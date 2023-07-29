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Блинкен объяснил визит Шойгу в КНДР надеждой «найти оружие»
Госсекретарь США Блинкен: Министр обороны России Шойгу отправился в КНДР в расчете договориться о поставках оружия ВС РФ
Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что одной из целей поездки российской делегации во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в КНДР было обеспечение поставок вооружений для продолжения военных действий на Украине.
Блинкена попросили прокомментировать визит российской делегации в Северную Корею и высказанные в некоторых зарубежных СМИ утверждения о том, что одной из целей поездки Шойгу в КНДР якобы было обеспечение поставок вооружений, передает РИА «Новости».
В ответ Госсекретарь США выразил сильные сомнения, что министр обороны России был в Северной Корее на отдыхе. По его словам, Россия якобы отчаянно пытается заручиться поддержкой везде, где только можно найти оружие. В качестве примера он привел КНДР и Иран, который, по мнению Блинкена, якобы предоставил России множество беспилотников.
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу возглавил российскую делегацию на военном параде в КНДР. Днем ранее президент Владимир Путин заявил о твердой поддержке Пхеньяном специальной военной операции России на Украине.