Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.0 комментариев
Глава Афросоюза призвал третьи стороны не вмешиваться во внутренние дела Африки
Глава Афросоюза Ассумани призвал третьи стороны не вмешиваться во внутренние дела Африки
Африканские государства призывают третьи стороны не вмешиваться во внутренние дела континента и выступают против неконституционных изменений, заявил глава Африканского союза, президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани на пленарном заседании саммита Россия – Африка.
В то же время Ассумани заявил, что то, что происходит иногда на Африканском континенте, не идет на пользу странам Африки. Он, в частности, подчеркнул, что Африканский союз осуждает антиконституционные изменения в Нигере, передает ТАСС.
Ассумани также заявил, что участники саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге подписали много соглашений, которые приведут к плодотворному сотрудничеству.
Он отметил, что Африка сейчас проходит экономическую трансформацию, и Россия будет участвовать в инвестировании и пользоваться ее многочисленными ресурсами.
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что армия Нигера перешла на сторону мятежников, и у президента Мохамеда Базума почти не осталось шансов сохранить власть. Это большой удар для Парижа, поскольку поставки урановой руды из этих мест имеют для него критическое значение. Именно из-за Франции Нигер пошел против России.