Глава Минфина Силуанов назвал причину ослабления курса рубля

Tекст: Алина Власенко

По словам министра, ослабление курса рубля связано с торговым балансом – притоками и оттоками валюты в Россию и из нее. Кроме того, указал Силуанов, летом из-за большого количества отпусков спрос на валюту также растет, передает ТАСС.



Силуанов также назвал предсказуемый курс рубля принципиальным для его ведомства. Он подчеркнул, что «это важно и для людей, и для бизнеса».

При этом Силуанов призвал учитывать, что курс влияет на инфляцию, а контроль за уровнем инфляции является основным вопрос правительства и Банка России, поскольку от нее страдают незащищенные слои населения.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что курс российской валюты в течение ближайших месяцев не будет резко меняться и останется на уровне около 90 рублей за доллар.