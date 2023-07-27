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Президент Уганды предложил России участвовать в разведке нефти на востоке Африки
Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени предложил российским энергетическим компаниям участвовать в разведке и освоении нефтяных месторождений в Восточной Африке.
Он уточнил, что Уганда хочет экспортировать, а также перерабатывать нефть для рынка Восточной Африки, а затем предложил российским компаниям также принять участие в разведке в поисках большего количества нефти, которая может быть в этом регионе, передает ТАСС.
Также Мусевени отметил, что Уганда закупает значительные объемы российского вооружения, что помогло ей стать «островком стабильности» в Африке.
Лидер Уганды рассказал, что страна хотела бы сотрудничать с Россией в космической сфере, в том числе по созданию своего спутника. Он считает, что это позволит решить много проблем в области как окружающей среды, так и безопасности. Мусевени подчеркнул, что Уганда была бы счастлива, если бы Россия работала с ней по созданию спутника.
Второй саммит Россия – Африка продлится в Санкт-Петербурге до конца пятницы.