Пожар на нефтебазе в Шахтерске в ДНР потушен

Не пожавшая руку россиянке украинская саблистка получила черную карту

Судьи дисквалифицировали на 60 дней отказавшуюся пожать руку россиянке украинскую саблистку Харлан

Tекст: Вера Басилая

Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил, что FIE отклонила протест, а ФФР добивается отмены результата поединка между россиянкой и украинкой из-за того, что последняя нарушила регламент и не пожала сопернице руку. По его словам, в результате Харлан получила черную карту, передает РИА «Новости».

Согласно регламенту FIE, в случае получения черной карты спортсмен будет исключен из соревнований до конца турнира, а также дисквалифицирован на 60 дней.

Ранее Харлан выиграла у российской спортсменки Анны Смирновой со счетом 15:7. После поединка россиянка подошла к сопернице, чтобы пожать руку, но Харлан направила в ее сторону саблю.

После этого украинка развернулась и ушла с площадки. Смирнова обратилась к судьям и подала протест на нарушение регламента. Протест отклонили.