Недавнее ослабление курса рубля в первую очередь связано с торговым балансом – притоками и оттоками валюты в страну и из нее, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.
По словам министра, ослабление курса рубля связано с торговым балансом – притоками и оттоками валюты в Россию и из нее. Кроме того, указал Силуанов, летом из-за большого количества отпусков спрос на валюту также растет, передает ТАСС.
Силуанов также назвал предсказуемый курс рубля принципиальным для его ведомства. Он подчеркнул, что «это важно и для людей, и для бизнеса».
При этом Силуанов призвал учитывать, что курс влияет на инфляцию, а контроль за уровнем инфляции является основным вопрос правительства и Банка России, поскольку от нее страдают незащищенные слои населения.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что курс российской валюты в течение ближайших месяцев не будет резко меняться и останется на уровне около 90 рублей за доллар.