Победители конкурса «Лидеры России» встретились семьями в Пятигорске

Победители конкурса «Лидеры России» всех сезонов встретились семьями в Центре знаний «Машук» в Пятигорске

Tекст: Антон Никитин

Председатель клуба лидеров «Эльбрус», победительница конкурса «Лидеры России», депутат Государственной Думы Татьяна Дьяконова выступила в Пятигорске с приветственным словом, обратив внимание, что на встречу впервые были приглашены не только победители конкурса управленцев, но и их супруги.

«Семья – это одна из ценностей, которая прописана в Указе о сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Сообщество изначально формировалось на основе важных ценностей. Именно участники конкурса «Лидеры России», члены клуба «Эльбрус» могут стать ролевой моделью, транслировать те ценности, на которых сформировалась российская цивилизация», – подчеркнула председатель клуба.

Участников встречи также поприветствовала заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

«Говорят, главное, что дает конкурс управленцев – это социальный лифт. На самом деле главное – это люди. Найти такое огромное количество новых друзей во взрослом возрасте практически невозможно, – поделилась Ачкасова. – В клубе состоят очень увлеченные люди, которые объединены целями, ценностями, социальными проектами, интересами. Такие встречи – это возможность обменяться опытом, зарядиться энергией и вдохновением на реализацию новых идей».

К участию во встрече были приглашены и партнеры клуба, в частности, Всероссийское движение «Вдохновители». В ходе мероприятия состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве. Важность соглашения подчеркнул основатель движения «Вдохновители» Михаил Палей.

«Молодежь – это будущее нашей страны. Именно на примере работы Вдохновителей и клуба «Эльбрус» наглядно видно, как важно, чтобы у всех детей во всех регионах была возможность общения и со сверстниками-единомышленниками, и с опытными наставниками. Я горжусь, что вместе мы помогаем детям на собственном опыте, знаниях и личном вдохновении лучше узнать свои сильные стороны, найти свой уникальный путь, сформировать мечту и сделать первые шаги по ее реализации», – рассказал Палей.

Председатель клуба лидеров «Эльбрус», победительница конкурса «Лидеры России», депутат Госдумы Татьяна Дьяконова отметила, что участники движения «Вдохновители», как и члены клуба лидеров России «Эльбрус», работают для того, чтобы каждый человек в нашей стране мог найти свои возможности и раскрыть таланты.

Также в рамках встречи состоялись образовательные тренинги в трех направлениях: взаимопомощь и взаимоуважение – семья, созидательный труд – семья клуба «Эльбрус», служение отечеству и ответственность за его судьбу – семья «страна». Спикерами выступили президент Ассоциации граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования «МАКО» Ольга Голышенкова и Андрей Полосин – они провели лекцию на тему «Ценностный каркас России как цивилизация или как практиковать мировоззрение».