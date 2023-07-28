Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».7 комментариев
Пожар на нефтебазе в Шахтерске в ДНР потушен
Пожар на нефтебазе в Шахтерске в ДНР потушен, пострадавших нет
Возникший после атаки беспилотника ВСУ пожар на нефтебазе в Шахтерске в ДНР потушен, пострадавших нет, сообщил глава администрации города Александр Шатов.
Он подтвердил, что на нефтебазе было топливо, пострадавших в результате обстрела и пожара нет, передает «Донецкое агентство новостей».
Ранее мэр сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по нефтебазе в Шахтерске в ДНР при помощи БПЛА.