В Госдуме спрогнозировали курс рубля на ближайшие месяцы

Депутат Аксаков: Курс рубля в ближайшие месяцы сохранится на отметках вблизи 90 руб. за доллар

Курс российской валюты в течение ближайших месяцев не будет резко меняться и останется на уровне около 90 рублей за доллар. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, рубль стабилизировался и будет функционировать на уровне примерно 90 рублей за доллар, то есть не будет его снижения особенного, не будет и его укрепления, передает ТАСС.

Депутат также отметил, что в последнее время перестройка каналов поставки импорта привела к возросшему спросу на валюту, что в свою очередь повлекло ослабление курса рубля.

Аксаков добавил, что бюджетные расходы, расходы, связанные с новыми территориями и СВО, не могли не повлиять на курс рубля, но все-таки главное – это увеличение импорта для возмещения того сокращения, которое мы наблюдали в 2022 году.

По его словам, для быстрого развития российской экономики необходима низкая инфляция и инвестирование в долгосрочные проекты. Аксаков добавил, что необходимо сделать так, чтобы экономика двигалась вперед благодаря ускоренному развитию, как в конце 1920-х – в 1930-е годы советского периода: и инфляции не было высокой, и при этом экономика развивалась очень быстрыми темпами.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что снижение экспорта при возросшем импорте стало основным фактором движения курса рубля в июне и июле текущего года.