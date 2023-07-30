Удар по небоскребам – это, конечно, такое себе. Салам Усама, салам «Аль-Каида». С другой стороны, это что первый теракт что ли, совершенный Украиной?0 комментариев
ВСУ обстреляли свинокомплекс в Брянской области
Богомаз: Два человека пострадали от обстрела ВСУ в Климовском районе Брянской области
ВСУ обстреляли свиноводческий комплекс в Климовском районе Брянской области. В результате обстрела пострадали две женщины, они доставлены в районную больницу, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, ВСУ нанесли удар по территории свиноводческого комплекса в Климовском районе, пострадали две женщины, которые были доставлены в районную больницу, передает ТАСС.
Ранее женщина погибла в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины поселка Белая Березка в Брянской области, еще три человека получили ранения.