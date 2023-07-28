Сенатор: Япония создает потенциальные угрозы безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона

Сенатор Долгов: Япония создает потенциальные угрозы безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона

Tекст: Илья Абрамов

«То, что Токио озаботился безопасностью в Европе, выглядит цинично. Японию не беспокоил реванш нацизма в Европе, гибель мирных жителей Донбасса, взрывы на «Северных потоках» и поставки кассетных боеприпасов вооруженным силам Украины (ВСУ). А между прочим, все это – реальная угроза коллективной безопасности», – говорит Константин Долгов, зампред комитета Совета Федерации по экономической политике.

По его словам, именно Япония создает потенциальные угрозы безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона. Она не только проводит провокационные учения совместно с американцами, но претендует на российские Курилы и враждебно относится к Китаю. Кроме того, Токио лидирует в вопросе ввода санкций и начала поставки техники для ВСУ.

«Премьер-министры Японии посещают храм Ясукуни, считающийся символом милитаризма. А ведь именно Токио стал одним из инициаторов Второй мировой войны, и по его вине погибли миллионы китайцев и корейцев. А сейчас официальные власти страны отдают дань памяти преступникам», – акцентирует сенатор.

Сегодня Япония также ответственна за эскалацию ситуации в Европе, оказывая одностороннюю поддержку Украине. «Токио никогда объективно не оценивал российскую политику и всегда был инициатором напряженности в наших отношениях. Но мы реагируем на данные выпады спокойно и никогда не подвергнем свой суверенитет сомнению», – резюмировал Долгов.

В пятницу Минобороны Японии представило «Белую книгу» – свой ежегодный доклад о ситуации в мире. В нем Россия названа «наиболее серьезной» и «непосредственной угрозой Европе». Авторы доклада утверждают, что Россия якобы «расшатывает основы международного порядка». В Индо-Тихоокеанском регионе политика Москвы, «ее военные тенденции» и стратегическое сотрудничество с Китаем вызывают у Японии «сильное беспокойство».

Согласно отчету, Китай, Россия и Северная Корея вносят свой вклад в «самую суровую и сложную обстановку в области безопасности со времен окончания Второй мировой войны». При этом внешняя позиция Китая и его военная деятельность стали «серьезной проблемой для Японии и международного сообщества и представляют собой беспрецедентную и величайшую стратегическую проблему».

Также авторы доклада отметили усиление военного присутствия Москвы на островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. В Японии, напомним, эту часть России считают «оккупированной» «северной территорией» и рассчитывают когда-нибудь вернуть под свой контроль.

«Белая книга» выпускается с 1970 года (ежегодно – с 1976 года) и не является стратегическим документом. Однако она отражает позицию Минобороны Японии. После начала украинского конфликта Токио активно поддерживает антироссийские санкции Запада. С 9 августа страна запретит экспорт в Россию гибридных автомобилей и машин с двигателем более 1,9 литра.