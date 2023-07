Вассерман разъяснил доклад об НЛО на публичных слушаниях в Конгрессе США

Умерла ирландская певица Шинейд О'Коннор

Tекст: Кристина Цыцура

Певица в 1990 году получила музыкальную премию «Грэмми» за альбом I Do Not Want What I Haven't Got. Всего она выпустила 10 студийных альбомов, передает РИА «Новости».

У О'Коннор ранее было диагностировано биполярное расстройство, а в 2016 году появлялось сообщение о попытке покончить с собой, но его опровергли.

В 2022 году ее 17-летний сын Невиим Неста Али Шейн О'Коннор покончил с собой, после чего певицу госпитализировали.